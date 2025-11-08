تشارك شركة Dollar Tree Fan حلاً بسيطًا بقيمة 1.50 دولارًا لتنظيم أساسيات الثلاجة

عندما يتعلق الأمر بالاكتشافات المثيرة للاهتمام والمفيدة وبأسعار معقولة في Dollar Tree، تطلق العلامة التجارية باستمرار أشياء يمكن استخدامها بعدة طرق. من مشاريع DIY إلى التنظيم، هناك الكثير من عناصر Dollar Tree التي يمكنها القيام بمهمة مضاعفة. أحد العناصر التي تجعل المعجبين يتحدثون هو القرص الدوار للمطبخ من الأكريليك الشفاف من Storage Essentials، بحجم 10 بوصة. مقابل 1.50 دولارًا فقط لكل منها، يعد هذا القرص الدوار أمرًا ضروريًا لمطبخك إذا كنت تحاول الحفاظ على ثلاجتك منظمة – وهو أمر رائع إذا كنت تريد تنظيم ثلاجتك مثل طاهٍ محترف.

في مقطع فيديو تمت مشاركته على TikTok، شارك منشئ المحتوى بعض اكتشافات Dollar Tree وكيف يمكن استخدامها للبقاء منظمًا في المطبخ. أحد العناصر التي ظهرت كان القرص الدوار للمطبخ، والذي استخدمه TikToker بطريقتين. أولاً، يمكنك رؤيتها كسوزان كسولة على المنضدة لتحتفظ بزجاجات الزيت والخل معًا. ثم يعرض الفيديو تفاصيل هذا العنصر الموجود في الثلاجة كمكان لتخزين وتنظيم جميع زجاجات البهارات. يسهل القرص الدوار للمطبخ رؤية كل ما لديك، دون أن تضيع الأشياء في الجزء الخلفي من الثلاجة.

إن استخدام القرص الدوار أو سوزان الكسولة في المطبخ ليس بالأمر الجديد. ومع ذلك، يبدو أن استخدامها في الثلاجة نفسها يبدو أكثر انتعاشًا بعض الشيء. بينما تحدث المبدعون الآخرون عن كيفية استخدامهم للأقراص الدوارة في ثلاجاتهم، إلا أنها في كثير من الأحيان تكون خيارات أكثر تكلفة – ما عليك سوى إلقاء نظرة على إصدار مماثل من Ikea. مع القرص الدوار للمطبخ من Dollar Tree، ستحصل على خيار بأسعار معقولة يعمل بشكل جيد لحفظ التوابل معًا.