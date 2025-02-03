تشارلز باركلي يدافع عن تداول مافريكس لوكا دونسيتش

لقد كان تشارلز باركلي يزن على التجارة التي يتحدث عنها الجميع – ولديه نظرية شاذة.

استمرت التداعيات من الصفقة التي أرسلت لوكا دونسيتش إلى ليكرز وأنتوني ديفيس إلى مافريكس في اليوم يوم الأحد حيث حاول المشجعون هضم التجارة الضخمة.

لقد استحوذ مافريكس على قدر كبير من الحرارة بالنظر إلى الوضع الأحادي للصفقة التي حاول نيكو هاريسون المدير العام في دالاس تدور خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد.

احتج المشجعون خارج مركز الخطوط الجوية الأمريكية بينما لعب الفريق دور كليفلاند على الطريق.

حتى أن والد دونسيتش خرج وانتقد الطريقة التي تعامل بها مافريكس لابنه بعد تداوله.

لكن شخص واحد لم يكن سريعًا للحكم على المكتب الأمامي لـ Mavs لسحب الزناد على التجارة ، وكان ذلك باركلي.

أثناء ظهوره على تلفزيون الدوري الاميركي للمحترفين ، اقترح باركلي أنه ربما تم تداول دونسيتش لأسباب وجيهة كانت واضحة للمافريك وليس أي شخص آخر.

“دعني أخبرك بشيء. وقال باركلي إن الأشخاص الوحيدون الذين يعرفون لوكا دونسيتش هم دالاس مافريكس. “الرجال الذين كانوا معه لسنوات ، الذين كانوا معه كل يوم. إنه لاعب رائع ، لكننا جميعًا نتحدث عن رؤوس … يجب أن يعرفوا شيئًا لا نعرفه. اسمع ، لقد أصيب. الجميع يشكو من تكييفه. ولكن بمجرد أن تعطي رجلاً خمس سنوات ، 350 مليون دولار ، فإنك عالقون معًا مدى الحياة. “

تشارلز باركلي على فريق مافريكس الذي يتداول لوكا دونوتش إلى ليكرز: “يجب أن يعرفوا شيئًا لا نعرفه … لقد أصيب بأذى. معا مدى الحياة “.pic.twitter.com/zzlqqwtc1g – إعلان مروع (adfulannouncing) 2 فبراير 2025

لقد وجد محلل TNT أنه من الغريب أن المافريكس لم يتواصل مع فرق أخرى حول Doncic

وقال باركلي: “هذان هما جانبي هذه التجارة المثيرة للصدمة”. “نجمة للنجم. ولم يذهبوا لأعلى مزايد. ذهبوا للحصول على صفقة سريعة وقد انتهى. في الإنصاف ، حصلوا على جحيم لاعب. أنتوني ديفيس لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين “.

يتعامل Doncic مع إصابة في ربلة الساق أبعده عن الملعب منذ عيد الميلاد ، ولكن عندما كان على الأرض هذا الموسم ، بلغ متوسطه 28.1 نقطة لكل لعبة و 8.3 كرة مرتدة.

أشار تقرير صادر عن ESPN إلى أن مافريكس كان لديهم “مخاوف كبيرة” من خلال المضي قدمًا في Doncic بسبب قضايا الحالة والالتزام الوشيك لتمديد عقد SuperMax آخر من المحتمل أن يأتي خلال الصيف.

لم يجلس التلميحات حول Doncic مع والده ، ساسا ، الذي ظهر في Arena Sport Slovenija يوم الأحد.

وقال ساسا: “لم تكن مشكلة في العام الماضي منذ ذلك الحين ، أنا أقول مرة أخرى ، قال فرد واحد إنه غير لائق بما فيه الكفاية”. “لقد لعب ، لا أعرف ، 100 لعبة ، عمليا 40 دقيقة مع اثنين أو ثلاثة لاعبين باستمرار عليه. أنه تعرض للضرب وأنت تقول مثل هذه الأشياء عنه. أشعر أن هذا غير عادل للغاية من بعض الأفراد. لقد قمت بتبادله ، وقف إلى جانب أفعالك ولكن لا تبحث عن الأعذار أو Alibis ، هذا كل شيء. “