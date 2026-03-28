تشكيلة Zinnia الحائزة على جوائز والمثالية للحدائق منخفضة الصيانة

ليس هناك من ينكر أن نباتات الزينيا هي المفضلة في الحديقة. إنها تنمو بسرعة وتزهر بسخاء وعادة ما تكون سهلة النمو في معظم المناظر الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المربون دائمًا بالتعديل على جيناتهم لتجاوز الحدود وإدخال أصناف جديدة ذات ميزات محسنة وأداء أفضل. خذ على سبيل المثال Zinnia Profusion Double White Improved (Zinnia hybrida). إنها مجموعة متنوعة من الزينية المدمجة ولكنها عالية التأثير معروفة بإزهارها الأكثر قوة وعمر الزهور الأطول وعدد البتلات الأعلى والأزهار الأوسع مقارنةً بالزينيا البيضاء المزدوجة الوفيرة العادية. يبلغ ارتفاع هذا النبات حوالي 14 بوصة وينتشر بعرض 20 بوصة تقريبًا، وينتج أزهارًا بيضاء مزدوجة كبيرة يبلغ عرضها حوالي 3 بوصات من الربيع حتى الصقيع الأول. حتى أفضل؟ إنه يقدم كل هذا مع الحفاظ أيضًا على عادة نمو موحدة دون استخدام منظمات نمو النبات.
فلا عجب أن هذا التنوع قد فاز بميداليات ذهبية من كل من Fleuroselect وAll-America Selections (AAS) – وهما منظمتان للتجارب البستانية ذات الشهرة العالمية. ومع ذلك، فإن الجاذبية الحقيقية لـ Zinnia Profusion Double White Improved تكمن في طبيعتها منخفضة الصيانة. إنه يزدهر في ظل مجموعة من الظروف الجوية ولديه قدرة ممتازة على تحمل الجفاف والحرارة أيضًا. لا تحتاج حتى إلى أن تكون مقطوعة الرأس مثل بعض أصناف الزينية الأخرى لتظل منتجة. علاوة على ذلك، فهو متعدد الاستخدامات. يمكنك زراعته بشكل موثوق، ليس فقط في الحدائق المنزلية ولكن في المساحات التجارية الكبيرة أيضًا. إنه يعمل بشكل جيد وينمو بشكل موثوق في أحواض الزهور والحاويات في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 11. فقط لا تزرعها مع نباتات غير صالحة. إنها زهرة حديقة كلاسيكية يجب عليك تجنب زراعتها بالقرب من نباتات الزينيا بأي ثمن.
تم تحسين نمو الزينية بكثرة باللون الأبيض المزدوج
يمكنك بدء Zinnia Profusion Double White Improved في الداخل عن طريق زرع البذور في تربة جيدة التصريف عند درجات حرارة لا تقل عن 77 درجة فهرنهايت. ثم دع البذور تنبت وحافظ على رطوبة التربة. بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الإنبات، ستكون الشتلات جاهزة للتحرك، ويمكنك المضي قدمًا ونقلها إلى أواني فردية يبلغ عرضها حوالي 4 بوصات. بعد ذلك، بمجرد انتهاء خطر الصقيع، انقل نباتاتك إلى الخارج وزرعها على مسافة حوالي 10 بوصات. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك سرير مجاني في الحديقة، فيمكنك دائمًا زراعته في حاويات أو سلال بدلاً من ذلك.
ولكن بغض النظر عن المكان الذي تزرع فيه نباتات Zinnia Profusion Double White المحسنة، فأنت بحاجة إلى التأكد من تعرضها لأشعة الشمس الكاملة. لا تزرع الزينيا في الظل أبدًا. إنه أحد تلك الأخطاء التي يجب عليك تجنبها دائمًا عند زراعة الزينيا في الحديقة. غالبًا ما يؤدي نمو نباتات الزينيا في الظل إلى ضعف النمو وبطء الإزهار. أما بالنسبة للري، حافظ على توازن الأمور. تتمتع Zinnia Profusion Double White Improved باحتياجات سقي معتدلة. فقط حاول أن تبقي التربة رطبة باستمرار. يمكنك أيضًا أتمتة سقي نباتاتك عن طريق تركيب نظام ري بالتنقيط فردي.
ضع في اعتبارك أن نباتات الزينيا هذه يمكن أن تكون حساسة لنقص البورون في التربة. لذلك يجب التأكد من فحص التربة قبل الزراعة وتسميدها إذا لزم الأمر. على الجانب الإيجابي، فإن نبات Zinnia Profusion Double White Improved مقاوم للأمراض بشكل عام، على الرغم من أن الآفات مثل حشرات المن والتربس قد تظهر من وقت لآخر.