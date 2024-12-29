تصنيف 9 منظفات للمراحيض من شركة Dollar Tree بناءً على التقييمات الحقيقية

لا توجد طريقة حوله. تنظيف الحمام مجرد روائح كريهة. ولكن إذا كان لديك رغوة صابون في الحمام وحلقات متسخة في المرحاض، فهذه إحدى المهام المنزلية التي يجب عليك القيام بها أسبوعيًا للحفاظ على سير الأمور بسلاسة. حتى عندما تبقى عائلتك جالسة طوال الأداء وتستخدم ممارسات النظافة العامة الجيدة، فإن المراحيض الخاصة بك هي واحدة من أكبر المذنبين عندما يتعلق الأمر بإيواء كميات كبيرة من البكتيريا والفيروسات. إن التنظيف الفوري لا يحل المشكلة تمامًا، مما يجعل من الضروري استخدام منتجات التنظيف عالية القوة بانتظام ليس فقط لإزالة الأوساخ ولكن أيضًا لتطهير أسطح المراحيض المستخدمة عدة مرات في اليوم. سواء كنت تفضل منظفًا سائلًا أو جلًا للأوعية في زجاجة تصل إلى أسفل الحافة، أو منظفًا معطرًا تلقائيًا، أو منظفًا لوعاء المرحاض سهل الاستخدام، فإن Dollar Tree يقدم بعض الحلول ذات الأسعار المعقولة التي يمكن أن تحافظ على تألق حمامك.
لتصنيفها، نظرنا إلى كل منتج منظف للحمامات يُباع في Dollar Tree قبل تضييق قائمتنا إلى الخيارات التي تعمل بشكل خاص على المراحيض القذرة. عدد الخيارات قد يفاجئك. إلى جانب منظفات المراحيض القياسية، يحتوي المتجر على منظف مراحيض رغوي وشماعات سلكية ومنظفات أوتوماتيكية وبخاخات وأقراص وأقراص. إلى جانب قراءة كل مراجعة من عملاء Dollar Tree لكل منظف قام بالقطع، أخذنا في الاعتبار أيضًا مراجعات لنفس المنتجات على أمازون. واستمعنا إلى خبراء #CleanTok لفهم كيفية عمل هذه المنتجات في المنازل الحقيقية وللتأكد من أننا لم نقم بتضمين أي مخلفات يقول عمال النظافة المحترفون إنه يجب عليك تجنبها.
أفضل منظف شامل لأحواض المراحيض: Lysol Toilet Bowl Cleaners
يصنف الخبراء Lysol باستمرار على أنه أفضل منظف شامل لوعاء المراحيض. سواء اخترت Lysol Power من Dollar Tree أو Lysol Lavender Fields Toilet Bowl Cleaner، فسوف تنفق 1.25 دولارًا فقط مقابل زجاجة سعة 8 أونصات. يحب المراجعون السائل السميك الذي يسهل رشه تحت حافة المرحاض. كما أن قدرتها على إزالة البقع تحظى بالثناء، وكذلك الرائحة التي يقول المستخدمون إنها “رائعة”. يمكن أن يكون تصميم غطاء أداة اللف والضغط صعبًا بعض الشيء في البداية، وقد لا يعمل هذا المنتج جيدًا بالنسبة لك إذا كان لديك ماء عسر، ولكن هذا المنظف ذو قيمة كبيرة بشكل عام.
أفضل عبوات منظف المراحيض: عبوات منظف المراحيض Rejoice International
إن عبوات منظف المراحيض ذات التصنيف الأعلى من Dollar Tree عبارة عن أقراص صغيرة قابلة للذوبان في الماء من المنظفات المركزة والعطور التي تحتاج إلى الذوبان في ماء المرحاض الخاص بك لبضع دقائق قبل البدء في الغسل. خيار آخر بقيمة 1.25 دولار متوفر فقط في المتاجر، ويقول المراجعون إن العبوات تعمل “بشكل رائع”، خاصة على الصدأ البرتقالي العنيد. تعتبر قنابل المراحيض طريقة سهلة لتجديد مرحاضك، ويقول معجبو #CleanTok إنها سريعة وسهلة الاستخدام. ولكن نظرًا لشعبيتها الكبيرة، فقد يكون من الصعب العثور عليها.
