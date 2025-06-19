تشارلز دافالان في أركنساس في البكاء بعد خطأ فائقة CWS

لم يستطع تشارلز دافالان إخفاء عواطفه بعد أن ساعد خطأه الوحشي في تهيج أركنساس في خسارته في الدور نصف النهائي أمام LSU في سلسلة الكلية العالمية.

سمح Miscue له LSU بربط المباراة في الشوط التاسع ليلة الأربعاء في أوماها ، نيب. ، عندما كانت رحلة إلى بطولة كوليدج وورلد ستورز على مسافة مؤثرة لأركنساس.

رابح دافالان العاطفي في الميدان بعد انتهاء المباراة بتعبير فارغ قبل أن ينظر إليه في وقت لاحق بالدموع وهي تتدفق على وجهه.

عدد كبير من المدربين وزملاء الفريق مواسك دافالان ، وهو طالب طالب من مونتريال ، ويتقاسمان عناق طويل وكلمات التشجيع.

بدا دافالان غير مستقر من خلال كل شيء.

قاد أركنساس 5-3 مع اثنين من المتسابقين والعدائين في المركز الأول والثاني في الجزء السفلي من الشوط التاسع.

حقق لويس هيرنانديز لويس هيرنانديز خطًا خطًا إلى الملعب الأيسر ، وفقده دافالان.

انه حمامة دون جدوى ، وتراجعت الكرة عن جسده.

سجل اثنان في المسرحية لربط اللعبة في 5-5.

وقال ديف فان هورن مدرب أركنساس عن خطأ دافالان: “لقد تم ضربه بشدة ، وكان يربط ويغرق”. “بدا الأمر وكأن تشارلز انزلق أقل من ذلك ، وعندما أقلع ، فقد البصر عنه.”

ثم ضرب جاريد جونز ، الخليط التالي ، بالسيارة من قفاز القاعدة الثاني كام كوزيل لقيادة السيارة في الجري الحائز على اللعبة.

ستواجه LSU كارولينا الساحلية في سلسلة أفضل بطولة من ثلاثة ، تتطلع إلى الفوز بلقبها الثاني في ثلاث سنوات.

سجل دافالان خط القطع .352.

تم تسميته في فريق All-SEC الأول.

لكن موسمه انتهى في حسرة.