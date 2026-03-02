تشخيص ماريسا أبيلا بسرطان الغدة الدرقية في سن 23 غيّر حياتها إلى الأبد

إن سماع أنك مصاب بالسرطان يغير حياتك في أي عمر. ولكن معرفة أنك قد تم تشخيصك في سن 23 عامًا هو أمر مثير للدهشة بشكل خاص. هذا ما حدث لماريسا أبيلا بعد إجراء فحص لما افترضت أنها أعراض كوفيد في عام 2020.
وبحسب ما ورد حددت أبيلا موعدًا مع طبيب بسبب الصعوبات الإدراكية والتعب العام الذي ربطته بالفيروس المستجد. وبعد أن تم فحصها، قيل لها إنها مصابة بالفعل بسرطان الغدة الدرقية، وهي غدة تقع في أسفل الحلق وتوصف عادة بأنها على شكل فراشة. تتحكم الغدة الدرقية في عمليات متعددة، بما في ذلك كيفية استقلاب الطعام وكيفية تطور الجسم.
عندما يؤثر السرطان على الغدة الدرقية، عادةً ما يبلغ المرضى عن أعراض واضحة، على الرغم من أنها ليست بالضرورة تلك التي دفعت أبيلا إلى الحصول على الرعاية الطبية. تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لاضطرابات الغدة الدرقية مثل السرطان وجود كتل في الحلق، وتغيرات في الصوت، وعدم الراحة في الرقبة أو الحلق، وصعوبة في البلع (عبر Mayo Clinic).
وفقا لجمعية السرطان الأمريكية، تحدث حوالي 45000 حالة من سرطان الغدة الدرقية سنويا في الولايات المتحدة. وتلقي تشخيص سرطان الغدة الدرقية كشخص بالغ أصغر سنا ليس بالأمر غير المعتاد تماما، على الرغم من أن أبيلا كان أصغر سنا من معظم الأشخاص، حيث يبلغ متوسط مريض سرطان الغدة الدرقية 51 عاما.
إزالة السرطان بإجراءات معقدة
يمكن أن تختلف بروتوكولات علاج سرطان الغدة الدرقية، على الرغم من أن الجراحة غالبًا ما تكون الإجراء المفضل لإزالة جميع العلامات السرطانية. في حالة أبيلا، كان من الضروري إجراء استئصال كامل للغدة الدرقية، بالإضافة إلى إزالة 19 عقدة ليمفاوية مجاورة. بعد إجراء العملية، خضعت لليود المشع لاستئصال أي آثار محتملة متبقية للسرطان. (خضعت سارة هوكابي أيضًا لعملية جراحية ناجحة لسرطان الغدة الدرقية).
يعتبر الإجراء الجراحي الذي اختاره أبيلا معيارًا ولكنه قد يأتي مع آثار جانبية محتملة، بما في ذلك الصوت الأجش المستمر. واعترفت الممثلة بأن أحد أكبر مخاوفها هو أنها قد لا تتمكن من التحدث مرة أخرى، الأمر الذي سيؤثر على حياتها المهنية. كما لاحظت أثناء برنامج “كيف تفشل مع إليزابيث داي”، “(أ) هل سأتمكن من التحدث مرة أخرى؟ كان هذا هو الشيء الأكثر رعبًا، لأنه كان عليك أن تمر بالكثير من الأعصاب للوصول إلى الغدة الدرقية.” وأضافت: “أتذكر عندما استيقظت، أول شيء فعلته هو أنني أردت فقط التأكد من أنني أستطيع التحدث”.
تزدهر دون الغدة الدرقية العاملة
توافق جراح الرأس والرقبة الدكتورة ليزا أورلوف على أن جراحة سرطان الغدة الدرقية تتطلب درجة عالية من الخبرة بسبب قرب الغدة الدرقية من الحبال الصوتية. كما قال الدكتور أورلوف لـ SurvivorNet، “الجراحة نفسها معقدة وحساسة، ولكنها أيضًا عملية جراحية يتعافى منها معظم الناس بسرعة كبيرة.” وتضيف أن معظم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الحبال الصوتية لديهم مشاكل مؤقتة فقط.
ولحسن الحظ، فإن مخاوف أبيلا لم تتحقق. ومع ذلك، فقد تركت مع أكثر من مجرد ندبة واضحة على رقبتها لتذكيرها بفرشاة لها مع حالة خطيرة – يجب عليها أيضًا تناول الأدوية يوميًا لتكرار الوظائف الطبيعية للغدة الدرقية.
من خلال التشخيص الدقيق والعلاج الفوري، يمكن علاج سرطان الغدة الدرقية في ما يصل إلى 99٪ من الحالات اعتمادًا على نوع ومرحلة السرطان عند التشخيص. ويبدو أن أبيلا تمتعت بنتيجة إيجابية: ففي عام 2026، قالت لصحيفة التايمز إنها “شفيت تمامًا الآن”، مما يشير إلى أن السرطان الذي تعاني منه لا يزال في مرحلة التعافي.