تصنيفات قوة MLB، متعقب الجوائز: يتقدم المراوغون، لكن Ohtani ينزلق لصالح Cy Young

كل أسبوع، كاليفورنيا بوست سوف تصنيف القوة لـ 30 فريقًا في MLB وتحقق من سباق الجوائز المثير للاهتمام. إليكم طبعة هذا الأسبوع (السجلات حتى صباح يوم السبت):

1) المراوغون (49-27)

عاد فريق Dodgers إلى المركز الأول في كل من تصنيفات القوة وإجمالي فوز MLB. لم يكن من المهم حتى أنهم كانوا بدون اثنين من أفضل اللاعبين المبتدئين (بليك سنيل وتايلر جلاسنو) بالإضافة إلى اثنين من الضاربين في كل النجوم (ويل سميث وتيوسكار هيرنانديز) مؤخرًا. من المفترض أن يفعل ذلك المعجزات في رواية “المراوغون يدمرون لعبة البيسبول”. (الأسبوع الماضي: الثاني)

2) الشجعان (47-27)

لقد خرج The Braves من الصدارة بعد أن وصلوا أخيرًا إلى مرحلة صعبة في موسمهم، حيث أسقطوا سلسلة متتالية إلى Mets and Giants المتواضعين. على الأقل عاد دريك بالدوين من IL. (الأسبوع الماضي: الأول)

3) يانكيز (46-28)

عاد Gerrit Cole وكأنه لم يغادر أبدًا، حيث سجل 2.57 ERA في خمس مشاركات منذ عودته من جراحة Tommy John. لقد ساعد يانكيز على فتح القليل من التقدم في الشرق الأوسط مرة أخرى. (الأسبوع الماضي: الثالث)

4) صانعو الجعة (45-28)

بفضل جزء كبير من الضربات الـ 15 في أول إغلاق مسيرته المهنية الأسبوع الماضي، أصبح جاكوب ميسيوروفسكي الآن متقدمًا بـ 22 ضربة عن أي شخص آخر في صدارة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLB). في العام الماضي، كان إضافة رمزية إلى لعبة كل النجوم. هذا العام، قد يكون هو الرامي الأساسي لفريق الدوري الوطني. (الأسبوع الماضي: الرابع)

5) فيليز (40-35)

على الرغم من جميع التحسينات التي قام بها فريق فيليز منذ بدايتهم الكئيبة لهذا الموسم، إلا أن ملعبهم لا يزال مصدر قلق – وأكثر من ذلك بعد أن انتهى أدوليس غارسيا لهذا العام. لم يتمكنوا من حل هذه المشكلة هذا الشتاء. سيحتاجون على الأرجح إلى ذلك في الموعد النهائي. (الأسبوع الماضي: الخامس)

6) الكرادلة (40-34)

لقد سلطنا الضوء على داستن ماي في هذا الفضاء الأسبوع الماضي. ثم استدار وألقى أول إغلاق في مسيرته. تبدو صفقته البالغة 12.5 مليون دولار والتي تبلغ مدتها عام واحد وكأنها واحدة من أفضل الأعمال التجارية في الشتاء الماضي. وهي تساعد الكرادلة على تحقيق دفعة غير متوقعة في التصفيات. (الأسبوع الماضي: السابع)

7) الأشعة (42-30)

لا يزال فريق Rays يتشاجرون، وقد تم تسليط الضوء على ذلك من خلال اجتياح فريق Dodgers الأسبوع الماضي حيث خسروا ثلاث مباريات متتالية في جولة واحدة. قد يكونون في ساعة #RegressionToTheMean. (الأسبوع الماضي: السادس)

8) البحارة (39-38)

تنفس الصعداء كثيرًا، حيث غاب خوليو رودريجيز عن مباراة واحدة فقط بسبب تشنج في أوتار الركبة. ومع ذلك، بعد نهاية ساخنة لشهر مايو، عادوا إلى حالتهم الطبيعية في يونيو. (الأسبوع الماضي: 8)

9) وايت سوكس (39-35)

قد يكون معدل الملعب هو الملعب الأكثر متوسطًا في التخصصات. لكن الأجواء كانت مشابهة لشهر أكتوبر في الآونة الأخيرة، خاصة خلال الفوز على فريق دودجرز الأسبوع الماضي والذي واصل الموسم المفاجئ للنادي. (الأسبوع الماضي: 9)

10) الأشبال (40-36)

