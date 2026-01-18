تسلط قضايا العقم التي تعاني منها جنيفر أنيستون الضوء على حقيقة التلقيح الصناعي بالنسبة للكثيرين

شاركت جنيفر أنيستون مع Allure في ديسمبر 2022: “كنت أقوم بعملية التلقيح الاصطناعي، وأشرب الشاي الصيني، سمها ما شئت”. لعقود من الزمن، بينما كانت جنيفر أنيستون أمام عدسة الكاميرا وتتنقل بين عناوين الصحف الشعبية، كانت تسعى جاهدة نحو الأمومة، لكن الخصوبة لم تأت بسهولة، مما دفعها إلى اختيار التلقيح الاصطناعي (التخصيب في المختبر) للمساعدة في رحلة حملها.

التلقيح الاصطناعي هو علاج للخصوبة يشجع على بقاء البويضات على قيد الحياة من خلال الحقن التي تحفز الإباضة والتي تزيد من احتمالية الحمل عن طريق زرع الحيوانات المنوية قبل إعادة زرع البويضة في الرحم. تعتبر مجموعة الإجراءات الطريقة الأكثر فعالية للمساعدة في الخصوبة، وعلى الرغم من نجاحها مع الكثيرين، إلا أن العلاج لا يخلو من الأخطاء.

يمكن أن يكون موضوع الحمل وعلاج الخصوبة غير الناجح أمرًا صعبًا، خاصة عندما يتم تفعيل علاجات إضافية لزيادة احتمالية الحمل. والحقيقة هي أن التلقيح الاصطناعي لا يصلح للجميع، وفي هذه الحالات، هناك خيارات أخرى للأبوة متاحة للأفراد الراغبين في تكوين أسرة. ناهيك عن أن هذه الجهود للترحيب بطفل ليست رخيصة وبالتأكيد لا تفتح إمكانية الوصول للعديد من الأزواج الذين يسعون إلى إنجاب الأطفال. يمكن أن يكلف التلقيح الاصطناعي الأزواج ما يصل إلى 10000 دولار لكل دورة علاج.