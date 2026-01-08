تشارك Tiktoker نظام مناشف المطبخ الذي يحبه الإنترنت

يعد استخدام المناشف القماشية في المطبخ أحد أذكى الطرق لتقليل استخدام المناشف الورقية وتوفير المال. لكن إذا لم تكن حذرًا بشأن المناشف التي تستخدمها، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث فوضى جرثومية. على سبيل المثال، مسح سطح العمل بعد طهي اللحوم النيئة، ثم استخدام نفس المنشفة لمسح يديك أو تجفيف المنتجات، ليس شهيًا أو صحيًا تمامًا. والخبر السار هو أن نظام مناشف المطبخ، مثل نظام [email protected]، يمكنه إنشاء فصل واضح بين الاستخدامات، مما يجعل من السهل تحديد المناشف المخصصة للتنظيف والتجفيف وتخزين الطعام. في الواقع، يحظى النظام البسيط بشعبية كبيرة لدرجة أنه حصل على أكثر من مليون مشاهدة على TikTok وما يقرب من 200000 إعجاب.
إذا كنت قد نفذت بعضًا من أفضل النصائح لمطبخ منظم تمامًا، ولكنك تجاهلت المناشف، فإن إعداد نظام فعال سيكون أمرًا سهلاً للغاية. كل ما تحتاجه هو صندوق كبير يسهل الوصول إليه لتخزين المناشف وبعض الأنواع المختلفة لخدمة أغراض مختلفة. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تنفيذ النظام، فإن الفيديو يقدم نقطة بداية مفيدة.
يوفر نظام المناشف هذا من TikTok فكرة تنظيمية
في مقطع الفيديو الخاص بها على TikTok، تشارك @Ledinner.party بعض الأفكار لإنشاء نظام مناشف فعال، باستخدام صندوق كبير لتخزين مجموعة متنوعة من المناشف. وأوضحت في الفيديو أنها تستخدم مناشف قطنية صغيرة زرقاء اللون في التنظيف. تُستخدم مجموعة مناشف أكياس الدقيق الأبيض الكبيرة الخاصة بها لتجفيف الأطباق واليدين، أو لف الخبز، أو تخزين المنتجات الرطبة في الثلاجة. بدلاً من حاملات الأواني، تستخدم المناشف الخضراء للتعامل مع الأطباق الساخنة، وأخيرًا لديها مناشف مزخرفة لتقديم الطعام.
لا تحتاج إلى نسخ هذا النظام بالضبط لجعله مناسبًا لمطبخك. من الأفضل استكشاف أفضل المواد التي يجب البحث عنها عند شراء مناشف المطبخ الجديدة، حتى تتمكن من مطابقة المواد والنظر إلى احتياجات مطبخك وأسلوبه الفريد. نظرًا لأن مناشف المطبخ اليدوية يمكن أن تؤوي البكتيريا، فيجب غسلها كل يوم أو يومين، كما يجب إضافة مناشف التنظيف التي استخدمتها لمسح اللحوم النيئة أو غيرها من المواد الجرثومية إلى سلة الغسيل على الفور. لذا تأكد من تخزين ما يكفيك بين أيام الغسيل. من المهم أيضًا تجنب الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند غسل المناشف، مما يضمن غسل مناشف المطبخ على دورة ساخنة وتجفيفها جيدًا بعد ذلك.