تشارك مارثا ستيوارت أفضل نصائحها لزراعة الورود العارية حتى تزدهر هذه الزهور

إذا لم تكن قد اشتريت نباتات عارية الجذور من قبل، فكن مستعدًا لموجة الأسئلة التي تتبادر إلى ذهنك عندما تفتح العبوة بعد وصولها إلى عتبة بابك. قد يكون السؤال الأول: هل هناك خطأ ما؟ هل تم بيع بعض الجذور الميتة والمشوهة المناسبة بشكل أفضل لصندوق السماد؟ بمجرد أن تدرك أن النباتات عارية الجذور لا تأتي في أصيص أو حتى في التربة، قد يتضمن سؤالك التالي التساؤل عما ستفعله بها الآن.
اترك الأمر لمارثا ستيوارت لتقدم بعض النصائح المعقولة والمفيدة حول كيفية زراعة الورود العارية حتى تحصل على أقصى استفادة منها:. في مدونة مارثا ستيوارت، أوصت بنقعها فور وصولها، ووضعها في أصيص، وتخصيبها قبل أن تكون جاهزًا للزراعة، والحفاظ على ملصقات النباتات عليها. كما تنصح مارثا ستيوارت، يمكنك توفير المال عن طريق طلب نباتات عارية الجذور، نظرًا لأنك تجنبت دفع ثمن تربة الحديقة التي قد تكون لديك بالفعل والأصيص البلاستيكي الذي من المحتمل أن تتخلص منه.
يتم حفر النباتات ذات الجذور العارية من قبل المربين في الخريف أو أوائل الربيع. يتم هز التربة من الجذور، ثم يتم تخزينها في مبرد إذا تم حفرها في الخريف، أو يتم تعبئتها وشحنها مباشرة إلى منزلك في الربيع، بحيث تصل عندما تكون جاهزة للزراعة في منطقة النمو الخاصة بك. شراء النباتات العارية يمكن أن يمنحك أيضًا مجموعة متنوعة من الأنواع والأصناف أكثر مما قد يكون متاحًا في مركز حديقتك المحلي – خاصة وأن أنواعًا جديدة من الورود يتم تقديمها كل عام بواسطة مربي متخصصين.
أفضل النصائح للعناية بالورد العارية الجذور
تحتاج النباتات ذات الجذور العارية إلى رعاية خاصة تختلف عن طريقة التعامل مع النباتات المباعة في الأصص. عندما تصل الورود الخاصة بك، سوف تحتاج إلى زراعتها في أقرب وقت ممكن. إذا وصلت نباتاتك مبكرًا جدًا بحيث لا يمكنك زراعتها بالخارج، فلديك خياران. الأول هو الاحتفاظ بالجذور العارية في عبواتها الأصلية الرطبة في مكان بارد ومظلم حتى تصبح جاهزًا لزراعتها. بدلًا من ذلك، تقترح مارثا أن تنقعها مباشرة بعد وصولها لعدة ساعات أو طوال الليل لتنشيط نموها، ثم تضعها في وعاء حتى يحين وقت زراعتها في حديقتك.
كما نصحت مارثا، لا تضع ورودك في أصيص صغير جدًا، لأن الجذور ستحتاج إلى مساحة للنمو. أفضل نصيحة لمارثا في هذه المرحلة: تأكد من الاحتفاظ بملصقات النباتات على ورودك حتى تصل إلى الأرض. مع عدم وجود أوراق أو زهور عليها، ليس من السهل التمييز بين أنواع الورود من الأنواع الأخرى، وتختلف نصائح العناية بالورود في أوائل الربيع من نوع لآخر.
بمجرد زراعة ورودك العارية الجذور أو في أصص، يمكنك تغطية نباتاتك بسماد عضوي أو سماد قابل للذوبان مثل سماد الأسماك، لكن فريق حديقة مارثا يستخدم السماد العضوي والأسمدة البلورية التجارية الممزوجة بالتربة أثناء زراعة نباتاتها في الأصيص. تتطلب الورود نظامًا غذائيًا قويًا ومغذيًا في فصل الربيع لإنتاج وفرة من الزهور التي تشتهر بها. لا تفرط في تسميد الورود بالنيتروجين أو الفوسفور – وهو أحد أخطاء البستنة الشائعة التي يجب تجنبها عند زراعة الورود. حافظ على سقيها جيدًا قبل وبعد تواجدها في الأرض.