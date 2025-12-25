تشارك جوانا جاينز أهم نصائحها لإضافة شخصية إلى بنيتك الجديدة

هناك الكثير من الإيجابيات التي تأتي مع شراء منزل مبني حديثًا – بدءًا من التصميمات الحديثة وحتى عدم الاضطرار إلى التعامل مع أي مشكلات هيكلية موجودة مسبقًا أو مشاكل رطبة. ومع ذلك، فإن أحد العيوب هو أن المباني الجديدة غالبًا ما تفتقر إلى الطابع الموجود في المنازل التي ظلت قائمة لعقود أو حتى قرون. توفر المنازل القديمة، مثل منازل العصر الفيكتوري، سحرًا طبيعيًا بفضل التفاصيل مثل أبواب الزجاج الملون والقوالب الزخرفية والأرضيات الصلبة الأصلية. ومع ذلك، لا يجب أن يكون المنزل قديمًا حتى يكون له شخصية. هناك الكثير من الطرق لإضافة الشخصية والسحر إلى المبنى الجديد، وقد شاركت قطبة التصميم الداخلي جوانا جاينز بعضًا من أهم نصائحها في برنامج MasterClass بعنوان “تصميم منزل يحكي قصتك”.

واحدة من أكبر الدروس المستفادة من الفصل الافتراضي الذي تقدمه جاينز والتي تبلغ مدتها 90 دقيقة تقريبًا هي أهمية ما تسميه “أبطال الهندسة المعمارية” – وهم في الأساس تفاصيل معمارية بارزة تعمل كنقطة محورية. في حين أن العديد من المنازل القديمة تحتوي بالفعل على هذه الميزات، إلا أن المباني الجديدة لا تحتوي عليها في كثير من الأحيان. وإذا كان الأمر كذلك، يقول جاينز أنه يمكنك ببساطة إنشاء برنامج خاص بك. يوضح نجم “Fixer Upper” أن إحدى الطرق للقيام بذلك هي تصميم مدفأة قديمة من الطوب أو الحجر لغرفة المعيشة “تبدو وكأنها موجودة منذ 50 عامًا”. إذا كنت تهدف إلى الحصول على مظهر كوخ ريفي أو بيت مزرعة، فيمكنك أيضًا التفكير في تركيب عوارض سقف من الخشب الصناعي. لإضفاء طابع فن الآرت ديكو النحتي على مساحتك، يمكنك أيضًا إنشاء مداخل مقوسة باستخدام الستايروفوم ومركب المفاصل فقط.