تصميم ايكيا الذي ينشئ محطة لعب مثالية في الفناء الخلفي للأطفال

يمكن أن يمثل إبقاء طفلك مستمتعًا تحديًا، خاصة عندما لا تريد أن يستخدمه على الأجهزة الإلكترونية. لحسن الحظ، من السهل صنع هذا التصميم من ايكيا وسيساعد في إثارة خيال طفلك. توجه إلى ايكيا للحصول على الإمدادات الضرورية، وستكون في طريقك لإنشاء محطة اللعب المثالية في الفناء الخلفي من ايكيا لأطفالك.
هناك الكثير من حيل ايكيا المفيدة والتي تركز على الأطفال، سواء كنت تريد إضافة مساحة تخزين ذكية إلى غرفة أطفالك، أو إنشاء زاوية قراءة يمكنك صنعها بنفسك لأطفالك الصغار. بالنسبة لهذا التصميم، كما هو موضح بواسطة منشئ Instagram @henry.andhome، كل ما تحتاجه للبدء هو أربعة صناديق KNAGGLIG، ورف توابل BEKVAM، وحوض TROFAST واحد. سيكلفك هذا الاختراق حوالي 90 دولارًا فقط، ويأتي مع ميزة إضافية تتمثل في حصولك على تخصيص محطة اللعب في الفناء الخلفي الخاص بك أكثر مما كنت ستحصل عليه إذا كنت قد اشتريت واحدة معدة مسبقًا. يستخدم المبتكر أيضًا حوض TROFAST كبير آخر وخطافات SUNNERSTA لإضافة مساحة تخزين إضافية، ولكنها ليست ضرورية للتصميم العام.
كيفية إنشاء محطة اللعب في الفناء الخلفي من ايكيا
ابدأ ببناء صناديق KNAGGLIG الخاصة بك. قم ببناء صندوق واحد، مع ترك اللوحة السفلية مفتوحة، وابني الصناديق الثلاثة الأخرى مع ترك إحدى الألواح الجانبية الطويلة. ضع الصندوق بدون قاع مقلوبًا رأسًا على عقب، ثم ضع صندوقًا آخر في الأعلى، بحيث يكون الجانب الأيمن لأعلى. قم بربط الجزء السفلي من الصندوق الثاني بأسفل الصندوق الأول. ثم اقلب الصندوقين الآخرين رأسًا على عقب فوق بعضهما البعض، ثم اربطهما معًا. بعد ذلك، قم بربط برجي الصندوقين معًا بحيث تواجه جميع الجوانب المفتوحة نفس الاتجاه.
باستخدام الألواح المتبقية، قم بتثبيت الخشب في الجزء العلوي من الصناديق الأربعة لإنشاء لوحة خلفية. قم بتركيب رف التوابل BEKVAM على أحد الجانبين، ثم ضع حوض TROFAST على الجانب الآخر. استخدم هذا المبدع أيضًا بعض بقايا الخشب لإنشاء حامل لموزع المياه. لقد قاموا بتثبيت هذا الحامل في الجزء الخلفي من مجموعة اللعب وقطعوا قطعة من اللوح الخلفي الخشبي للسماح بتدفق الماء إلى حوض TROFAST. ستسمح هذه الميزة الإضافية لأطفالك باللعب بالماء في يوم حار.
بعد الانتهاء من التصميم، خذ دقيقة من وقتك لصقل أي حواف خشنة من الخشب، وتأكد من أن أيًا من البراغي لن يخدش طفلك. لجعل هذا التصميم أكثر مقاومة للعوامل الجوية، استخدم بعض الطلاء الخارجي المتبقي لإكمال التصميم.
تخصيص هذا DIY لطفلك
ستكون محطة اللعب في الفناء الخلفي من ايكيا إضافة رائعة لمنزلك ويمكن تعديلها بسهولة لتناسب اهتماماتك واهتمامات طفلك. قم بإنشاء نسخة أصغر من التصميم إذا كانت المساحة ضيقة. قومي بطلاء التصميم باللون المفضل لطفلك أو بما يتناسب مع ديكور منزلك. بدلًا من إضافة الماء، قم بتحويل الحوض إلى صندوق حسي مملوء بالرمل أو الأوساخ. فقط تأكد من تغطية الصندوق وتخزينه بشكل صحيح عند الانتهاء من اللعب لمنع الآفات من تكوين منزل فيه.
وبدلاً من ذلك، يمكنك إحضار هذا التصميم إلى الداخل واستخدامه كمطبخ للعب. أضف بعض ملصقات الموقد إلى اللوحة الخشبية العلوية أو إلى غطاء حوض TROFAST. أو، إذا كنت تستخدم ممارسات مونتيسوري في المنزل، فيمكن للأطفال استخدام هذا التصميم وبعض مستلزمات المطبخ الآمنة للأطفال (تحت إشراف الكبار) للتدرب على تقطيع الفاكهة أو طي المناشف أو تنظيف الأطباق لمساعدتهم على تعلم المهارات المهمة والحصول على الاستقلال. يمكنك أيضًا إضافة عنصر تعليمي آخر إلى غرفة اللعب الخاصة بك من خلال الجدار المغناطيسي من ايكيا. بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لاستخدام هذا التصميم، فمن المؤكد أن طفلك سيحب هذه المساحة المخصصة له فقط.