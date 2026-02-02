تصميم إيرين نابير الريفي يحول رفًا قديمًا إلى قطعة ديكور

على الرغم من كونها مريحة وجذابة، إلا أن المواقد ليست في الحقيقة جزءًا من الحياة العصرية. نظرًا للتكاليف وكفاءة الطاقة والمخاوف البيئية، يتم بناء العديد من المنازل الحديثة بدون مدافئ ويتم إزالة المواقد القديمة. ومع ذلك، أوضحت لنا إيرين نابير أنه يمكننا تحويل رف الموقد القديم إلى ديكور لإضفاء طابع ريفي على منازلنا (والاستفادة من تلك الرفوف التي تم إنقاذها والتي تظهر دائمًا على موقع eBay وFacebook Marketplace).

في الموسم التاسع، الحلقة 6 من “هوم تاون”، كانت إيرين نابير تعيد بناء منزل وأحضرت رفًا قديمًا مستعملًا لإنشاء مساحة محددة في الغرفة. لقد علقته على الحائط وملأته بسجلات، مما أضاف المزيد من الإثارة والتشويق إلى المنزل. هذه الفكرة الإبداعية المتمثلة في استخدام رف قديم هي طريقة فعالة حقًا لتحويل المساحة وإنشاء أجواء المقصورة. إنه يشعر بأنه منزلي ومريح ويتناسب مع مجموعة من الجماليات. كما أنه يجلب الماضي إلى الحاضر. في السنوات الماضية، كانت العائلات تتجمع في كثير من الأحيان حول مدفأة دافئة. اليوم، لا يزال بإمكاننا استخدام المدفأة لإنشاء هذه النقطة المحورية – فقط بدون النار.