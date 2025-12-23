تصنيفات قوة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية للأسبوع 17: قفز سي هوكس إلى المركز الأول

قام اتحاد كرة القدم الأميركي بتوزيع أرصفة التصفيات في الأسبوع 16 مثل تقديم أوبرا الهدايا في عيد الميلاد.

بعد فوز ثمانية فرق، ما الذي بقي ليتقرر؟ نقطة التصفيات التي تذهب إلى الفائز في أسوأ قسم في كل مؤتمر (AFC North وNFC South) وسباق Wild Card واحد في كل مؤتمر حيث الرقم السحري هو واحد.

في الواقع، فإن مطاردة المصنفين رقم 1 في التصفيات هي القصة الأكثر إقناعًا المتبقية.

وهذا يتحدث عن فكرة أن اتحاد كرة القدم الأميركي مثقل بشكل لا يصدق بالأعلى والأسفل هذا الموسم، مع وجود عدد قليل جدًا من الفرق في المنتصف: ثمانية فرق لديها 11 فوزًا على الأقل وسبعة فرق لديها 11 خسارة على الأقل.

من هو الأسوأ؟ سيقرر العمالقة والغزاة ذلك في الأسبوع 17.

من هو الأفضل؟

دعونا نحاول التخمين في تصنيفات القوة للأسبوع السابع عشر من The Post:

1. سي هوكس 12-3 (5)

قام Sam Darnold بعمل نسخة احتياطية من تمريرة الهبوط الخاصة به إلى Jaxon Smith-Njigba بتمريرة تحويل من نقطتين إلى Eric Saubert لينهي فوز الوقت الإضافي 38-37 على Rams. تغلب فريق Seahawks على عجز قدره 16 نقطة في الربع الرابع وأصبح أول فريق في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي يفوز بتحويل من نقطتين. كانت ركلة إرجاع رشيد شهيد التي تبلغ مساحتها 58 ياردة واستعادة تعثر التحويل المثير للجدل من نقطتين لزاك تشاربونيت من المسرحيات الرئيسية.

2. مشاريع القوانين 11-4 (3)

ركض جيمس كوك لمسافة 117 ياردة وهبطتين لالتقاط الركود حيث عانى جوش ألين من إصابة في القدم تعرض لها في وقت مبكر من الفوز 23-20 على براون. عندما لم يكن كوك، سجل تاي جونسون أيضًا على الأرض. تم إيقاف ألين دون هبوط سريع أو تمرير للمرة الثالثة هذا الموسم في فوز بيلز الرابع على التوالي.

3. باتريوتس 12-3 (4)

اندفع K’Lavon Chaisson لتجريد الكرة من الخلف وخلق الدوران الذي أدى إلى عودة 11 نقطة في الربع الرابع في فوز 28-24 على فريق Lamar Jackson-less Ravens. رمى Drake Maye مسافة 380 ياردة سخيفة ، بما في ذلك 138 إلى Stefon Diggs ، ووجه الضوء الأخضر لمسافة 89 ياردة. سجل رهاموند ستيفنسون هدف الهبوط في غياب المصاب تريفيون هندرسون.

4. برونكو 12-3 (1)

تم قطع سلسلة انتصارات برونكو التي استمرت 11 مباراة بخسارة 34-20 أمام جاكوار. ألقى Bo Nix اعتراضًا رابعًا لأسفل عبر خط الوسط لإنهاء حملة كان من الممكن أن تقلل الفارق إلى درجة واحدة في الربع الرابع. ارتكب فريق برونكو ركلتي جزاء كبيرتين في رحلة انتهت بهبوط تريفور لورانس لمسافة ياردة واحدة في الربع الثالث لكسر التعادل إلى الأبد.

5. الكباش 11-4 (2)

رمى ماثيو ستافورد مسافة 457 ياردة وثلاثة هبوط حتى بدون دافانتي آدامز، واستحوذ بوكا ناكوا على 12 عملية اصطياد لمسافة 221 ياردة وهبوطين في الخسارة. أدى الهبوط الثاني لـ Nakua إلى وضع الكباش في المقدمة لفترة وجيزة على Seahawks في الوقت الإضافي. دفع منسق الفرق الخاصة تشيس بلاكبيرن ثمن انهيار رامز البالغ 16 نقطة في الربع الرابع عندما تم طرده.

