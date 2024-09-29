تصميم ايكيا الذي ينشئ محطة لعب مثالية في الفناء الخلفي للأطفال

ابدأ ببناء صناديق KNAGGLIG الخاصة بك. قم ببناء صندوق واحد، مع ترك اللوحة السفلية مفتوحة، وابني الصناديق الثلاثة الأخرى مع ترك إحدى الألواح الجانبية الطويلة. ضع الصندوق بدون قاع مقلوبًا رأسًا على عقب، ثم ضع صندوقًا آخر في الأعلى، بحيث يكون الجانب الأيمن لأعلى. قم بربط الجزء السفلي من الصندوق الثاني بأسفل الصندوق الأول. ثم اقلب الصندوقين الآخرين رأسًا على عقب فوق بعضهما البعض، ثم اربطهما معًا. بعد ذلك، قم بربط برجي الصندوقين معًا بحيث تواجه جميع الجوانب المفتوحة نفس الاتجاه.

باستخدام الألواح المتبقية، قم بتثبيت الخشب في الجزء العلوي من الصناديق الأربعة لإنشاء لوحة خلفية. قم بتركيب رف التوابل BEKVAM على أحد الجانبين، ثم ضع حوض TROFAST على الجانب الآخر. استخدم هذا المبدع أيضًا بعض بقايا الخشب لإنشاء حامل لموزع المياه. لقد قاموا بتثبيت هذا الحامل في الجزء الخلفي من مجموعة اللعب وقطعوا قطعة من اللوح الخلفي الخشبي للسماح بتدفق الماء إلى حوض TROFAST. ستسمح هذه الميزة الإضافية لأطفالك باللعب بالماء في يوم حار.

بعد الانتهاء من التصميم، خذ دقيقة من وقتك لصقل أي حواف خشنة من الخشب، وتأكد من أن أيًا من البراغي لن يخدش طفلك. لجعل هذا التصميم أكثر مقاومة للعوامل الجوية، استخدم بعض الطلاء الخارجي المتبقي لإكمال التصميم.