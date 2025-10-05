تستمر نضالات Arch Manning مع إسقاط لعبة Texas ضيقة إلى فلوريدا

كان القوس مانينغ في الخيمة الطبية مرة واحدة وعلى الأرض في كثير من الأحيان.

تحمل نجم تكساس يومًا صعبًا آخر في موسمه الأول الكامل كبداية ، حيث ألقى 263 ياردة واثنين من الهبوط مع اعتراضين في خسارة 29-21 في فلوريدا يوم السبت. تم إقالته ست مرات.

أصبح مانينغ آخر QB عديمي الخبرة يغرق في المستنقع. لكنه حشد تقريبا الطول المرتبة التاسعة (3-2 ، 0-1 مؤتمر جنوب شرق) أسفل.

مع فلوريدا والمدرب بيلي نابير حلب الساعة ، جعلها مانينغ مثيرة للاهتمام. شكرًا جزئيًا على ركلة جزاء دفاعية ، حصل على Longhorns إلى أراضي فلوريدا في الثواني المتدلية. لكنه ألقى بعمق غير مكتمل ثم تم إقالته مرة أخرى لإغلاق اللعبة.

لقد كانت نهاية مناسبة لشخص سارع ومضايقات طوال فترة ما بعد الظهر. لقد عانى من “stinger” على كتفه عند نقطة واحدة وتم فحصه على الهامش.

وقال ستيف ساركيسيان مدرب تكساس: “لقد أخذ بعض الزيارات”. “اعتقدت أن Arch قد تنافس جيدًا. لقد حارب بعقبه. … أنا متأكد من أن هناك يلعب أنه سينظر إليه في الفيلم ويقول إنه يتمنى أن يتمكن من العودة إلى ظهورنا.

“لكنني اعتقدت أنه قاتل وتنافس”.

أكمل مانينغ 16 من 29 تمريرة ، مع فترة طويلة من 43 ياردة إلى DeAndre Moore Jr. لكنه قام بعدة مسرحيات مع قدميه ، حيث كان يتدافع تسع مرات لفريق 74 ياردة.

قال نابير: “لقد رأيت اليوم مدى موهبة الرجل”. “هذا هو الرجل الذي أتذكره من المدرسة الثانوية. موهبة ARM النخبة ، من الواضح أن ذكاء كرة القدم موجود ، وهو من رياضي. هذا ما تذكرته في المدرسة الثانوية.

“كنا نعرف الذهاب إذا خرجنا من ممراتنا الاندفاع ، يمكن للرجل أن يجعلنا ندفع ، وفعل ذلك”.

لكن Gators (2-3 ، 1-1) اختاروا اثنين من تمريرة مانينغ في الربع الرابع مع نقاط مطاردة تكساس. حصل الأردن كاستيل على واحد ، ودين مور الآخر.

قال مور: “عندما تعتقد أنك حصلت عليه ، لم تحصل عليه”. “يمكنه أن يطرح ، وجعل المسرحيات.”

<br />

جعل فلوريدا أكثر وسلمت مانينغ خسارته الثانية في العديد من البدايات على الطرق. ألقى مانينغ اعتراض واحد على الأقل في أربعة من خمسة بدايات في عام 2025.

لقد بدأ للتو امتدادًا شاقًا بعيدًا عن المنزل الذي يشمل منافسة ريد ريفر الأسبوع المقبل ضد أوكلاهوما رقم 5 وألعاب الطرق ضد ولاية كنتاكي وميسيسيبي.

قال ساركيسيان: “هذا هو المكان الذي تعرف فيه عن الثقافة التي لديك”. “يجب أن نكون أكثر إحكاما مما كنا عليه من قبل. سيتعين علينا تهدئة الضوضاء لأنه سيكون هناك الكثير من الضوضاء التي تخرج من هذه اللعبة.”

واحد الوجبات الجاهزة الواضحة: حصلت تكساس على كلا الخطين من المشاجرة. ركض The Horns لمدة 52 ياردة على الرغم من استعادة Quintrevion Wisner للمرة الأولى منذ المباراة الافتتاحية. ركض ويسنر ثماني مرات ل 11 ياردة وهبوط.

قال ساركيسيان: “علينا تحسين ذلك”. “لا يمكننا أن نكون فريقًا أحادي البعد. عندما يمكن للرجال البدء في التسرع في المارة وعدم القلق بشأن المدى ، تصبح اللعبة صعبة للغاية. علينا أن نجد طريقة لتوليد لعبة تشغيل وتوليد بعض الألعاب خارج القوس.