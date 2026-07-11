تصنيفات قوة MLB، متعقب الجوائز: التحقق من أجواء استراحة كل النجوم

كل أسبوع، كاليفورنيا بوست سوف تصنيف القوة لـ 30 فريقًا في MLB وتحقق من سباق الجوائز المثير للاهتمام. إليكم إصدار هذا الأسبوع، حيث نلقي نظرة على أجواء منتصف الموسم لكل نادٍ يدخل في استراحة كل النجوم (السجلات حتى صباح يوم السبت):

1) المراوغون (61-34)

المشاعر هي: عالية، ولكن لا يهدأ. لا يمكن أن يصل شهر أكتوبر إلى هنا بالسرعة الكافية بالنسبة لحامل اللقب مرتين، والذي حقق بالفعل تقدمًا لا يمكن التغلب عليه في NL West. أولويتهم القصوى الآن هي اجتياز ما تبقى من الموسم بصحة جيدة، وهي مهمة أصبحت أكثر صعوبة مع أخبار استمرار مشكلة الركبة التي يعاني منها شوهي أوهتاني يوم الجمعة. (الأسبوع الماضي: الأول)

2) الجعة (59-34)

المشاعر هي: متفائل، ولكن لا يزال حذرا. لقد شهد مشجعو برورز مواسم عادية مهيمنة من قبل. ما يريدونه حقًا الآن هو النجاح في أكتوبر، بعد أن تقدموا إلى اثنتين فقط من سلسلة بطولة NL في سبع مباريات فاصلة منذ 2018. هيمنة جاكوب ميسيوروفسكي تعطي تلك الآمال وقودًا متجددًا. إضافة كبيرة في الموعد النهائي يمكن أن تساعد أيضًا. (الأسبوع الماضي: الثاني)

3) الأشعة (55-37)

المشاعر هي: العودة إلى وضعها الطبيعي، ولله الحمد. عاد فريق Rays إلى Trop، وهم مرة أخرى في خضم سباق الرايات، متجاوزين الإنجازات بصيغتهم المألوفة للمساهمين منخفضي التكلفة والنجوم المتفوقين. (الأسبوع الماضي: الرابع)

4) فيليز (52-43)

المشاعر هي: لا تزال في ارتفاع. لقد تهدأ فريق فيليز إلى حد ما مؤخرًا، حيث توقف سعيهم للحصول على المركز الأول للشجعان في الوقت الحالي بعد ثلاث مباريات. ولكن مع وصول مباراة كل النجوم إلى المدينة، يظل الموسم على الأقل في طريقه إلى الإنقاذ؛ بعيدة كل البعد عن الاتجاه الذي كانت تسير عليه الأمور في أبريل. (الأسبوع الماضي: الثالث)

5) يانكيز (52-42)

المشاعر هي : العصبية . أبطأ فريق يانكيز تراجعه الأخير، حيث فاز بمباريات متتالية هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 23-24 يونيو. ومع ذلك، فإن شبقهم في أحداث 2-11 قبل ذلك كشف عن بعض المخاوف الأساسية – وهي مخاوف لا يمكنهم إلا أن يأملوا في أن تتمكن عودة آرون جادج وماكس فرايد وآخرين من التغلب عليها. (الأسبوع الماضي: الخامس)

6) الأشبال (52-42)

المشاعر هي: لا يمكن التنبؤ بها. ربما لا ينبغي لنا أن نتفاجأ من أن الفريق الذي يدور حول بيت كرو أرمسترونج سيخضع لمثل هذه الارتفاعات الشديدة (انتصارين متتاليين في 10 مباريات) والانخفاضات (امتداد 7-22 يتبع السلسلة الثانية). ثم مرة أخرى، لا يزال أفضل لاعب في مركزه 5.9 WAR (وفقًا لـ Fangraphs) يتمتع بالأشبال بشكل جيد في الصورة الفاصلة. (الأسبوع الماضي: السادس)

7) الشجعان (54-39)

المشاعر هي: لا يزال قائما، ولكن على أرض مهزوزة. لم يكن لدى أي فريق سجل أفضل من الشجعان حتى 7 يونيو (45-21). لم يحقق أي فريق عددًا أقل من الانتصارات في الأسابيع الخمسة منذ (9-18). كانت المشكلة الرئيسية مؤخرًا هي الهجوم، حيث احتل المركز الأخير في بطولة WRC+ خلال الفترة الحالية (والتي تزامنت مع إصابة رونالد أكونيا جونيور). يبدو أن ما إذا كان بإمكانهم تصحيح السفينة أمر غير مؤكد. (الأسبوع الماضي: السابع)

