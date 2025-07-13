تشيلسي ضد باريس سان جيرمان يختار ، تنبؤات

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سوف تتطلع باريس سان جيرمان إلى وضع الكرز على رأس واحدة من أكثر الأدوات إثارة للإعجاب في تاريخ كرة القدم الأوروبية يوم الأحد.

كان Les Parisiens فائزين في Ligue 1 ، وفازوا في كوبيه دي فرنسا ، وكانوا بطلاً في أوروبا لأول مرة في تاريخهم في شهر مايو ، وبالتالي فإن الفوز على تشيلسي في نهائي كأس العالم فيفا نادي العالم سيضع فريق لويس إنريك في فئة خاصة بهم في العصر الحديث.

يُعرف PSG منذ فترة طويلة بأنه فريق يعاني من إحراج الثروات ، ولكنه يفتقر إلى رؤية متماسكة. قام إنريكي ، الذي كان يدير سابقًا للمنتخب الوطني الإسباني وبرشلونة ، بإصلاح هذه القضية.

ليس فقط PSG قوة للمضي قدمًا ، ولكن إنريك حوّلها إلى جماعة متعددة الأوجه يمكنها الدفاع عنها كما يمكن أن تهاجم.

كافحت الإصدارات السابقة من باريس سان جيرمان للفوز بالمباريات عندما لم تكن بشروطها ، ولكن هذا التكرار يمكن أن يضربك بعدة طرق.

قامت باريس سان جيرمان بتخليص بايرن ميونيخ وريال مدريد في آخر مباراتين لها ، حيث عقدت العمالقة الأوروبية بدون أهداف وحدهما على 1.34 أهداف متوقعة وفرصة تسجيل كبيرة واحدة.

حصل تشيلسي على الكثير لتقدمه للمضي قدمًا ، ولكن إذا تمكنت باريس سان جيرمان من السيطرة على ريال مدريد وبايرن ميونيخ دون الكثير من الضجة ، فمن الممكن الاعتقاد بأن القيام بذلك ضد تشيلسي لن يكون مسألاً هائلاً.

هذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى طريقة هجوم تشيلسي المفضلة. البلوز صبور ويريدون أن يهدأوا في أخطاء ، لكن PSG لا يرتكب تلك الأخطاء تحت Enrique. سيكونون سعداء بالدفاع بينما يقرعها تشيلسي طوال الليل. هذا تغيير في وتيرة من النادي الذي كان منذ وقت ليس ببعيد الضغط على ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار في نفس التشكيلة.

كان الدفاع الآخر في هذه المباراة ، تشيلسي ، مثيرًا للإعجاب في الآونة الأخيرة ، لكن لم يتم اختباره بعد في هذه البطولة.

كان البلوز في مجموعة صعبة ، لكن النادي الأوروبي الوحيد الذي واجهوه في كأس العالم للنادي كان بنفيكا.

وحتى مع هذا الجدول الزمني المتوسط ، تم التشكيك في دفاع تشيلسي عدة مرات. يمكن أن تطغى عليها PSG.

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منذ نهاية مايو ، هزم باريس سان جيرمان إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وريال مدريد بنتيجة 15-0.

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يفوز بها PSG في هذه المباراة ، ومن الصعب رؤية هذا القطار يخرج من المسارات بعد أشهر من الهيمنة.

المسرحية: PSG -1.5 (+160 ، DraftKings)

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