بينما يحاول الأشبال إخراج أنفسهم من ركود منتصف الموسم، سيكون عدد قليل من اللاعبين أكثر أهمية من بيت كرو أرمسترونج، الذي وصل للدورة هذا الأسبوع. من الجيد أن اختياره على الفور بعد تحقيق هذا الإنجاز لم يكلف الأشبال. (الأسبوع الماضي: 11)

11) الأوصياء (40-36)

إنه وقت فحص القناة الهضمية في كليفلاند، حيث من المقرر أن يغيب وجه الامتياز خوسيه راميريز لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب كسر في عظم الفخذ. كنا نظن أننا انتهينا من هذه الإصابات في الربيع. (الأسبوع الماضي: 10)

12) القراصنة (38-38)

من قسم الإحصائيات المهووس: مدير القراصنة دون كيلي لديه ثاني أفضل “معدل نجاح لقرار المدير المعدل”… أيًا كان ما يعنيه ذلك. (الأسبوع الماضي: 12)

13) دايموندباكس (39-36)

قال GM Mike Hazen إن Dbacks “يخططون للشراء” في الموعد النهائي للتجارة. مع إصابة الرماة رين نيلسون ومايك سوروكا بالإصابات هذا الأسبوع، لن يكون لديهم خيار آخر للبقاء في الصورة الجامحة. (الأسبوع الماضي: 13)

14) بادريس (38-36)

يواصل فريق بادريس الانزلاق، وهو الآن 9-18 منذ توليه لفترة وجيزة المركز الأول من دودجرز قبل شهر. على الجانب المشرق، قد يجبر ذلك GM AJ Preller على الإبداع في الموعد النهائي للتجارة – وهي مهمة لا يخجل منها أبدًا. (الأسبوع الماضي: 14)

15) بلو جايز (37-39)

تمامًا مثل فريق بلو جايز هذا الموسم، تراجع ماكس شيرزر مرة أخرى من خلال العودة إلى قائمة المصابين. يستمر الموسم الوحشي من الإصابات في تورونتو. (الأسبوع الماضي: 15)

16) المواطنون (39-37)

مع وصول الموسم إلى منتصف الطريق، لا يزال الفريق الوطني مجرد مباراة خارج نطاق البطاقة الجامحة، مما قد يجعله المتنافس الأكثر إثارة للدهشة حتى الآن هذا العام. (الأسبوع الماضي: 17)

17) مارلينز (38-38)

مع وصول الموسم إلى منتصف الطريق، لا يزال فريق مارلينز على بعد مباراتين فقط من مكان البطاقة البرية، مما قد يجعلهم ثاني أكثر المنافسين إثارة للدهشة حتى الآن هذا العام. (الأسبوع الماضي: 19)

18) ألعاب القوى (38-38)

نيك سرعان ما أصبح كورتز واحدًا من أكثر النجوم المجهولين في التخصصات. مع سبعة أشواط على أرضه في آخر 13 مباراة له، يحتل الآن المرتبة الأولى في الدوري الأمريكي في RBIs والثالث في OPS. (الأسبوع الماضي: 16)

19) التوائم (36-41)

نحن نصطدم بالتوأم هذا الأسبوع لأنه، على عكس خيبات الأمل الأخرى التي تقع تحتهما، كان من المفترض أن يكونا سيئين. وبدلاً من ذلك، فإن مستواهم متواضع ولا يزالون على مسافة قريبة من منطقة الخطر. (الأسبوع الماضي: 25)

20) أستروس (35-41)

عند الحديث عن الفرق المعلقة في السباق الفاصل، يظل فريق أستروس مجرد مباراتين فقط. بالنسبة لمعظم هذا العام، بدوا وكأنهم بائعين محتملين. ولكن مع حصولهم على نتيجة 15-10 خلال آخر 25 مباراة، ربما يمكنهم أن يكونوا عدوانيين على كل حال. (الأسبوع الماضي: 22)

21) رينجرز (36-39)

لقد وصلنا رسميًا إلى فريق رينجرز، الذي خسر للتو سلسلة متتالية أمام ريد سوكس وتوينز… في اكتساح! (الأسبوع الماضي: 18)

22) الريدز (35-39)

عاد هانتر جرين أخيرًا إلى مركز إعادة التأهيل تكليف. لكن عودته الوشيكة قد تكون متأخرة للغاية بالنسبة لسينسيناتي التي لا تزال متراجعة. (الأسبوع الماضي: 20)

23) الأوريولز (35-42)

