تشرح كيلين مور القرار وراء تجربة جاستن تاكر للقديسين

دافع كيلين مور عن قرار القديسين بإخضاع لاعب الركل جاستن تاكر للتجربة يوم الاثنين.

تم اتهام تاكر، 36 عامًا، بسوء السلوك الجنسي من قبل 16 معالجًا للتدليك من ثمانية منتجعات صحية مختلفة في منطقة بالتيمور خلال الجلسات التي عقدت بين عامي 2012 و2016، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل بالتيمور بانر في وقت سابق من هذا العام.

حقق اتحاد كرة القدم الأميركي في هذه المزاعم وانتهى التحقيق إلى تعليق اللعب لمدة 10 أسابيع.

أطلق فريق Ravens سراح تاكر في مايو بعد 13 موسمًا، على الرغم من أنهم قالوا إنه كان “قرارًا كرويًا”.

مع انتهاء حظر تاكر الآن، اختار القديسون منحه تجربة.

قال مور عند الضغط عليه من قبل الصحفيين حول سبب رغبة القديسين في إحضاره في البداية: “لقد كان لاعبًا جيدًا حقًا في هذا الدوري لفترة طويلة جدًا وقد حقق الكثير من النجاح”.

“لقد كان قائدًا في بالتيمور لفترة طويلة، لقد كان أحد قادتهم لفترة طويلة من الوقت مع فريق ناجح للغاية. من الواضح أن هناك بعض الأشياء المؤسفة. لقد مر بتجربة وأعتقد أن الأمر يتعلق بجمع ما كانت عليه تلك التجربة. وسنقوم بتقييم الجانب الكروي منها وسنقوم بتقييم كل شيء آخر أيضًا.”

لم يتم توجيه اتهامات جنائية إلى تاكر أبدًا بشأن هذه المزاعم، وقد أنكرها، بما في ذلك في بيان لـ OutKick في فبراير.

وقال للمنفذ: “أؤكد أنني لم أتصرف بشكل غير لائق في أي وقت قبل أو أثناء أو بعد جلسة علاج احترافية للجسم، ولم يتم إخباري مطلقًا بأنني غير مرحب به في أي مزود للعلاج بالتدليك”.

وبحسب ما ورد فإن نيو أورلينز لديها أيضًا Cade York للتجربة.

بليك جروب، المهاجم الحالي للفريق، قام بـ 18 محاولة فقط من أصل 26 محاولة تصويب ميدانية بطول 54.

القديسون حاليا 2-9.

كان تاكر لاعبًا محترفًا سبع مرات خلال المواسم الـ 13 التي قضاها مع فريق Ravens وفاز بلقب Super Bowl مع الامتياز.

لقد عانى في عام 2024 وقام بـ 22 من 30 محاولة تصويب ميدانية.