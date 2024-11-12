تصنيفات قوة اتحاد كرة القدم الأميركي للأسبوع 11: الرؤساء، الأسود لا يزالون يسودون

ارفع يدك إذا اخترت الكاردينالز كفريق صاحب المركز الأول في أكثر من منتصف الموسم.

كذابون!

يلعب Kyler Murray مثل Pro Bowler في أول موسم كامل له بعد عودته من تمزق الرباط الصليبي الأمامي – حيث أكمل 17 تمريرة متتالية في هزيمة Jets يوم الأحد – وفاز الكرادلة الصاعدون بأربعة أهداف متتالية. إنه مجرد لاعب الوسط الرابع في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي مع ما لا يقل عن ثلاث هبوط سريع في كل من مواسمه الستة الأولى.

يمكن أن يكون NFC West هو القسم الأكثر فوضوية في اتحاد كرة القدم الأميركي، حيث تفصل مباراة واحدة فقط بين الأعلى والأسفل.

يبدو أيضًا أن فريق 49ers – الفائز بثلاثة من آخر أربعة – قد حقق خطوته بعد بداية بطيئة.

ومع ذلك، لم يقم أي من الفريقين باختراق المراكز العشرة الأولى في تصنيفات قوة The Post للأسبوع 11. من فعل؟

1. الرؤساء 9-0 (1)

منع ليو تشينال هدفًا ميدانيًا من 35 ياردة مع انتهاء الوقت لإنقاذ سجل غير مهزوم من فكي الهزيمة وتحقيق فوز 16-14 على برونكو. الفائزون بثمانية مباريات متتالية عندما يتأخرون في الشوط الأول، سلسلة انتصارات تشيفز الإجمالية المكونة من 15 مباراة هي الأطول في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية منذ 2010-11. رمى باتريك ماهومز مسافة 266 ياردة وهبط إلى ترافيس كيلسي القديم الموثوق به.

2. الأسود 7-1 (2)

ببساطة، لم يكن من شأن الأسود أن تهزم تكساس. ولكن هذا ما حدث عندما قام مواطن تكساس جيك بيتس بحفر هدف ميداني من مسافة 52 ياردة ليحقق فوزًا بنتيجة 26-23. أصبح فريق الأسود أول فريق منذ عام 1970 يفوز بعد أن قام بخمسة اعتراضات (كلها بواسطة جاريد جوف) وتأخره بما لا يقل عن 15 نقطة (23-7 في الشوط الأول).

3. الغربان 7-3 (3)

في نهاية مباراة بائسة للدفاع ، أجبر فريق Ravens على عدم اكتمال تحويل من نقطتين وتمسك بالفوز 35-34 على البنغالز. ألقى لامار جاكسون ثلاثًا من تمريراته في الربع الرابع ليقضي على عجز 21-7. لم يتأخر فريق رافينز بفارق 14 نقطة مع وجود جاكسون في الملعب منذ ثلاث سنوات.

4. مشاريع القوانين 8-2 (4)

أعطى الفوز 30-20 على فريق كولتس فوز فريق بيلز الأول في إنديانابوليس منذ عام 1998، وأول بداية لهم بنتيجة 8-2 منذ عام 1993 والمباراة الرابعة على التوالي بتسجيل 30 نقطة على الأقل. أجبر الدفاع أربع نقاط سريعة، بما في ذلك اختيار ستة بواسطة تارون جونسون. رمى جوش ألين مسافة 280 ياردة وسجل 57ذ التسرع في الهبوط في مسيرته.

5. باكرز 6-3 (5)

سيخرج The Packers من وداعهم مع بقاء أربع مباريات في القسم بعد أول بداية 0-2 داخل NFC North منذ عام 2005. إنهم قريبون من قمة NFL مع 32 إكمالًا تغطي 20 ياردة أو أكثر، لكن اعتراضات Jordan Love العشرة هي واحد فقط أقل من الموسم الماضي بأكمله. اعتراضات Xavier McKinney الستة هي التي تقود الدفاع.

6. ستيلرز 7-2 (8)

لم يضيع مايك ويليامز أي وقت في إحداث تأثير، حيث حقق الفوز في المباراة في الدقائق الثلاث الأخيرة من الفوز 28-27 على القادة. بقي ستيلرز ساخنًا بعيدًا عن الوداع، ليفوز باللقب الرابع على التوالي. تحسن راسل ويلسون إلى 3-0 كبداية، حيث ألقى ثلاث نقاط هبوط، بما في ذلك بكرة جورج بيكنز المميزة التي يبلغ طولها 16 ياردة.

