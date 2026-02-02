تصميم إيرين نابير الريفي يحول رفًا قديمًا إلى قطعة ديكور

على الرغم من كونها مريحة وجذابة، إلا أن المواقد ليست في الحقيقة جزءًا من الحياة العصرية. نظرًا للتكاليف وكفاءة الطاقة والمخاوف البيئية، يتم بناء العديد من المنازل الحديثة بدون مدافئ ويتم إزالة المواقد القديمة. ومع ذلك، أوضحت لنا إيرين نابير أنه يمكننا تحويل رف الموقد القديم إلى ديكور لإضفاء طابع ريفي على منازلنا (والاستفادة من تلك الرفوف التي تم إنقاذها والتي تظهر دائمًا على موقع eBay وFacebook Marketplace).
في الموسم التاسع، الحلقة 6 من “هوم تاون”، كانت إيرين نابير تعيد بناء منزل وأحضرت رفًا قديمًا مستعملًا لإنشاء مساحة محددة في الغرفة. لقد علقته على الحائط وملأته بسجلات، مما أضاف المزيد من الإثارة والتشويق إلى المنزل. هذه الفكرة الإبداعية المتمثلة في استخدام رف قديم هي طريقة فعالة حقًا لتحويل المساحة وإنشاء أجواء المقصورة. إنه يشعر بأنه منزلي ومريح ويتناسب مع مجموعة من الجماليات. كما أنه يجلب الماضي إلى الحاضر. في السنوات الماضية، كانت العائلات تتجمع في كثير من الأحيان حول مدفأة دافئة. اليوم، لا يزال بإمكاننا استخدام المدفأة لإنشاء هذه النقطة المحورية – فقط بدون النار.
كيفية استخدام الرف القديم كديكور
إذا كنت تحب فكرة Erin Napier، فيمكنك إعادة إنشائها بنفسك عن طريق شراء رف مدفأة تم إنقاذه وملئه بالخشب الصلب. ومع ذلك، هناك العديد من العناصر المختلفة التي يمكنك إضافتها إلى قطعة ديكور رف الموقد الخاصة بك، لذا فكر في أسلوبك وما قد يعكس شخصيتك. إذا كان لديك إبهام أخضر وتحب مظهر الغابة الداخلية، فكر في وضع النباتات في المساحة الفارغة من رف الموقد الخاص بك وفي الأعلى، بدلاً من جذوع الأشجار. من المفيد اختيار النباتات المنزلية التي يمكنك زراعتها في الإضاءة الخافتة، لأن هذا يعني أنها ستزدهر بسعادة حتى لو كانت محمية داخل هيكل الموقد. تعد إضافة زجاجات عتيقة بها أضواء خرافية بالداخل، منتشرة بين النباتات، فكرة رائعة للغاية، حيث تضفي أجواء مريحة وغريبة على مساحتك.
محب للفن؟ ابحث في متاجر التوفير الخاصة بك لمعرفة ما إذا كان بإمكانك العثور على مطبوعات أو لوحات فنية قديمة لإنشاء تأثير مجمع داخل الرف باستخدام المدفأة كإطار. حتى وضع لوحة كبيرة تناسب رف الموقد يمكن أن يضيف عنصر ديكور فريد لمنزلك. بالنسبة لعشاق الكتب، فكر في تكديس رواياتك المفضلة في رف منزلك، مما يسمح لها بأن تكون محور غرفتك. إذا كنت تريد إضفاء طابع ريفي بوهيمي، فإن الشموع الموجودة في زجاجات النبيذ لها تأثير ساحر. يعد استخدام رف قديم كديكور قابلاً للتخصيص، وهذا يسمح لك بإنشاء نقطة محورية في منزلك فريدة لك ولما تحبه. ابحث في المتاجر المستعملة عن رف مثالي مستصلح، كن مبدعًا واستمتع بتحويله إلى قطعة ديكور محبوبة.