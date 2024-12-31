تسلط بطولة WNBA الأولى لـ Liberty الضوء على عام 2024 في الرياضات النسائية المحلية

توافد أقل من 1200 مشجع إلى مركز باركليز لحضور المباراة الافتتاحية لموسم 2021 في نيويورك ليبرتي لإلقاء أول نظرة شخصية لهم على أفضل اختيار لعام 2020 سابرينا إيونيسكو بخيوط خضراء باللونين الأسود والبحري بعد أن أقيم موسمها الصاعد في فقاعة بسبب الوباء.

في ثلاث سنوات قصيرة، شهد فريق ليبرتي نموًا في متوسط ​​الحضور بنسبة 580 بالمائة تقريبًا.

في عام 2023، سجل الفريق أول عملية بيع له في مركز باركليز، حيث اجتذب حشدًا من 11418 مشجعًا لمسابقة الموسم العادي ضد فريق لاس فيغاس آيس.

هذا العام، فازت إيونيسكو وزملاؤها بأول نهائيات WNBA للامتياز أمام حشد من أكثر من 18000 شخص.

الفوز بالطبع يجعل كل شيء أسهل بالنسبة للامتياز.

يحب المشجعون التجمع والاستثمار في فريق يحقق اللقب.

لكن نجاح ليبرتي الأخير خارج الملعب يتبع اتجاهًا أكبر عبر الرياضات النسائية على مدى السنوات القليلة الماضية.

بعد سنوات من التقليل من قيمتها، شهدت الرياضات النسائية، وخاصة WNBA، موجة هائلة من الاستثمار ولم تكن في متناول المشجعين لمشاهدتها ومتابعتها من قبل.

في حين أن الرياضة النسائية ربما كانت في ارتفاع منذ سنوات، إلا أن عام 2024 بدا مختلفًا.

ومن المفيد أنه لم يكن هناك نقص في اللحظات المثيرة، بدءًا من التنافس الناشئ بين نجمتي WNBA الصاعدتين كايتلين كلارك وأنجيل ريس، وحتى الرياضيين الأولمبيين الأمريكيين سيمون بايلز وإيلونا ماهر، اللذين أسرا قلوب المشجعين في ألعاب باريس 2024.

توج دوري الهوكي النسائي المحترف الجديد، الذي يعد بالقدرة على البقاء والاستدامة، بأول بطل له.

ازدهرت التقييمات التلفزيونية عبر مختلف الألعاب الرياضية.

تم تحطيم سجلات الحضور أيضًا.

كانت هناك حكايات عن الفداء وحسرة القلب.

لحظات فيروسية وعروض أسطورية.

وفي سوق نيويورك، على وجه التحديد، تستمر الرياضات النسائية في احتلال مكانتها في المشهد الرياضي المشبع.

منحت The Liberty المدينة أول لقب احترافي لها في كرة السلة منذ عام 1973.

فشل فريق Gotham FC في العودة إلى بطولة NWSL.

رقصت كرة السلة للسيدات في كولومبيا لأول مرة في تاريخ البرنامج.

والأمور تتحسن بالنسبة لسيرينز أيضًا، بعد أن قاموا بصياغة اللاعب الصاعد الأكثر إثارة في لعبة الهوكي.

فيما يلي مراجعة لكل فريق محترف للسيدات المحلي في العام الماضي.

الحرية

بعد الخسارة أمام الأصوص في نهائيات WNBA 2023، عادت Liberty هذا الموسم بقوة.

وقعت Breanna Stewart صفقة مخفضة، والتزم Jonquel Jones على الورق بموسمين آخرين مع Liberty.

عانى فريق Liberty من خسارة قاسية أمام فريق Minnesota Lynx في بطولة كأس المفوض، لكن نيويورك هي التي ضحكت أخيرًا في النهاية.

التقى The Liberty مع Lynx في واحدة من أكثر النهائيات التي لا تنسى حتى الآن.

وتبادل الفريقان الضربات.

قام Ionescu بحفر الضوء الأخضر السخيف من 28 قدمًا مع بقاء ثانية ليمنح Liberty التقدم 2-1.

لقد وصل الأمر إلى لعبة ملحمية 5، والتي فاز بها فريق Liberty في الوقت الإضافي.

وانتهى الأمر بكونها اللعبة الأكثر مشاهدة في نهائيات WNBA منذ 25 عامًا، وبلغت ذروتها عند 3.3 مليون مشاهد.

مع تخطيط ستيوارت للتوقيع لموسم آخر، يبدو من المرجح أن يكون لدى فريق ليبرتي فرصة جيدة للدفاع عن لقبه في عام 2025.

جوثام إف سي

في عام 2023، حقق جوثام مسيرة معجزة في فترة ما بعد الموسم، حيث انتقل من الفريق الأخير الذي شارك في التصفيات إلى آخر فريق صامد في المجموعة.

حصل جوثام على إنهاء أفضل للموسم العادي هذه المرة، حيث أنهى الموسم في المركز الثالث.

تبع ذلك الكثير من الدراما في التصفيات.

استضاف جوثام فريق بورتلاند ثورنز في أول مباراة فاصلة على أرضه في تاريخ الفريق على ملعب ريد بول أرينا، وسجلت روز لافيل هدف الضوء الأخضر في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

انتهت مباراة نصف النهائي ضد واشنطن سبيريت بركلات الترجيح.

سجل The Spirit ثلاثة أهداف متتالية وتوقف حارس المرمى أوبري كينجسبري ثلاث مرات متتالية لينهي موسم جوثام.

فقدت جوثام بالفعل أحد وكيليها الحرين البارزين عندما وقعت لاعبة خط الوسط ديلاني شيهان مع هيوستن داش في وقت سابق من هذا الشهر.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت Midge Purce ستعود إلى جوثام في عام 2025.

صفارات الإنذار

ضغطت صفارات الإنذار على زر إعادة الضبط بعد الانتهاء من المركز الأخير في الموسم الافتتاحي لدوري الهوكي المحترفات للسيدات.

لديهم مدرب جديد في جريج فارجو ومنزل دائم في مركز برودنشيال بعد أن لعبوا مباريات على أرضهم في ثلاثة أماكن مختلفة الموسم الماضي.

لقد استخدموا أيضًا الاختيار العام رقم 1 لصياغة نجمة برينستون السابقة سارة فيلير.

يمكن القول إن الكيمياء المباشرة بين فيلييه وأليكس كاربنتر تجعلهما الثنائي الأكثر فتكا في الدوري.

سينتهي فريق Sirens بنتيجة 2-1-1-2 هذا العام، وهو جيد للمركز الثالث في الدوري المكون من ستة فرق.

ويبدو أن هناك أشياء جيدة تخبئ لهم في عام 2025.