8) مارلينز (52-43)

المشاعر هي: نقية بشكل لا يصدق. اتضح أن عائلة مارلينز قد تكون كذلك جيد جيد. بعد كل شيء، لا تسير الفرق في 26-9 أشواط، كما فعلت ميامي منذ بداية يونيو، عن طريق الصدفة. في ذلك الوقت، كان لديهم أفضل هجوم على مستوى الفرق الكبرى (بواسطة wRC+) وثالث أقل فريق عمل ERA. (الأسبوع الماضي: 10)

9) الكرادلة (49-44)

المشاعر هي: التفاؤل بالمستقبل والحاضر. كان تمديد JJ Wetherholt لمدة ثماني سنوات بمثابة نعمة للامتياز. قد تكون هذه مجرد الصدمة التي يحتاجها الكاردينالز لإعادة إشعال مجهودهم غير المتوقع في التصفيات هذا العام أيضًا، بعد خسارة خمسة من ستة الأسبوع الماضي. (الأسبوع الماضي: 8)

10) وايت سوكس (48-45)

المشاعر هي: النشوة، بعد طول انتظار. مع مدى سوء أداء فريق White Sox في المواسم العديدة الماضية، فإن حقيقة كونهم ممتعين وتنافسيين يعد نجاحًا في حد ذاته. الآن، يدخلون الشوط الثاني بأموالهم، ويستعيدون مونيتاكا موراكامي في الوقت المناسب لبدء الجولة الممتدة. أوه، لقد حصلوا أيضًا على أول اختيار شامل في المسودة. (الأسبوع الماضي: 9)

11) الأوصياء (49-46)

المشاعر هي: غير مؤكد مرة أخرى. أصبح The Guardians جيدًا مرة أخرى، لكنهم لا يصرخون بتهديد بطولة العالم أيضًا. إنها حالة متوسطة يعرفها مشجعو كليفلاند جيدًا. وفي الوقت الحالي، ما زالوا ينتظرون عودة خوسيه راميريز. (الأسبوع الماضي: 11)

12) رينجرز (48-46)

المشاعر هي: غير اعتذاري. هل يمكن أن يكون رينجرز ناديًا جيدًا دائمًا؟ من يدري. لكن هل كان عليهم أن يكونوا في الشوط الأول ليظلوا في المركز الأول؟ ليس حقيقيًا. لن يعتذروا عن ذلك، لكنهم ما زالوا بحاجة للعب بشكل أفضل… ونأمل ألا يتأذى جاكوب ديجروم كثيرًا. (الأسبوع الماضي: 13)

13) مارينرز (47-48)

المشاعر هي: متعب. لم يفقد فريق Mariners كل حسن النية منذ مشاركتهم في المباراة السابعة من ALCS العام الماضي. لكن هذا العام كان له موضوع مألوف محبط. رمية قوية، ولكن غير متناسقة للغاية من الهجوم. أسماء كبيرة، ولكن ليس هناك ما يكفي من الامتدادات المهيمنة. (الأسبوع الماضي: 12)

14) القراصنة (47-47)

المشاعر هي: ليست جيدة كما ينبغي. كان الشهران الأخيران بمثابة طحن كبير للقراصنة (الذين خسروا بشكل مذهل تسعة مباريات متتالية بدأها بول سكينز قبل هذا الأسبوع). ومع ذلك، فإن الفريق يتمتع بقدرة تنافسية، حيث حصل على مواسم مثمرة من براين رينولدز، وبراندون لوي، وريان أوهيرن، ولا يزال في متناول التصفيات. أفضل من المواسم الأخيرة . (الأسبوع الماضي: 14)

15) المواطنون (48-47)

والمشاعر هي : المتضاربة . هناك الكثير مما يجعل مشجعي Nats سعداء به منذ الشوط الأول (من انطلاقة كل النجوم لجيمس وودز إلى موسم فوز فوستر جريفين غير المتوقع بـ 10 انتصارات. ومع ذلك، بعد انهيار آخر أمام فريق يانكيز، يبدو الأمر كما لو أنهم يجب أن يكونوا أبعد من ذلك أيضًا. (الأسبوع الماضي: 17)

