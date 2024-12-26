تشارك نجمة HGTV ياسمين روث نصيحتها للادخار لرفع مستوى المساحة

تفتقر منازل البناء الجديدة في بعض الأحيان إلى الشخصية المميزة، كما هو الحال مع إعادة التشكيل التي تتميز بتشطيبات من فئة البناء. لبث الحياة في الديكور الباهت، ابحث عن اكتشافات مستوحاة من الطراز القديم لمنزلك. لدى ياسمين روث، نجمة برنامج “Help! I Wrecked My House” على قناة HGTV، الكثير من الأفكار حول كيفية القيام بذلك. عندما لا تقوم بإصلاح كوارث الأعمال اليدوية، فإنها تشارك نصائح حول كيفية توفير الجواهر المخفية في Goodwill، وتتباهى باكتشافاتها من أحداث تبادل التحف، وتظهر للمعجبين كيف تحول الكنوز المشوهة إلى معززات للشخصية لمجموعة من مساحات المعيشة. قام روث مؤخرًا بإعادة تدوير طاولة ألعاب مكسورة إلى طاولة قهوة ساحرة ومتعددة الاستخدامات بأقل من 250 دولارًا، وأوضح عبر موقع YouTube، “إذا قمت بإعادة استخدام شيء ما، فسيكون فريدًا من نوعه، وعادةً ما يكون أقل تكلفة، وهو مجرد نوع من المرح. كم سيكون ممتعًا وجود هذه الطاولة القديمة في منزل جديد تمامًا؟”
يمكن أن تكون عملية إعادة الاستخدام بسيطة مثل استخدام عنصر قديم بطريقة جديدة. على سبيل المثال، يمكنك إعادة تصور صندوق باخرة قديم كطاولة نهائية أو حامل نباتات. في حالات أخرى، قد تتضمن عملية إعادة الاستخدام إعادة صقل الخشب أو استبدال الأجزاء المكسورة أو استخدام قطع من عناصر الديكور الأخرى لإنشاء شيء جديد. على سبيل المثال، يمكنك تحويل لوحات السيراميك المحطمة إلى فسيفساء سطح الطاولة لإحياء مجموعة قديمة من أثاث الفناء. بغض النظر عن ما تقوم بترقيته، فإن المفتاح هو السماح لأسلوبك الشخصي بالتألق.
إعادة استخدام السلع المنزلية المُخزنة لتعكس ذوقك
صنعت روث اسمًا لنفسها من خلال تحويل المساكن غير الملهمة إلى ملاذات مخصصة للغاية في برنامج “Hidden Potential” على قناة HGTV. عند التعرف على أصحاب المنازل، لاحظت أذواقهم الخاصة، بدءًا من أنماط التصميم التي أعجبوا بها وحتى الألوان التي يكرهونها. إن معرفة تفضيلاتك الجمالية والحسية مفيدة أيضًا عند التوفير. إذا لم تكن متأكدًا من أسلوب التصميم الخاص بك، فكر في ما يهمك أكثر. على سبيل المثال، إذا كانت الراحة هي الأولوية القصوى، فقد تنجذب إلى الإضاءة الناعمة والمنسوجات الفاخرة. بمجرد أن تفكر في ذوقك، وجه انتباهك إلى المساحة الخاصة بك. ما الذي يجعله يبدو مثل المنزل؟ كيف تريد أن تشعر الغرف المختلفة؟ سواء كنت تدخر في سوق للسلع المستعملة أو في ساحة بيع، ابحث عن العناصر التي تثير الأفكار والمشاعر التي ترغب في تجربتها كثيرًا. عندما تجد شيئًا يفعل ذلك، تخيل طرقًا مختلفة لاستخدامه. ربما يمكنك قلبه على جانبه، أو إرفاق مكونات أخرى، أو تزيين عنصر آخر بأجزاء منه.
ضع في اعتبارك ما إذا كان أي من الاستخدامات التي فكرت بها باستخدام عنصر مُدخر يمكن أن يلبي حاجة منزلك. لنفترض أن لديك مساحة تخزين محدودة في غرفة النوم. كيف يمكن للعنصر الذي وجدته أن يحل هذه المشكلة؟ ربما يبدو مكتبك المنزلي سريريًا لأنه يفتقر إلى اللون. هل سيضيف العنصر جاذبية بصرية؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، هل يمكنك طلاءها أو تنجيدها لجعلها أكثر ألوانًا؟ إذا كان هذا العنصر يقول شيئًا مهمًا عن هويتك، فقد تقرر أن إعادة الاستخدام تستحق الجهد المبذول.
العثور على الإلهام في العيوب
نادرًا ما تكون الاكتشافات المستعملة في حالة ممتازة، ولا بأس بذلك. في الواقع، يمكن أن يكون النقص جزءًا من سحر العنصر المُدخر، وفقًا لروث. تشرح عبر موقع يوتيوب: “عندما أرى شيئًا دافئًا ومناسبًا للطقس، أشعر بالراحة على الفور”. على الرغم من أن السلع المستعملة في متاجر التوفير تكون في بعض الأحيان نظيفة، إلا أنها غالبًا ما تنهار. إذا كان الشيء الذي يلفت انتباهك مكسورًا، فحاول تحديد مقدار الوقت والطاقة والمال الذي سينفق على إصلاحه. في بعض المواقف، ستحتاج إلى التخلص من الأجزاء المكسورة، كما فعل روث مع أرجل طاولة اللعبة، أو استخدامها بطرق غير تقليدية. حاول التفكير في الأثاث والديكور غير المثاليين كمواد لمشروع حرفي أو أعمال خشبية. يمكن أن يساعدك هذا الأسلوب في تحديد الإمدادات الأخرى التي ستحتاجها لإكمال مشروعك.
في بعض الأحيان، تحكي الشقوق — أو عملية إصلاحها — قصة تريد عرضها. على سبيل المثال، يتضمن فن كينتسوجي الياباني إصلاح الفخار المكسور باستخدام طلاء الذهب لتكريم عيوب البشرية. إذا كان العيب التجميلي لا يهدد السلامة الهيكلية لجسم ما، فيمكنك تركه أو حتى الاحتفال بجماله.