يقال إن كال ريبكين يتولى دورًا عمليًا مع الأوريولز في تطوير اللاعبين. وبالنظر إلى الطريقة التي مرت بها السنوات القليلة الماضية، يمكنهم الاستفادة من المساعدة. (الأسبوع الماضي: 21)

24) ميتس (34-41)

أخبار سارة: خوان سوتو في صدارة الدوري الوطني لـ OPS. الأخبار السيئة: إنها لا تفعل الكثير لتغيير موسم ميتس. (الأسبوع الماضي: 23)

25) العائلة المالكة (32-45)

يبدو أن المنتخب الجزائري يتمتع بشعبية أكبر في منطقة كانساس سيتي مقارنة بالعائلة المالكة الآن. من المؤسف أن أيا من الفريقين ليس جيدًا جدًا. (الأسبوع الماضي: 26)

26) النمور (31-44)

وقال طارق سكوبال هذا الأسبوع إنه من الأفضل للنمور أن يقلبوا الأمور… “وإلا”. نظرًا لأن النادي لم يتبقى سوى 2-3 منذ عودته، سنأخذ “وإلا” ونقول أن سكوبال سيرتدي زيًا مختلفًا بحلول الموعد النهائي للتجارة. (الأسبوع الماضي: 28)

27) العمالقة (31-44)

في العامين الماضيين، أضاف العمالقة ثلاثة عقود مكونة من تسعة أرقام إلى كتبهم مع مات تشابمان وويلي آدامز ورافائيل ديفرز. والآن يقال إنهم منفتحون على التداول بها جميعًا. أوقات سيئة لباستر بوسي، المدير التنفيذي. (الأسبوع الماضي: 27)

28) ريد سوكس (30-43)

إذا لم تتمكن مجموعة من المشجعين الاسكتلنديين المخمورين من إنقاذ موسم ريد سوكس الكارثي، فلن يتمكن أحد من ذلك. (الأسبوع الماضي: 24)

29) الملائكة (30-47)

هل تتذكر مقياس “قرار المدير المعدل”؟ حسنًا، مثل معظم الأشياء مع الملائكة، فإن القائد الجديد كيرت سوزوكي لا يتحسن بشكل جيد. والآن، عليه أن يتعامل مع وجود مايك تراوت على قائمة المصابين أيضًا. (الأسبوع الماضي: 30)

30) روكي (29-47)

النظام الجديد، نفس النتائج لفريق Rockies، الذي لديه أسوأ سجل في MLB ويدير فارقًا. لم يكن من المفترض أن تسير الأمور قليلا أفضل من هذا؟ (الأسبوع الماضي: 29)

متعقب الجائزة: الدوري الوطني Cy Young

1) جاكوب ميسيوروفسكي، برورز (8-3، 1.45 عصر، 93 جولة، 138 ضربة، 0.75 سوط)

بعد أن خرج ميسيوروفسكي من أعظم مباراة في مسيرته الشابة، تعرض للهزيمة على يد الشجعان ليلة الجمعة، لكنه ألقى 47 رمية تم تسجيلها بسرعة 101 ميل في الساعة أو أسرع، وهو أكبر عدد يتم إحصاءه في مباراة بواسطة نظام Statcast للبيسبول. تخلى Misiorowski عن جولتين في ستة أدوار للشجعان لكنه ضرب سبعة.

2) كريستوفر سانشيز، فيليز (8-3، 1.82 عصر، 99 جولة، 116 ضربة، 1.09 سوط)

في المركز الثاني في الدوري الوطني لكرة القدم في الأدوار، تعرض سانشيز للضرب بشكل غير معهود على فريق برورز في 14 يونيو، حيث تخلى عن أربعة أشواط وثماني ضربات في 5 جولات. وقال سانشيز للصحفيين: “كل شيء توقف اليوم. وكانت البداية هي الأقصر لسانشيز منذ 23 أبريل.

3) شوهي أوهتاني، دودجرز (7-2، 1.47 عصر، 73 ⅔ جولة، 78 ضربة، 0.88 سوط)

أول 64 جولة هذا الموسم: يُسمح بخمسة أشواط مكتسبة. آخر 9 جولات: يُسمح بسبعة أشواط مكتسبة. السبب المحتمل: التهاب في الركبة اليسرى. سبب آخر محتمل: ظهور بثرة داخل إصبعه الأوسط. في كلتا الحالتين، تلك هي النتائج التي، نظرًا لمجموع أدواره المنخفضة، فهو ببساطة لا يستطيع تحمل البقاء في هذا السباق.