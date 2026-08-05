تسديدة أحد مشجعي WNBA في نصف الملعب كانت خاطئة بشكل مضحك: “بوب، هل أنت بخير؟”

اشتعلت النيران في أحد مشجعي بورتلاند فاير خلال مسابقة تسديد نصف الملعب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

انتشر على الإنترنت مقطع فيديو يظهر آماله في الفوز بسيارة جديدة تشتعل فيها النيران، حيث أطلق الرجل، الذي كان يرتدي قميصًا أسود وسروال جينز، رصاصة لم تصل حتى إلى السلة عندما سقط على الملعب في مركز مودا.

حدثت اللقطة المشؤومة في نصف الملعب يوم الأحد عندما استضاف فريق Fire فريق لوس أنجلوس سباركس وتوجه فريقا WNBA إلى غرفة خلع الملابس في الشوط الأول مع تقدم بورتلاند.

كان من الصعب معرفة رد فعل الجمهور من المقطع، لكن المضيفة في الساحة ركضت للاطمئنان على الرجل، الذي يبدو أنه اسمه بوب.

“أوه بوب، هل أنت بخير؟” ويمكن سماعها وهي تسأل الرجل وهو يرفع نفسه عن الأرض.

وبدا أن الرجل قد ارتسمت ابتسامة على وجهه وهو يفعل ذلك، وهو ما يعني، على الأقل، أنه كان قادرًا على الضحك على نفسه في تلك اللحظة.

يمكن لعشاق Fire التسجيل عبر الإنترنت من أجل الفوز بفرصة المنافسة في منافسة نهاية الشوط الأول، ولكن يبدو يوم الأحد أن تويوتا، التي ترعى هذه البطولة، لم يكن عليها أن تقلق بشأن الاضطرار إلى التخلي عن سيارة مجانية.