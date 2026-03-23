تسقط الشباك أمام الملوك بعد دوران وحشي عند الاستحواذ النهائي

ساكرامنتو ، كاليفورنيا – سجل مالك مونك 10 من نقاطه الـ 32 في الدقائق الخمس الأخيرة ، وقام ديفين كارتر برميتين حرتين قبل 6.6 ثانية من نهاية المباراة ، ليتغلب سكرامنتو كينجز على بروكلين نتس 126-122 مساء الأحد.

صنع مونك سبع رميات ثلاثية وذهب 9 مقابل 9 من الخط لمساعدة الملوك (19-53) على إنهاء انزلاق مباراتين.

وسجل كارتر 16 نقطة واستحوذ على خمس متابعات لكن رميتين حرتين في الثواني الأخيرة كانتا حاسمتين.

واستحوذ النيتس (17-54) على الكرة مرة واحدة أخيرة، لكن نولان تراوري خرج من الحدود وقلب الكرة. تمت مراجعة المسرحية ودعمها.

وسجل مكسيم رينو لاعب كينغز الصاعد ثنائية مزدوجة للمرة السادسة عشرة برصيد 22 نقطة واستحوذ على 10 متابعات. وأضاف بريشيس أتشيوا 14 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة، وأضاف ديمار ديروزان 10 نقاط وثماني تمريرات حاسمة.

وسجل بن ساراف 22 نقطة للنتس الذي خسر سبع مرات متتالية. وسجل زياير ويليامز 18 نقطة وأنهى تراوري 17 نقطة.

تقدم الملوك بنتيجة 108-105 عندما قام مونك بالتسخين. لقد صنع زوجًا من الـ 3 ثم سجل رميتين حرتين في الدقائق الأخيرة.

منحت رميتان مونك الحرتان التقدم للملوك بنتيجة 123-120 قبل أن يرتكب خطأً على تراوري في الحيازة التالية. ونفذ تراوري رميتين حرتين قبل 9.5 ثانية من نهاية المباراة قبل أن يرتكب دريك باول خطأ على كارتر وينفذ رميتين حرتين ليحقق كينغز فوزه الأول على أرضه أمام نتس منذ 11 ديسمبر 2023.

مدرب أركنساس جون كاليباري، الذي درب مونك في الكلية في كنتاكي، جلس في الملعب. تلعب أركنساس في بطولة Sweet 16 من بطولة NCAA الأسبوع المقبل في سان خوسيه، على بعد حوالي 80 ميلاً جنوب سكرامنتو.