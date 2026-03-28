تشكيلة Zinnia الحائزة على جوائز والمثالية للحدائق منخفضة الصيانة

ليس هناك من ينكر أن نباتات الزينيا هي المفضلة في الحديقة. إنها تنمو بسرعة وتزهر بسخاء وعادة ما تكون سهلة النمو في معظم المناظر الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المربون دائمًا بالتعديل على جيناتهم لتجاوز الحدود وإدخال أصناف جديدة ذات ميزات محسنة وأداء أفضل. خذ على سبيل المثال Zinnia Profusion Double White Improved (Zinnia hybrida). إنها مجموعة متنوعة من الزينية المدمجة ولكنها عالية التأثير معروفة بإزهارها الأكثر قوة وعمر الزهور الأطول وعدد البتلات الأعلى والأزهار الأوسع مقارنةً بالزينيا البيضاء المزدوجة الوفيرة العادية. يبلغ ارتفاع هذا النبات حوالي 14 بوصة وينتشر بعرض 20 بوصة تقريبًا، وينتج أزهارًا بيضاء مزدوجة كبيرة يبلغ عرضها حوالي 3 بوصات من الربيع حتى الصقيع الأول. حتى أفضل؟ إنه يقدم كل هذا مع الحفاظ أيضًا على عادة نمو موحدة دون استخدام منظمات نمو النبات.

فلا عجب أن هذا التنوع قد فاز بميداليات ذهبية من كل من Fleuroselect وAll-America Selections (AAS) – وهما منظمتان للتجارب البستانية ذات الشهرة العالمية. ومع ذلك، فإن الجاذبية الحقيقية لـ Zinnia Profusion Double White Improved تكمن في طبيعتها منخفضة الصيانة. إنه يزدهر في ظل مجموعة من الظروف الجوية ولديه قدرة ممتازة على تحمل الجفاف والحرارة أيضًا. لا تحتاج حتى إلى أن تكون مقطوعة الرأس مثل بعض أصناف الزينية الأخرى لتظل منتجة. علاوة على ذلك، فهو متعدد الاستخدامات. يمكنك زراعته بشكل موثوق، ليس فقط في الحدائق المنزلية ولكن في المساحات التجارية الكبيرة أيضًا. إنه يعمل بشكل جيد وينمو بشكل موثوق في أحواض الزهور والحاويات في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 11. فقط لا تزرعها مع نباتات غير صالحة. إنها زهرة حديقة كلاسيكية يجب عليك تجنب زراعتها بالقرب من نباتات الزينيا بأي ثمن.