16) أستروس (46-50)

المشاعر هي : نأمل الحنين. لن يحب فريق Astros شيئًا أكثر من مجرد دفعة فاصلة أخيرة مع خوسيه ألتوف وكارلوس كوريا ورفاقهم. يساعد موسم MVP الذي يجمعه يوردان ألفاريز في الحفاظ على هذه الآمال حية. (الأسبوع الماضي: 19)

17) ريد سوكس (44-48)

المشاعر هي: لم يمت بعد. أحد أغرب مواسم ريد سوكس في الذاكرة الحديثة يأخذ منعطفًا آخر غير متوقع، وذلك بفضل سلسلة انتصارات من سبع مباريات تخللها انتصار يوم الجمعة على ميتس (على الرغم من وصوله إلى نيويورك قبل ساعات فقط من أول عرض). فجأة، لا أستطيع شطبهم بعد. (الأسبوع الماضي: 20)

18) دايموندباكس (47-47)

المشاعر هي: مسطحة. يستمر فريق Dbacks في الثبات حول 0.500، لكن من غير المرجح أن يقوموا بنوع الجري الذي سيكون ضروريًا للدفع نحو التصفيات. (الأسبوع الماضي: 15)

19) بادريس (46-48)

المشاعر هي: الانكماش. أيًا كان الأمل المتبقي في موسم بادريس، فقد بدا الأمر كما لو كان خلال أسبوعهم من الجحيم ضد الأشبال والمراوغين في بداية الشهر. ومنذ ذلك الحين، واصلت سان دييغو تعثرها. تبدو التصفيات وكأنها تسديدة طويلة بشكل متزايد. (الأسبوع الماضي: 16)

20) النمور (44-50)

المشاعر هي: متحدي، في الوقت الراهن. عقد تلك المحادثة التجارية طارق سكوبال. النمور – – ربما؟ —— أعود. بعد فوزه بستة مباريات متتالية وتسعة من 10، دخل ديترويت يوم السبت بمباراتين ونصف بعيدًا عن مكان البطاقة الجامحة وباحتمالية فاصلة تبلغ 40% تقريبًا، وفقًا لموقع Fangraphs. قد يكون بضعة أسابيع أخرى من هذا كافيًا لإحباط بقية الصناعة والاحتفاظ بسكوبال على المدى الطويل. (الأسبوع الماضي: 24)

21) بلو جايز (45-49)

المشاعر هي: غير رادع. لقد كان ذلك متوسطًا في الشوط الأول كما كنت تتخيل من الفائزين المدافعين عن راية AL. ومع ذلك، فإنهم – مثل العديد من فرق AL المتوسطة الأخرى – لا يزالون على بعد مباراتين من التصفيات. (الأسبوع الماضي: 18)

22) التوائم (46-49)

المشاعر هي: الدهشة، والفضول. ادعى ملكية التوائم أنهم يريدون أن يكونوا قادرين على المنافسة هذا العام. والآن، أصبحت الأفعال تدعم أخيرًا مثل هذه الكلمات. نظرًا لأن النادي يخوض معركة جامحة غير متوقعة، فقد قاموا ببعض عمليات الشراء قبل الموعد النهائي هذا الأسبوع، وعززوا حظوظهم بإضافة تومي نانس من بلو جايز. تأكد الشوط الأول من أن هذا لن يكون موسمًا ضائعًا في مينيسوتا. الآن، هناك دسيسة تدخل الشوط الثاني أيضًا. (الأسبوع الماضي: 21)

23) الأوريولز (44-51)

المشاعر هي: أسفل. أو، على الأقل، بقدر ما يمكن أن يكون لفريق لا يزال بطريقة أو بأخرى على بعد ثلاث مباريات من البطاقة الجامحة. بعد كل شيء، على الرغم من أنهم قد يظلون من الناحية الفنية على مسافة قريبة من التصفيات، إلا أنهم لم يلعبوا في أي وقت من هذا العام بشكل ثابت وفقًا لمعايير ما بعد الموسم؟ (الأسبوع الماضي: 22)

24) ألعاب القوى (41-53)

