تسلط قضايا العقم التي تعاني منها جنيفر أنيستون الضوء على حقيقة التلقيح الصناعي بالنسبة للكثيرين

شاركت جنيفر أنيستون مع Allure في ديسمبر 2022: “كنت أقوم بعملية التلقيح الاصطناعي، وأشرب الشاي الصيني، سمها ما شئت”. لعقود من الزمن، بينما كانت جنيفر أنيستون أمام عدسة الكاميرا وتتنقل بين عناوين الصحف الشعبية، كانت تسعى جاهدة نحو الأمومة، لكن الخصوبة لم تأت بسهولة، مما دفعها إلى اختيار التلقيح الاصطناعي (التخصيب في المختبر) للمساعدة في رحلة حملها.
التلقيح الاصطناعي هو علاج للخصوبة يشجع على بقاء البويضات على قيد الحياة من خلال الحقن التي تحفز الإباضة والتي تزيد من احتمالية الحمل عن طريق زرع الحيوانات المنوية قبل إعادة زرع البويضة في الرحم. تعتبر مجموعة الإجراءات الطريقة الأكثر فعالية للمساعدة في الخصوبة، وعلى الرغم من نجاحها مع الكثيرين، إلا أن العلاج لا يخلو من الأخطاء.
يمكن أن يكون موضوع الحمل وعلاج الخصوبة غير الناجح أمرًا صعبًا، خاصة عندما يتم تفعيل علاجات إضافية لزيادة احتمالية الحمل. والحقيقة هي أن التلقيح الاصطناعي لا يصلح للجميع، وفي هذه الحالات، هناك خيارات أخرى للأبوة متاحة للأفراد الراغبين في تكوين أسرة. ناهيك عن أن هذه الجهود للترحيب بطفل ليست رخيصة وبالتأكيد لا تفتح إمكانية الوصول للعديد من الأزواج الذين يسعون إلى إنجاب الأطفال. يمكن أن يكلف التلقيح الاصطناعي الأزواج ما يصل إلى 10000 دولار لكل دورة علاج.
معدلات نجاح التلقيح الاصطناعي: الواقع
وفقًا لمركز التلقيح الاصطناعي، أظهرت الجولة الأولى من التلقيح الاصطناعي نسبة نجاح بلغت 55% لدى المرشحين الأكثر قابلية للعلاج. يشهد عدد النجاحات في علاجات الجولة الأولى للنساء فوق سن 35 عامًا انخفاضًا كبيرًا. على الرغم من أنها كانت في الفئة العمرية الأكثر نجاحًا في التلقيح الاصطناعي، إلا أن أنيستون ما زالت تعاني من مضاعفات علاج الخصوبة.
بعد سنوات، تحدثت ممثلة مسلسل Friends عن تجربتها في التلقيح الصناعي كشخصية عامة في مجلة Harper’s Bazaar. وقالت للصحيفة إنها أثناء تعاملها مع مضاعفات الحمل على انفراد، انتقدها الجمهور واتهموها بالأنانية وعدم رغبتها في أن تكون أماً. دفع رد الفعل العنيف ممثلة مسلسل We’re the Millers إلى التحدث علنًا، ليس فقط عن نفسها، ولكن عن أي امرأة كانت تعاني من نفس المشكلة.
بعد قصتها الصريحة، جلست CNN مع 5 نساء لمشاركة قصصهن الشخصية عن فشل عملية التلقيح الاصطناعي. وقد رددت كاتي سيبي، إحدى مستخدمي التلقيح الصناعي والتي لم تشهد نجاحا في العلاج، تجربة أنيستون. وقالت: “هناك اعتقاد شائع بأنه يمكن لأي شخص أن ينجب طفلاً إذا كان يريد ذلك بما فيه الكفاية، ويأمل بما فيه الكفاية، ولا يستسلم أبدًا”. “هذا ليس صحيحًا ويؤدي إلى الكثير من سوء الفهم وتجاهل الحزن الذي تشعر به عندما تدرك أنه يتعين عليك التخلي عن حلمك في الأبوة.”
استكشاف بدائل علاج الخصوبة
التلقيح الاصطناعي ليس عملية سهلة، كما اعترف الأطباء. وقال الدكتور شاهين غدير لـ CCRM Fertility: “يستغرق الأمر في الأساس حوالي ستة أسابيع من بداية الدورة الشهرية لمعرفة عدد الأجنة الطبيعية وراثياً لدى المريضة”. “في الشهر التالي، يستغرق الأمر ما يقرب من أربعة إلى ستة أسابيع لإعداد بطانة الرحم قبل أن يتم وضع الجنين في الرحم وبعد 10 أيام نعرف ما إذا كانت المريضة حامل أم لا.”
بدون ضمان النتائج الفعالة بنسبة 100%، قد يكون إجراء التلقيح الصناعي أمرًا مخيفًا. هناك بدائل، رغم ذلك. يزيل التلقيح داخل الرحم (IUI) مضاعفات الحقن من خلال التركيز بشكل أساسي على زرع الحيوانات المنوية مباشرة في الرحم. يقدم ZIFT (نقل البويضات داخل قناة فالوب) وGIFT (نقل الأمشاج داخل قناة فالوب) دعمًا إضافيًا للأفراد الذين يتطلعون إلى تحسين فرصهم في الحمل. في النهاية، يمكنك تحديد علاج الخصوبة الذي يناسبك بشكل أفضل من خلال المحادثات مع طبيبك.