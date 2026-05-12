تصبح نودلز حمام السباحة قطعة ديكور أنيقة مع إبداعات يمكنك صنعها بنفسك

نودلز حمام السباحة هي الهدية التي يمكنك صنعها بنفسك والتي تستمر في العطاء. تظهر المشاريع الإبداعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغالبًا ما تحول هذه العوامات البريئة إلى قطع مذهلة يرغب الناس في الحصول عليها في منازلهم. هناك العديد من المشاريع الإبداعية التي يمكن تنفيذها باستخدام أنابيب رغوة البولي إيثيلين القابلة للانحناء، بما في ذلك إنشاء عمل فني لمزهرية المعكرونة التي تستخدم ثمانية من الأنابيب للمنتج النهائي أو صناعة إكليل من القماش المذهل الذي يكون احتفاليًا لقضاء العطلات. إذا كنت ترغب في تجربة صنع يديك باستخدام معكرونة حمام السباحة، فهناك مزهرية أنيقة صممها my_home_by_kendra_nicole والتي توفر لمسة أنيقة على تجربة DIY الكلاسيكية هذه.
في حين أن المشروع نفسه يبدو متطورًا، إلا أنه لا يتطلب الكثير من المواد لتجميعه معًا. للبدء، ستحتاج إلى معكرونة حمام السباحة، وبما أن هذا المشروع مطلي، إذا كان بإمكانك الحصول على معكرونة بيضاء، فمن المرجح أن يكون ذلك أفضل. المواد الأخرى التي ستحتاجها هي سكين، وحصيرة تقطيع مرنة مثل هذه من Dollar Tree، وطلاء أكريليك (يستخدم المشروع الأصلي الذهب الوردي)، وفرشاة طلاء، وأحجار أكريليك شفافة، وغراء. سيسمح لك الغراء الساخن بمواصلة العمل في المشروع أثناء ضبط الأمور نظرًا لأن الغراء سوف يتصلب بسرعة. في حين أن المشروع نفسه يبدو واضحًا نسبيًا، إلا أنه سيتطلب بعض الوقت لتجميع كل شيء معًا.
فيما يلي كيفية تجميع مزهرية المعكرونة الأنيقة الخاصة بك
من أجل إنشاء مزهرية زهور أنيقة مع نودلز حمام السباحة، ستحتاج إلى البدء بتقطيع النودلز إلى قطع متساوية الحجم بعرض بوصة إلى بوصتين تقريبًا. تأكد من أن لديك خطوطًا نظيفة عند تقطيع شعيرية حمام السباحة. استخدم إما سكينًا متعدد الاستخدامات أو سكينًا ذو حافة مسننة. بمجرد قطع المعكرونة، ستحتاج بعد ذلك إلى قطع تلك القطع إلى النصف؛ سيترك لك هذا جانبًا مستديرًا وجانبًا مسطحًا. خذ حصيرة القطع وقم بطيها على شكل أنبوب. ستحتاج إلى التأكد من تثبيت السجادة على شكل مزهريتك قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.
بمجرد حصولك على الشكل الأساسي الخاص بك، أخذ مصمم الأعمال اليدوية الأصلي قطع المعكرونة وألصقها في صفوف على السجادة. بعد الصف الأول، قم بترتيب نصف الجولات مباشرة فوق قطع المعكرونة الأصلية. استمر في هذه العملية حتى نهاية السجادة، وقم بتغطية الأنبوب بالكامل بقطع المعكرونة الخاصة بحمام السباحة. بعد أن يتم لصق كل شيء، قم بطلاء القطعة بأكملها بالطلاء الذي تختاره. عندما يجف الطلاء، فإن الخطوة الأخيرة لوضع هذه المزهرية معًا هي إضافة أحجار الأكريليك، والتي يتم وضعها على الحواف الصغيرة التي تم إنشاؤها عن طريق ترتيب المعكرونة.
على الرغم من عدم وجود قاعدة لهذه المزهرية، إلا أن وجود صينية لوضعها عليها، مثل الفيديو الأصلي، واستخدام كتلة رغوية لإلصاق سيقانك بها سيسمح لك باستخدامها لأزهارك. بمجرد إعداد كل شيء، أضف زهورك الصناعية، ويمكنك إضافة لمسات زخرفية إلى بقية الدرج.
نصائح حول كيفية بناء وتخصيص مزهرية المعكرونة هذه لجعلها مناسبة لك
إذا كنت تفكر في إنشاء مزهرية المعكرونة هذه لنفسك، فهناك طرق مختلفة يمكنك تخصيصها لتناسبك. أحد الاقتراحات هو تغيير لون الطلاء الذي تستخدمه. بينما اختار المنشئ الأصلي طلاءًا ذهبيًا ورديًا، يمكنك اختيار أي لون يناسب جمالية التصميم الخاص بك. إذا كنت تريد مطابقة المظهر الموسمي، مثل الخريف، فقم بطلاء قطع نودلز حمام السباحة بظلال من اللون البرتقالي أو البني. اعتمد على النهج الموسمي للتصميم، مع استخدام الألوان المناسبة لعطلة معينة، مثل الهالوين مع الأسود أو عيد الميلاد مع الأخضر والأحمر.
هناك طريقة إضافية لتخصيص هذه المزهرية باستخدام أحجار الأكريليك. في حين أن التصميم الأصلي استخدم أحجار كريمة شفافة، يمكنك العثور على مجموعة واسعة من الألوان للبيع على أمازون، مثل حشو المزهرية متعدد الألوان YATOJUZI المكون من 165 قطعة، والذي يمنحك الكثير من التنوع بأقل من 10 دولارات.
لجعل المظهر العام أكثر سلاسة دون فقدان أي بقع، حاول طلاء القطع قبل تثبيت أي شيء على السجادة. إذا كنت تريد أن يبقى الطلاء وأن يبدو كل شيء مكتملًا، فمن المستحسن أن تبدأ بطبقة أولية آمنة على الرغوة قبل استخدام طلاء الأكريليك.