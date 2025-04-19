تصنيف أفضل لاعبين في الفرق الخاصة في مسودة NFL 2025

يمنح Ryan Dunleavy من The Post أفضل خمسة راكز ، وربطون وعائدين في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لهذا العام ، استنادًا إلى التقييمات والمحادثات مع أشخاص في جميع أنحاء الدوري:

كيكرز

1. Andres Borregales ، Miami ، 5-11 ، 199

الأخ الأصغر المولد فنزويلي لركلة اتحاد كرة القدم الأميركي السابق خوسيه بورجاليس. حول 86 في المئة من أهدافه الميدانية المهنية ، بما في ذلك 18 من 19 من الموسم الماضي و 75 في المئة من 50 ياردة. الميكانيكا تبدو كما هي في كل مرة. غير منزعج من الضغط.

2. ريان فيتزجيرالد ، ولاية فلوريدا ، 5-11 ، 193

شمل موسم 13-for-13 في عام 2024 5 مقابل 5 من 50 ياردة ، وتصدره 59 ياردة. قد تحتاج إلى إقران مع بونتر الذي يتعامل مع المباراة. انضم إلى كادن ديفيس في دور كيس سنيور بول. تغلبت على صراعات مهنية مبكرة لقيادة ACC في النقاط في عام 2023.

3. تايلر لوب ، أريزونا ، 5-11 ، 191

حول 83.8 في المائة من أهدافه الميدانية المهنية ، بما في ذلك برنامج 62 ياردة في الموسم الماضي. كان غير متناسق ككبار ، مع خمسة أهداف ميدانية ضائعة وفُقدت مهنة فقط باتس (126 مقابل 128). قوة الساق لإجبار اللمس في الإرادة.