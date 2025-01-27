تشارك خطيبة زاك ويلسون نظرة على رحلة برونكو كابو في صور جديدة

الآن هذه هي إحدى الطرق للتغلب على البلوز في التصفيات.

انتقل زاك ويلسون وخطيبته نيكوليت ديلانو إلى كابو سان لوكاس هذا الشهر بعد خسارة دنفر للبطاقة البرية أمام بيلز في تصفيات دوري كرة القدم الأمريكية.

انضم إليه لاعب الوسط الصاعد بو نيكس وزوجته إيزي، وزميله في الوسط جاريت ستيدهام وزوجته كينيدي، والتدخل الهجومي مايك ماكجلينشي وزوجته بروك، حيث استمتع السيد والسيدة ويلسون المستقبليان بأشعة الشمس في الجنة بعد موسم واحد. لنتذكر في دنفر.

في مجموعة صور Instagram التي شاركها Dellanno يوم الأحد، يمكن رؤية السيدات معلقات بجانب المسبح بالبكيني في لقطة واحدة ويبحرن على متن يخت في صورة أخرى.

“كابو مع أروع الناس”، علق ديلانو على المنشور، الذي رد عليه ويلسون، 25 عامًا، برمز تعبيري ناري.

لقد تجاوز فريق برونكو التوقعات هذا العام بكثير من خلال إنهاء الموسم العادي بنتيجة 10-7 وإجراء التصفيات للمرة الأولى منذ عام 2015.

نيكس، لاعب الوسط السادس الذي تم التقاطه في الجولة الأولى من مسودة NFL العام الماضي في المركز 12 بشكل عام، انبهر في الموسم العادي، حيث رمي لمسافة 3775 ياردة و29 هبوطًا و12 اعتراضًا في 17 مباراة.

تم ترشيحه منذ ذلك الحين لجائزة Offensive Rookie of the Year، جنبًا إلى جنب مع متصل إشارة العام الأول في واشنطن جايدن دانيلز، الذي قاد القادة إلى رصيف بطولة NFC.

تم تداول ويلسون، الاختيار العام الثاني في عام 2021، مع فريق برونكو في غير موسمه بواسطة Jets بعد ثلاثة مواسم صخرية في نيويورك.

ويلسون هو وكيل حر وشيك.

خلال فترة ويلسون في دنفر هذا الموسم، أقام ديلانو – الذي خطب لاعب الوسط في يوليو – صداقات وثيقة مع كينيدي وإيزي.

تلقى ديلانو وكينيدي خسارة برونكو 31-7 في حفلة مشاهدة حميمة في دنفر.

تقدم فريق Bills منذ ذلك الحين إلى بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمواجهة بطل Super Bowl مرتين Chiefs مساء الأحد في مدينة كانساس.