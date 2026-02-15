تشارك مارثا ستيوارت أفضل نصائحها لزراعة الورود العارية حتى تزدهر هذه الزهور

إذا لم تكن قد اشتريت نباتات عارية الجذور من قبل، فكن مستعدًا لموجة الأسئلة التي تتبادر إلى ذهنك عندما تفتح العبوة بعد وصولها إلى عتبة بابك. قد يكون السؤال الأول: هل هناك خطأ ما؟ هل تم بيع بعض الجذور الميتة والمشوهة المناسبة بشكل أفضل لصندوق السماد؟ بمجرد أن تدرك أن النباتات عارية الجذور لا تأتي في أصيص أو حتى في التربة، قد يتضمن سؤالك التالي التساؤل عما ستفعله بها الآن.

اترك الأمر لمارثا ستيوارت لتقدم بعض النصائح المعقولة والمفيدة حول كيفية زراعة الورود العارية حتى تحصل على أقصى استفادة منها:. في مدونة مارثا ستيوارت، أوصت بنقعها فور وصولها، ووضعها في أصيص، وتخصيبها قبل أن تكون جاهزًا للزراعة، والحفاظ على ملصقات النباتات عليها. كما تنصح مارثا ستيوارت، يمكنك توفير المال عن طريق طلب نباتات عارية الجذور، نظرًا لأنك تجنبت دفع ثمن تربة الحديقة التي قد تكون لديك بالفعل والأصيص البلاستيكي الذي من المحتمل أن تتخلص منه.

يتم حفر النباتات ذات الجذور العارية من قبل المربين في الخريف أو أوائل الربيع. يتم هز التربة من الجذور، ثم يتم تخزينها في مبرد إذا تم حفرها في الخريف، أو يتم تعبئتها وشحنها مباشرة إلى منزلك في الربيع، بحيث تصل عندما تكون جاهزة للزراعة في منطقة النمو الخاصة بك. شراء النباتات العارية يمكن أن يمنحك أيضًا مجموعة متنوعة من الأنواع والأصناف أكثر مما قد يكون متاحًا في مركز حديقتك المحلي – خاصة وأن أنواعًا جديدة من الورود يتم تقديمها كل عام بواسطة مربي متخصصين.