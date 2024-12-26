تشارك نجمة HGTV ياسمين روث نصيحتها للادخار لرفع مستوى المساحة

تفتقر منازل البناء الجديدة في بعض الأحيان إلى الشخصية المميزة، كما هو الحال مع إعادة التشكيل التي تتميز بتشطيبات من فئة البناء. لبث الحياة في الديكور الباهت، ابحث عن اكتشافات مستوحاة من الطراز القديم لمنزلك. لدى ياسمين روث، نجمة برنامج “Help! I Wrecked My House” على قناة HGTV، الكثير من الأفكار حول كيفية القيام بذلك. عندما لا تقوم بإصلاح كوارث الأعمال اليدوية، فإنها تشارك نصائح حول كيفية توفير الجواهر المخفية في Goodwill، وتتباهى باكتشافاتها من أحداث تبادل التحف، وتظهر للمعجبين كيف تحول الكنوز المشوهة إلى معززات للشخصية لمجموعة من مساحات المعيشة. قام روث مؤخرًا بإعادة تدوير طاولة ألعاب مكسورة إلى طاولة قهوة ساحرة ومتعددة الاستخدامات بأقل من 250 دولارًا، وأوضح عبر موقع YouTube، “إذا قمت بإعادة استخدام شيء ما، فسيكون فريدًا من نوعه، وعادةً ما يكون أقل تكلفة، وهو مجرد نوع من المرح. كم سيكون ممتعًا وجود هذه الطاولة القديمة في منزل جديد تمامًا؟”

يمكن أن تكون عملية إعادة الاستخدام بسيطة مثل استخدام عنصر قديم بطريقة جديدة. على سبيل المثال، يمكنك إعادة تصور صندوق باخرة قديم كطاولة نهائية أو حامل نباتات. في حالات أخرى، قد تتضمن عملية إعادة الاستخدام إعادة صقل الخشب أو استبدال الأجزاء المكسورة أو استخدام قطع من عناصر الديكور الأخرى لإنشاء شيء جديد. على سبيل المثال، يمكنك تحويل لوحات السيراميك المحطمة إلى فسيفساء سطح الطاولة لإحياء مجموعة قديمة من أثاث الفناء. بغض النظر عن ما تقوم بترقيته، فإن المفتاح هو السماح لأسلوبك الشخصي بالتألق.