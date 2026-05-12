تصبح نودلز حمام السباحة قطعة ديكور أنيقة مع إبداعات يمكنك صنعها بنفسك

نودلز حمام السباحة هي الهدية التي يمكنك صنعها بنفسك والتي تستمر في العطاء. تظهر المشاريع الإبداعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغالبًا ما تحول هذه العوامات البريئة إلى قطع مذهلة يرغب الناس في الحصول عليها في منازلهم. هناك العديد من المشاريع الإبداعية التي يمكن تنفيذها باستخدام أنابيب رغوة البولي إيثيلين القابلة للانحناء، بما في ذلك إنشاء عمل فني لمزهرية المعكرونة التي تستخدم ثمانية من الأنابيب للمنتج النهائي أو صناعة إكليل من القماش المذهل الذي يكون احتفاليًا لقضاء العطلات. إذا كنت ترغب في تجربة صنع يديك باستخدام معكرونة حمام السباحة، فهناك مزهرية أنيقة صممها my_home_by_kendra_nicole والتي توفر لمسة أنيقة على تجربة DIY الكلاسيكية هذه.

في حين أن المشروع نفسه يبدو متطورًا، إلا أنه لا يتطلب الكثير من المواد لتجميعه معًا. للبدء، ستحتاج إلى معكرونة حمام السباحة، وبما أن هذا المشروع مطلي، إذا كان بإمكانك الحصول على معكرونة بيضاء، فمن المرجح أن يكون ذلك أفضل. المواد الأخرى التي ستحتاجها هي سكين، وحصيرة تقطيع مرنة مثل هذه من Dollar Tree، وطلاء أكريليك (يستخدم المشروع الأصلي الذهب الوردي)، وفرشاة طلاء، وأحجار أكريليك شفافة، وغراء. سيسمح لك الغراء الساخن بمواصلة العمل في المشروع أثناء ضبط الأمور نظرًا لأن الغراء سوف يتصلب بسرعة. في حين أن المشروع نفسه يبدو واضحًا نسبيًا، إلا أنه سيتطلب بعض الوقت لتجميع كل شيء معًا.