المشاعر هي : عدم الصبر . ليس فقط أن يكون لدى “أ” منزل حقيقي، ولكن أيضًا أن يتخذ جوهرهم الشاب خطوات ملموسة نحو المنافسة. لن يحدث هذا هذا العام، خاصة الآن بعد أن أصبح نيك كورتز في إيل. قد يستمر الانتظار حتى يصلوا بالفعل إلى لاس فيغاس في غضون عامين. (الأسبوع الماضي: 23)

25) الريدز (43-50)

المشاعر هي: العودة إلى الوضع الطبيعي المخيب للآمال. تبين أن الجولة الفاصلة المفاجئة في العام الماضي لم تكن نقطة انطلاق لفريق الريدز، الذي لا يزال يتباهى بالكثير من المواهب الشابة (بما في ذلك صعود سال ستيوارت هذا العام) ولكن يتعين عليه بالفعل التطلع إلى العام المقبل. (الأسبوع الماضي: 25)

26) ميتس (40-55)

المشاعر هي: ما هو أقل من منخفض؟ بصراحة، أصبح من المثير للإعجاب المدة التي ظل فيها فريق ميتس بالقرب من أسفل هذه التصنيفات. ومع ذلك، فإنهم يواصلون البحث عن أعماق جديدة، كان آخرها مع حصولهم على المركز 16 أمام العائلة المالكة والخسارة التي تعرضوا لها أمام فريق ريد سوكس الذي وصل للتو. (الأسبوع الماضي: 27)

27) العائلة المالكة (38-57)

المشاعر هي: استقال، على الأقل حتى العام المقبل. على الرغم من تأثير بوبي ويت جونيور، إلا أنه لم يصل بالعائلة المالكة إلى أي مكان، حيث يواصلون التراجع من موسم التصفيات لعام 2024. الاسبوع الماضي: 26)

28) العمالقة (39-55)

المشاعر هي : اليأس . وإلا كيف يمكن وصف موسم كابوس شهد سوء إدارة الامتياز للأمور داخل وخارج الملعب؟ (الأسبوع الماضي: 28)

29) روكي (39-57)

المشاعر هي : صبورة . ربما لا يزال لديهم أسوأ سجل في الدوري الوطني. لكنهم على الأقل أثبتوا صعوبة التغلب عليهم، كما تجسد في سلسلة متقاربة في ملعب دودجر طوال الأسبوع الماضي. (الأسبوع الماضي: 30)

30) الملائكة (38-57)

المشاعر هي: يائسة. كان تغيير جنرال موتورز بمثابة البداية. لكن الملائكة ما زالوا يواجهون طريقًا طويلًا وشاقًا ومعقدًا لإعادة البناء – وهو طريق قد يستمر في الشعور باليأس حتى رحيل آرتي مورينو. (الأسبوع الماضي: 29)

متعقب الجائزة: الدوري الوطني Cy Young

1) جاكوب ميسيوروفسكي، برويرز (10-4، 1.62 عصر، 111 جولة، 167 ضربة، 0.76 سوط)

آخر مرة حصل فيها الرامي على هذا العدد من الضربات قبل استراحة كل النجوم كانت في عام 2019 عندما كان لدى جيريت كول 170 ضربة وماكس شيرزر كان لديه 181 ضربة – ولا يزال لدى ميسيوروفسكي بداية أخرى، يوم الأحد. هل يستطيع ميسيوروفسكي البالغ من العمر 24 عامًا الحفاظ على هذه الوتيرة في النصف الثاني من الموسم؟

2) كريستوفر سانشيز، فيليز (10-4، 2.62 عصر، 120 جولة، 137 ضربة، 1.16 سوط)

انفجر متوسط ​​​​التشغيل المكتسب لسانشيز من 2.00 إلى 2.62 في بداية مروعة في 6 يوليو حيث تم قصفه من قبل كانساس سيتي رويالز لتسعة أشواط و 12 إصابة في 3 أشواط. هل بدأ عبء عمله يلحق به؟

3) يوشينوبو ياماموتو، دودجرز (9-5، 2.49 عصر، 104 جولات، 100 ضربة، 0.88 سوط)

في تدريبات الربيع، توقع مدرب ياماموتو منذ فترة طويلة أن ياماموتو سيحقق خطوته في الصيف. حقق ياماموتو واحدة من أفضل بداياته لهذا الموسم في يوم الاستقلال، حيث تغلب على سان دييغو بادريس على مدى سبع جولات. لقد فاز ياماموتو بستة من قراراته السبعة الأخيرة.