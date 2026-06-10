تصدر شركة Texas Tech AD ردًا متحديًا بعد قرار بريندان سورسبي

تتراجع شركة Texas Tech عن رد الفعل العنيف المحيط بعودة بريندان سورسبي إلى برنامج كرة القدم.

دافع المدير الرياضي كيربي هوكوت عن تعامل المدرسة مع قضية المراهنات الرياضية للاعب الوسط في بيان مطول نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصر على أن المدرسة تركز على تعافي سورسبي.

وكتب هوكوت: “ما سيحدث بعد ذلك سيعتمد، إلى حد كبير، على كيفية استمرار تعافيه”. “نحن نتعامل مع الأمر يومًا بيوم كما هو.”

وتابع: “نحن لا نعمل على أساس الإيمان الأعمى”، مضيفًا أن شركة Texas Tech لديها “بنية سريرية وامتثالية شاملة” مطبقة بينما يواصل سورسبي علاج إدمان القمار.

حصل سورسبي، الذي انتقل إلى تكساس تك من سينسيناتي في وقت سابق من هذا العام، على أمر قضائي أولي واعتبر مؤهلاً للعب هذا الموسم لفريق تكساس تك يوم الاثنين في حكم صادم هز عالم كرة القدم الجامعية.

في أبريل، غادر سورسبي برنامج Texas Tech لبرنامج علاج سكني لعلاج إدمان القمار الذي قال إنه بدأ عندما كان طالبًا جديدًا في ولاية إنديانا في عام 2022.

تم حظر سورسبي لاحقًا من قبل الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، التي رفضت مرارًا طلب اللاعب بإعادته إلى منصبه قبل فوزه الكبير في المحكمة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يقال إنه وضع أكثر من 9000 رهان بأكثر من 90 ألف دولار، مع ما لا يقل عن 40 رهانًا على Hoosiers، عندما كان جزءًا من فريق إنديانا لكرة القدم خلال موسم 2022.

سيغيب سورسبي عن أول مباراتين من موسم ريد رايدرز، كما اقترح محاميه وحكمت المحكمة.

وشدد هوكوت على أن الجامعة لم تكن وراء الدعوى.

وكتب هوكوت: “إن شركة Texas Tech ليست طرفًا في الدعوى القضائية التي رفعها بريندان. ولم نقم بتقديمها. ولم نقوم بتمويلها”. “لقد مارس شاب يتلقى العلاج من إدمان تم تشخيصه سريريًا حقه القانوني في طلب العلاج في المحكمة، وقد وافق القاضي عليه. وكان دورنا هو دعم تعافيه، وليس هندسة أهليته”.

يبدو أيضًا أن Hocutt يعالج الرفض الساحق من NCAA وزملائه من المدارس الـ 12 الكبيرة بينما يجادل بأن ألعاب القوى الجامعية تحتاج إلى طريقة أكثر دقة للتعامل مع انتهاكات المقامرة عندما يتعلق الأمر بالإدمان والعلاج.

كتب هوكوت: “إلى زملائي: أنا أتفهم الإحباط”. “هذا الوضع صعب، إنه جديد، ولا توجد إجابة مثالية. النظام الذي نعمل ضمنه ثنائي، لكن الوضع ليس كذلك. نحن منفتحون على المحادثات الجارية حول أفضل السبل للتعامل مع هذه المشكلات مع تقدم الصناعة. سنستمر في التحلي بالشفافية في عملية صنع القرار لدينا.

“والأهم من ذلك، أننا سنواصل القيام بما قمنا به دائمًا، وهو وضع طلابنا في المقام الأول.”