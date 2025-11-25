تشارك جوردون هدسون لقطات شاشة عيد ميلاد وراء الدعوى القضائية المخطط لها مع بابلو توري

أحضر جوردون هدسون الإيصالات.

بعد يوم واحد من إعلان صديقة بيل بيليشيك، المدير الفني لجامعة نورث كارولينا، البالغة من العمر 24 عامًا، أنها ترفع دعوى قضائية ضد الصحفي الاستقصائي بابلو توري بتهمة التشهير، شاركت لقطات شاشة لرسائل تعارض تقاريره بأنها كذبت بشأن عمرها.

خلال حلقة 9 مايو من برنامج “Pablo Torre Finds Out”، شاركت توري مقطع فيديو من مسابقة ملكة جمال ولاية ماين الأمريكية في مارس 2024، حيث قالت هدسون إنها تبلغ من العمر 22 عامًا – وذكرت أن هدسون وضعت سنة ميلادها الخاطئة على أنها 2000 في “وثيقة داخلية” تم تداولها حول برنامج كرة القدم.

شاركت هدسون يوم الاثنين لقطتين من المحادثات النصية التي يُزعم أنها أجرتها مع رئيسة موظفي UNC لألعاب القوى إميلي ميوز، تظهر ميوز وهي تعترف بأنها كتبت سنة ميلاد خاطئة في وثيقة دليل العائلة.

وكتب هدسون: “واحدة من العديد من التقارير غير الدقيقة والمشوهة ماديًا عني من قبل بابلو توري”. “لم أقم بملء أي مستندات أو نماذج داخلية تابعة لـ UNC تتعلق بدليل العائلة.”

لم تشارك هدسون الوثائق القانونية الخاصة بالدعوى القضائية الواضحة التي رفعتها ضد توري.

رد توري في الساعة 10 مساء يوم الاثنين بمقطع فيديو يبدو أنه يزعم أن رسائل X المباشرة ربما تم تغييرها.

لقد وقف إلى جانب القصص المتعددة التي نشرها عن علاقة هدسون وبيليشيك.

وفي مايو، قال توري إنه تحدث مع 11 شخصًا تعاملوا مباشرة مع هدسون وادعوا أن عائلة بيليشيك كانت قلقة وتنظر في أمرها.

قدم تحقيقه جدولاً زمنيًا للأحداث وغيرها من “القصص الشهيرة” المزعومة عن تصرفات هدسون المسيطرة والأنانية.

ادعى توري أيضًا في ذلك الوقت أن المسؤولين الكبار داخل القسم الرياضي في UNC منعوا هدسون من دخول ملعب كرة القدم وداخل منشأة كرة القدم الخاصة بها.

عارضت كارولينا لألعاب القوى هذا الادعاء وكان هدسون حاضرًا دائمًا على الهامش هذا الموسم.

كان هدسون وبيليتشيك، اللذان أعلنا عن علاقتهما في يونيو الماضي، موضوع تحقيقات توري منذ مقابلة المدرب الكارثية مع برنامج “CBS Sunday Morning” في أبريل.

لقد سرقت الأضواء عندما قاطعت المقابلة ومنعت بيليشيك من الإجابة على سؤال حول كيفية لقاء الزوجين.

وقال بيليشيك إنهما التقيا في رحلة جوية في عام 2021.

وكشف هدسون سابقًا أنهما يتواعدان منذ عام 2022.