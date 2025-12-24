تصدر جولة PGA بيان Brooks Koepka الغريب بعد خروج LIV Golf

كان لدى الجميع تقريبًا ما يقولونه بعد رحيل Brooks Koepka الصادم عن LIV Golf يوم الثلاثاء – بما في ذلك جولة PGA.

في أعقاب قرار البطل الرئيسي خمس مرات بالابتعاد عن الحلبة المدعومة من السعودية، أصدرت جولة PGA بيانًا غريبًا حيث يتكهن المشجعون بالخطوة التالية لكوبكا.

وجاء في البيان: “بروكس كوبكا هو محترف بارع للغاية، ونتمنى له ولعائلته النجاح المستمر. تستمر جولة PGA في تقديم أفضل لاعبي الجولف المحترفين البيئة الأكثر تنافسية وتحديًا وربحًا لتحقيق العظمة”.

حيرت هذه التصريحات بعض المشجعين، الذين تساءلوا عما إذا كانت جولة PGA سترحب بعودة Koepka، 35 عامًا، نظرًا لإيقاف جميع اللاعبين الذين انشقوا إلى LIV.

“هذا لا يقول شيئًا! هل سيتم السماح له بالعودة إلى جولة PGA؟” نشر مستخدم X واحد.

“ماذا يعني هذا حتى؟ أعيدوه!” كتب آخر.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس يوم الثلاثاء أن كوبكا “أبلغ جولة PGA بخططه قبل إعلان LIV”.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن “سياسة جولة PGA التي تحظر اللاعبين الذين انضموا إلى الدوري المنافس تتطلب منهم الجلوس لمدة عام واحد من آخر مشاركة لهم”.

كان Koepka واحدًا من أكبر الأسماء التي انضمت إلى LIV في عام 2022، حيث حصل لاعبو الجولف مثل داستن جونسون وفيل ميكلسون على مكافآت تصل إلى تسعة أرقام.

شغل منصب قائد فريق Smash GC وفاز بخمسة ألقاب LIV للغولف.

أصبح Koepka أيضًا أول عضو في الحلبة يفوز ببطولة كبرى بعد فوزه ببطولة PGA في عام 2023.

وقال مندوبوه في بيان: “سوف يبتعد بروكس كوبكا عن LIV Golf”. “إنه ممتن للغاية لياسر الرميان وسكوت أونيل وفريق قيادة LIV للجولف وزملائه والمشجعين. لقد كانت العائلة دائمًا هي التي وجهت قرارات بروكس، وهو يشعر أن هذه هي اللحظة المناسبة لقضاء المزيد من الوقت في المنزل.

“سيستمر بروكس في كونه مؤيدًا كبيرًا لـ LIV Golf ويتمنى استمرار النجاح للدوري ولاعبيه. يظل بروكس شغوفًا بلعبة الجولف وسيبقي المشجعين على اطلاع دائم بما هو قادم.”

غالبًا ما كان كوبكا ينضم إلى كوبكا في البطولات من قبل زوجته، عارضة ملابس السباحة الرياضية المصورة جينا سيمز، وابنهما كرو البالغ من العمر عامين.

شارك في حدث LIV الأخير لهذا الموسم في أواخر أغسطس.