6. الدببة 11-4 (6)

ذهب كاليب ويليامز إلى الوريد الوداجي في الوقت الإضافي وضرب دي جي مور لمسافة 46 ياردة في فوز 22-16 على باكرز. بدا فريق الدببة ميتًا بعد سوء إدارة الساعة قبل تحذير الدقيقتين مباشرة، لكنهم سجلوا 16 نقطة (بما في ذلك هبوطهم الوحيدين) في الدقائق السبع الأخيرة من اللعب – وهي عودة ساعدها انتعاش نادر من ركلة جانبية.

7. جاكوار 11-4 (9)

استمر سخان لورانس في دعم أداء الهبوط الستة ضد الطائرات البائسة بتحفة فنية من أربعة هبوط في مفاجأة برونكو. كان لورانس مسؤولاً عن أربعة هبوط إجمالي، بما في ذلك العثور على ثلاثة أجهزة استقبال مختلفة للنتائج. حقق باركر واشنطن ستة أهداف لمسافة 145 ياردة حيث قام فريق جاكوار “السوق الصغير” بتوسيع خط انتصاراته إلى ست مباريات.

8. 49ers 11-4 (8)

هل لا يزال هناك من يناقش ما إذا كان بروك بوردي هو لاعب الوسط في الامتياز؟ ألقى خمس تمريرات لمس، بما في ذلك اثنتان لكريستيان ماكافري، في فوز 48-27 على المهور. وضع Dee Winters القوس على الفوز من خلال اعتراض 74 ياردة للهبوط بينما كان المهور يقودون السيارة قبل 3:26 من النهاية. أضاف ماكافري 117 ياردة على الأرض.

9. الشواحن 11-4 (10)

بعد الاستسلام للهبوط في أول سلسلتين دفاعيتين، شدد فريق Chargers الأمور وأنهى آمال Cowboys في الفوز بركلات الترجيح من خلال السماح بثلاث نقاط أخرى فقط لبقية الطريق في فوز 34-17. ألقى جاستن هربرت تمريرتين للهبوط – بما في ذلك كرة تم إلقاؤها بشكل مثالي إلى كوينتين جونستون – وركض للهبوط.

10. باكرز 9-5-1 (7)

كان مالك ويليس مثيرًا للإعجاب عندما كان على مقاعد البدلاء مع جوردان لوف المصاب بالارتجاج حتى الوقت الإضافي، عندما أخطأ في تسديدة رابعة أدت إلى فوز فريق الدببة في المباراة. سجل روميو دوبس لكنه أساء أيضًا التعامل مع الركلة الجانبية التي فتحت الباب للانهيار بعد أن كان لدى باكرز احتمالية فوز بنسبة 99.1 بالمائة. خسر جوش جاكوبس ارتباكًا بالقرب من خط المرمى.

11. أهل تكساس 10-5 (11)

12. النسور 10-5 (12)

13. ستيلرز 9-6 (14)

14. الفهود 8-7 (17)

15. الأسود 8-7 (13)

16. الغربان 7-8 (15)

17. الفايكنج 7-8 (19)

18. المهور 8-7 (16)

19. القراصنة 7-8 (18)

20. الصقور 6-9 (23)

21. القديسون 5 – 10 (24)

22. البنغالز 5-10 (25)

23. رعاة البقر 6-8-1 (21)

24. الدلافين 6-9 (20)

25. الرؤساء 6-9 (22)

26. القادة 4-11 (26)

27. العمالقة 3-12 (29)

28. الطائرات 3-12 (27)

من المؤكد أنه بدا وكأن الدبابة كانت مع الصاعد غير المصقول برادي كوك (ثمانية أكياس، اعتراض، تعثر) في الوسط بينما كان تيرود تايلور يراقب بلا حول ولا قوة في خسارة 29-6 أمام القديسين. لقد كان ترحيبًا فظًا بالعودة إلى نيو أورلينز لمساعد مدرب القديسين السابق آرون جلين. أطول اندفاع للطائرات ذهب لمسافة سبع ياردات. أين ذهب اندفاع تمريراتهم؟

29. الكرادلة 3-12 (28)

30. براون 3-12 (30)

31. العمالقة 2-13 (31)

خرج بعض البريق من Jaxson Dart حيث بدا أن العمالقة، الذين خسروا تسعة مباريات متتالية، خائفون من السماح للمبتدئ بالتراجع أمام دفاع ثقيل بينما سقطوا 16-13 أمام الفايكنج. رمى دارت مسافة 33 ياردة لكنه أخذ خمسة أكياس وتم اعتراضه. سجل تايلر نوبين هبوطًا دفاعيًا وكان جيفون هولاند سيفعل ذلك أيضًا لولا علم ركلة الجزاء.

32. رايدرز 2-13 (32)