7. القادة 7-3 (6)

انتهت سلسلة مذهلة من 11 تحويلًا متتاليًا من المركز الرابع لبدء الموسم عند الاستحواذ النهائي للقادة، عندما تم وضع علامة زاك إرتز على مسافة قريبة من الخسارة الأولى في خسارة نقطة واحدة. قفز جوني نيوتاون بداعي التسلل في المركزين الرابع والواحد في وقت متأخر، مما سمح لفريق ستيلرز بنفاد الوقت. ركض أوستن إيكلر لمرتين.

8. الفايكنج 7-2 (7)

الفوز القبيح لا يزال فوزا. أمسك الفايكنج فريق تريفور لورانس جاكوار الأقل بمسافة 143 ياردة في فوز 12-7، وتغلبوا على ثلاثة اعتراضات ألقاها سام دارنولد في عملية الضرب ماك جونز. نجح هجوم دارنولد في تحقيق ثلاثة أهداف ميدانية فقط بواسطة جون باركر رومو (في أول ظهور له في دوري كرة القدم الأمريكية) من أصل خمس رحلات إلى المنطقة الحمراء.

9. النسور 7-2 ​​(10)

ألقى جالين هيرتس مرتين للهبوط وركض لاثنين آخرين – وهو ما يكفي للتعويض عن الارتباك المفقود واعتراض منطقة النهاية – في إبادة 34-6 لرعاة البقر الأقل من داك بريسكوت. أجبر النسور خمسة تحولات وأمسكوا رعاة البقر إلى 146 ياردة – وهو أدنى إجمالي لهم على أرضهم منذ افتتاح ملعب AT&T في عام 2009.

10. أهل تكساس 6-4 (9)

إن ترك هذا الفوز الوشيك على الأسود يفلت من أيدينا سيكون مؤلمًا لبعض الوقت. سجل فريق تكساس خمسة من ممتلكاتهم الستة في الشوط الأول ثم تم إغلاقهم في الشوط الثاني عندما ألقى سي جيه ستراود اعتراضين لكارلتون ديفيس. أضاع كايمي فيربيرن هدفًا ميدانيًا محتملاً بطول 58 ياردة في الدقيقتين الأخيرتين.

11. 49ers 5-4 (12)

12. الكرادلة 6-4 (13)

13. الشواحن 6-3 (14)

14. الصقور 6-4 (11)

15. القراصنة 4-6 (15)

16. برونكو 5-5 (16)

17. الكباش 4-5 (17)

18. سي هوكس 4-5 (18)

19. المهور 4-6 (19)

20. البنغالز 4-6 (22)

21. رعاة البقر 3-6 (20)

22. باتريوتس 3-7 (30)

23. الدببة 4-5 (21)

24. الدلافين 3-6 (28)

25. القديسون 3-7 (32)

26. الطائرات 3-7 (23)

أي شخص يعتقد أن جيتس قد لا يزال يحمل آمال التصفيات حتى بعد خسارته في نيو إنجلاند قبل أسبوعين عليه أن يواجه الواقع بعد الخسارة 31-6 أمام الكاردينالز. أخطأ فريق Jets 20 تدخلًا في الدفاع ولم يلعب لمدة تزيد عن 15 ياردة في الهجوم. انخفض المدرب المؤقت جيف أولبريتش إلى 1-4.

27. الفهود 3-7 (31)

28. رايدرز 2-7 (25)

29. براون 2-7 (27)

30. العمالقة 2-7 (29)

31. جاكوار 2-8 (26)

32. العمالقة 2-8 (24)

تم تفضيل العمالقة لأول مرة منذ 25 مباراة، حيث وضعوا بيضة في ألمانيا. أمام أسوأ دفاع يسجل الأهداف في الدوري، تم إقصاء العمالقة في الشوط الأول وخسروا بنتيجة 20-17 في الوقت الإضافي أمام الفهود. ألقى دانييل جونز اعتراضين من المنطقة الحمراء، وتخبط تيرون تريسي جونيور في المباراة الأولى من الوقت الإضافي ليحقق الهدف الميداني الفائز.