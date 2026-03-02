تشخيص ماريسا أبيلا بسرطان الغدة الدرقية في سن 23 غيّر حياتها إلى الأبد

إن سماع أنك مصاب بالسرطان يغير حياتك في أي عمر. ولكن معرفة أنك قد تم تشخيصك في سن 23 عامًا هو أمر مثير للدهشة بشكل خاص. هذا ما حدث لماريسا أبيلا بعد إجراء فحص لما افترضت أنها أعراض كوفيد في عام 2020.

وبحسب ما ورد حددت أبيلا موعدًا مع طبيب بسبب الصعوبات الإدراكية والتعب العام الذي ربطته بالفيروس المستجد. وبعد أن تم فحصها، قيل لها إنها مصابة بالفعل بسرطان الغدة الدرقية، وهي غدة تقع في أسفل الحلق وتوصف عادة بأنها على شكل فراشة. تتحكم الغدة الدرقية في عمليات متعددة، بما في ذلك كيفية استقلاب الطعام وكيفية تطور الجسم.

عندما يؤثر السرطان على الغدة الدرقية، عادةً ما يبلغ المرضى عن أعراض واضحة، على الرغم من أنها ليست بالضرورة تلك التي دفعت أبيلا إلى الحصول على الرعاية الطبية. تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لاضطرابات الغدة الدرقية مثل السرطان وجود كتل في الحلق، وتغيرات في الصوت، وعدم الراحة في الرقبة أو الحلق، وصعوبة في البلع (عبر Mayo Clinic).

وفقا لجمعية السرطان الأمريكية، تحدث حوالي 45000 حالة من سرطان الغدة الدرقية سنويا في الولايات المتحدة. وتلقي تشخيص سرطان الغدة الدرقية كشخص بالغ أصغر سنا ليس بالأمر غير المعتاد تماما، على الرغم من أن أبيلا كان أصغر سنا من معظم الأشخاص، حيث يبلغ متوسط ​​مريض سرطان الغدة الدرقية 51 عاما.