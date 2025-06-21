تشارك جوانا جينز خدعة كونترتوب لتوفير المال لإلقاء نظرة دراماتيكية على أقل

لعدة قرون ، تم تبجيل كونترتوب الرخام كعلامة على التطور والرفاهية. وهناك سبب أن الضجيج حول الرخام قد وقف اختبار الزمن. الرخام مرة واحدة تزين المعابد ، المنحوتات ، المواقد ، والقاعات الفيكتورية. اليوم ، من المرجح أن تجد جزر المطبخ التزيين الرخامي ، كباكسبات ، أو تستخدم في أسطح الحمام. يمكن أن تكمل مجموعة متنوعة من الأنماط الداخلية المختلفة ، لذلك لا عجب أن Marble هو اتجاه تصميم مذهل هنا للبقاء. على الرغم من أن الرخام هو إضافة خالدة في التصميم ، إلا أنه يمكن أن يكون باهظ الثمن. يمكن أن تكلف الرخام الراقية ، وأنماط وألوان جميلة ، وعادة ما تكون أكثر سمكا في التكوين ، 200 دولار للقدم المربع أو أكثر. والخبر السار هو أنه وفقًا لمصمم داخلي ونجمة HGTV Joanna Gaines ، لا تحتاج إلى إسقاط فلس واحد جميل لإحراز أسطح المطبخ الخاصة بك بالرفاهية. وفقا لها ، يمكنك الحصول على كونترتوب الرخام يبحث عن أقل باستخدام الحواف المغلفة التي تخلق مظهرًا سميكًا ومثيرًا.

ليس فقط Marble مادة رائعة من الناحية الجمالية ، ولكن مثل جمالها الخالد ، فإنه يتم الإشادة به أيضًا بسبب متانته. يمكن أن تستمر الرخام في العقود الماضية إذا تم الحفاظ عليها بشكل صحيح. بين قوتهم المقيمين ، من الناحية الجمالية والجسدية على حد سواء ، من المنطقي أن يتم اعتبار الرخام ميزة متميزة يمكن أن ترفع قيمة العقار. وهذا DIY هو من بين أفكار المطبخ الرخامي لإلقاء نظرة أكثر كلاسيكية وأنيقة.