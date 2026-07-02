تسلط Lonzo Ball الضوء على تفكك الوالدين: كانت أمي “أجبرت على المغادرة” LaVar Ball

تحدث لونزو بول – الابن الأكبر بين أبناء لافار بول الثلاثة – بصراحة هذا الأسبوع عن انفصال والديه، وقال إنه يعتقد أن والدته “أُجبرت على ترك” والده.

أدلى لونزو برأيه حول هذا الموضوع خلال برنامج “Ball in the Family Podcast” الذي شارك في استضافته مع شقيقه الأصغر، جيلو، بعد أيام فقط من إخبار لافار لجهاز البث N3on أن زوجته تينا، البالغة 30 عامًا، قد تركته.

قال لونزو في العرض: “قبل أن نمضي قدمًا، علينا أن نتناول شائعات LaVar Ball وTina Ball، يا رجل.

“أنا متأكد من أننا جميعًا نعلم أن الإنترنت كان في ضجة حول هذا الوضع. أولاً وقبل كل شيء، أريد أن أقول إنني أحب والديّ. هذا الموقف الذي يتم طرحه أمامكم ليس هو ما حدث.

“أنا لست على وشك الدخول في كل التفاصيل. أمي لم ترغب في المغادرة. لقد كانت قريبة جدًا من المغادرة.”

قال لونزو إنه في الواقع “ساعد” تينا على ترك والده، قبل أن يكشف أن الاثنين “لا يمارسان الجنس مع بعضهما البعض” بعد الآن.

واستمر في إسقاط الإشاعة القائلة بأن تينا تركت LaVar لأنه بترت قدمه.

قال وكيل الدوري الاميركي للمحترفين: “هذه أسطورة تم طرحها هناك”. “لكن والدي قام بعمل رائع في تربيتنا، وأمي قامت بعمل رائع في تربيتنا. لم ينجحا. وهذا هو الأمر يا رجل. كلاهما في حالة جيدة وأنا أحبهما على حد سواء.”

في الإعلان عن انفصالهما، بدا أن لافار يلقي باللوم على تينا، عندما قال خلال اعتصام مع N3on إنها “قررت السير في طريقها الخاص”.

قال لافار: “لقد كانت جميلة دائمًا في عيني، حتى أردت أن تفعل شيئًا آخر”. “الآن، لم تعد جميلاً بالنسبة لي مرة أخرى. إذا قررت أن تسلك هذا الطريق، فسوف أسلكه. هذا جيد. هذا هو الأمر يا رجل.”

قال LaVar لاحقًا إنه بدأ مؤخرًا في مواعدة شخص آخر.

قال بول البالغ من العمر 58 عامًا: “سأعطيك شيئًا”. “إنه شخص يعمل لصالحي. هذا ما أقوله لك! هذا هو السبب”.

تزوج لافار وتينا في عام 1997 وساعدا في تشكيل أسماء أبنائهما الثلاثة، لونزو وجيلو ولاميلو بول، إلى أسماء عائلية.