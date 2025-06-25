تشيلسي الفراغ

فيلادلفيا-سجل ليام ديلاب هدفه الأول لتشيلسي وإنزو فرنانديز لديه تمريران في فوزه 3-0 على إسبيرانس ليلة الثلاثاء ساعد في الحصول على رصيف جولة من 16 في كأس العالم للنادي.

سجل Tosin Adarabioyo على رأس من 7 ياردات من ركلة Enzo Fernández الحرة في الدقيقة الثالثة من وقت توقف الشوط الأول.

وقال ديلاب بعد دقيقتين ، وأخذ تمريرة فرنانديز مع ظهره إلى الهدف ، حيث كان يدور حول ياسين ميريه ومرسى حارس المرمى الماضي بيهير بن.

سجل تيريك جورج من أعلى الدائرة سبع دقائق في وقت توقف في الشوط الثاني على تسديدة خرجت عن يد المذكورة.

حضر حشد من 32،967 المباراة في حقل لينكولن المالي في ليلة 90 درجة خلال موجة الحرارة. كانت هناك استراحات ترطيب في كلا النصفين.

لحظة رئيسية

كان هدف ديلاب هو الأول منذ انضمام اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى تشيلسي من إيبسويتش قبل البطولة.

الوجبات السريعة

أنهى تشيلسي ست نقاط ، واحدة خلف زعيم المجموعة D Flamengo ، وسوف يلعب Benfica يوم السبت في شارلوت ، نورث كارولينا ، في الجولة 16.

احتلت Esperance المركز الثالث في المجموعة D وتم القضاء عليها.