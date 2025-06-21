تشارك جوانا جينز خدعة كونترتوب لتوفير المال لإلقاء نظرة دراماتيكية على أقل

لعدة قرون ، تم تبجيل كونترتوب الرخام كعلامة على التطور والرفاهية. وهناك سبب أن الضجيج حول الرخام قد وقف اختبار الزمن. الرخام مرة واحدة تزين المعابد ، المنحوتات ، المواقد ، والقاعات الفيكتورية. اليوم ، من المرجح أن تجد جزر المطبخ التزيين الرخامي ، كباكسبات ، أو تستخدم في أسطح الحمام. يمكن أن تكمل مجموعة متنوعة من الأنماط الداخلية المختلفة ، لذلك لا عجب أن Marble هو اتجاه تصميم مذهل هنا للبقاء. على الرغم من أن الرخام هو إضافة خالدة في التصميم ، إلا أنه يمكن أن يكون باهظ الثمن. يمكن أن تكلف الرخام الراقية ، وأنماط وألوان جميلة ، وعادة ما تكون أكثر سمكا في التكوين ، 200 دولار للقدم المربع أو أكثر. والخبر السار هو أنه وفقًا لمصمم داخلي ونجمة HGTV Joanna Gaines ، لا تحتاج إلى إسقاط فلس واحد جميل لإحراز أسطح المطبخ الخاصة بك بالرفاهية. وفقا لها ، يمكنك الحصول على كونترتوب الرخام يبحث عن أقل باستخدام الحواف المغلفة التي تخلق مظهرًا سميكًا ومثيرًا.
ليس فقط Marble مادة رائعة من الناحية الجمالية ، ولكن مثل جمالها الخالد ، فإنه يتم الإشادة به أيضًا بسبب متانته. يمكن أن تستمر الرخام في العقود الماضية إذا تم الحفاظ عليها بشكل صحيح. بين قوتهم المقيمين ، من الناحية الجمالية والجسدية على حد سواء ، من المنطقي أن يتم اعتبار الرخام ميزة متميزة يمكن أن ترفع قيمة العقار. وهذا DIY هو من بين أفكار المطبخ الرخامي لإلقاء نظرة أكثر كلاسيكية وأنيقة.
كيفية استخدام الحواف الرقائقية لأمراض الرخام الخاصة بك
ليس عليك أن تنفق ثروة على كونترتوب الرخام لمطبخك. تتمثل الخدعة هنا في تخفيف حواف الرخام الخاصة بك لإعطاء مظهر من البلاطة الأكثر سمكًا ، عندما تكون في الحقيقة تقطع التكاليف لأنك تستخدم مواد أقل. قبل البدء ، ستحتاج إلى معرفة ما هو أفضل احتياجات التصميم.
على Instagram ، يستخدم Gaines حافة كلاسيكية مستقيمة أو خفلة لأشكال كونترتوب المطبخ ، ولكن يمكنك استخدام الأثاث الذي تقوم بتمسك به لوح الرخام الخاص بك لمساعدتك على تحديد الحافة الأكثر جمالية من الناحية الجمالية. يمكن أن ترفع الحافة المائلة من تطور جزيرة المطبخ الرخامي ، في حين أن ديمي بولنوز على كونترتوب المطبخ يمكن أن يجعل مساحة تبدو تقليدية وكلاسيكية. بعد ذلك ، سترغب في تمييز السماكة التي تريدها للبلاطة الرخامية. لشيء أكثر بأسعار معقولة ، يمكن أن تتراوح أسطح الرخام من مستوى الدخول بين 40 و 60 دولارًا للقدم المربع. قد تختار لوحة من الرخام بسمك بسمك بوصة ، وهو حجم قياسي لهذه المادة.
بالنسبة للتجميع ، ستحتاج إلى لوحين معًا ، لوح واحد رئيسي (والذي سيكون كونترتوب) ، وبلاطة رخامية مماثلة تكمل البلاطة العلوية. بعد ذلك ، ستحتاج إلى قطع القطع الصفيحة إلى العرض المناسب للبلاطة الرئيسية. قم بتطبيق إيبوكسي شاق وعالي الجودة يتم استخدامه خصيصًا للمواد الحجرية ، ثم قم بتثبيط القطع معًا ، وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة للغراء. قد ترغب في الرمال وتلميع القطع بمجرد علاج الغراء ، وإخفاء العيوب وضمان انتقال سلس. أخيرًا ، قم بتطبيق القطعة على السطح المفضل لديك.