أفضل مسحوق منظف للمراحيض: المنظف المطهر كوميت
مسحوق التنظيف الأساسي منذ الخمسينيات من القرن العشرين، لا يزال المنظف المطهر كوميت خيارًا شائعًا لتنظيف الحمامات اليوم. على الرغم من أنه يمكن أن يكون أكثر فوضوية من المواد الهلامية أو الأقراص، وجودة المادة الكاشطة تعني أنك ستحتاج إلى أن تكون أكثر لطفًا أثناء تنظيف المراحيض الخزفية، إلا أن عملاء Dollar Tree يشيدون بقوة التنظيف الرائعة التي يتمتع بها Comet، ورائحته اللطيفة، وقدرته على تطهير الأسطح بدرجة فائقة. سعر منخفض. تبلغ تكلفة الحاوية سعة 21 أونصة 1.25 دولارًا ولكنها تميل إلى الاستمرار لفترة أطول من السوائل لأنه لا يلزم سوى كمية صغيرة لصنع معجون كافٍ لتنظيف المرحاض.
أفضل منظف مراحيض أوتوماتيكي: منظف المراحيض الأوتوماتيكي Lysol Hygienic
إذا كان من الصعب عليك متابعة تنظيف المراحيض كل أسبوع، فقد يساعدك استخدام منتج مثل منظف المراحيض الأوتوماتيكي Lysol Hygienic Automatic من Dollar Tree برائحة Lavender Fields. يتم تثبيت القرون الصغيرة المعطرة على وعاء المرحاض الخاص بك، مما يوفر تنظيفًا ميكروبيًا في كل مرة تقوم فيها عائلتك بالتنظيف. على الرغم من أنها ليست بديلاً عن التنظيف العميق، إلا أن آلاف المستخدمين يقولون إن العطر الذي يدوم طويلاً رائع. تبيع Dollar Tree 12 قطعة عبر الإنترنت مقابل 15 دولارًا. على الرغم من أنها أغلى قليلاً على أمازون، إلا أنها متوفرة بكميات أقل وروائح مختلفة، مثل Spring Waterfall وCitrus.
أفضل منظف مراحيض للمياه الصلبة وبقع الصدأ: The Works
على الرغم من أن بعض المنظفات المحترفة لا تعتمد على هذه التركيبة لأنها لا تلتصق بالوعاء مثل البعض الآخر، فإن The Works Basic Deodorizing Toilet Bowl Cleaner لديه أكثر من 100 تقييم من فئة الخمس نجوم من عملاء Dollar Tree الذين يحبونه. إنه آمن لأنظمة الصرف الصحي، ويقول المستخدمون إنه يزيل الماء العسر وبقع الصدأ. نعزو ذلك إلى حمض الهيدروكلوريك بنسبة 9.5% المستخدم في التركيبة المعطرة برائحة نبات الشتاء. تأكد من ارتداء القفازات وتهوية حمامك بشكل صحيح قبل استخدام هذا المنتج.
أفضل أقراص تنظيف المراحيض: Scrubbing Bubbles
على عكس منظفات المراحيض الأخرى المدرجة في قائمتنا، تم تصميم أقراص تنظيف المراحيض Scrubbing Bubbles Drop-Ins لتوضع في خزان المرحاض الخاص بك. يستمر كل قرص لعدة أسابيع ويمكن أن يساعد في منع الأوساخ والرواسب الكلسية وبقع الماء العسر من الالتصاق بوعاء المرحاض في كل مرة تقوم فيها بالتدفق. يحب عملاء Dollar Tree المظهر الجديد للمنتج وسهولة استخدامه. ستجد سعرًا أرخص قليلًا عند شراء الحزمة القيمة من أمازون، حيث يمنح آلاف العملاء هذه الأجهزة اللوحية تصنيف الخمس نجوم.
أفضل مزيل الروائح الكريهة لوعاء المرحاض: مزيل الروائح الكريهة لوعاء المرحاض
قد يكون الأمر محرجًا تمامًا أن يكون لديك حمام ذو رائحة كريهة، خاصة إذا كان لديك ضيوف. معظم عملاء Dollar Tree الذين يستخدمون مزيلات الروائح الكريهة Bowl Fresh Toilet Bowl على Wire Hangers يقدرون رائحة الكرز القوية القوية بما يكفي لإضافة العطر في جميع أنحاء الحمام بأكمله. يمكنك أيضًا تعليقها في أماكن أخرى ذات رائحة كريهة، مثل صناديق القمامة وغرف الغسيل. لا توفر مزيلات الروائح تنظيفًا عميقًا، وكما هو الحال مع منتجات إزالة الروائح الكريهة الأخرى التي تضيف مواد كيميائية إلى ماء المرحاض، يجب عليك دائمًا إبقاء الغطاء مغلقًا إذا كان لديك حيوانات أليفة.
أفضل منظف رغوي للمراحيض: منظف الحمام الرغوي من The Home Store
إذا كنت قلقًا بشأن كيفية الحفاظ على رائحة حمامك منعشة لضيوف العطلة، فلا تقلل من أهمية التنظيف العميق الجيد. يحب عملاء Dollar Tree منظف الحمام الرغوي من Home Store لكل سطح يمكن تخيله: المراحيض والاستحمام والأحواض والمغاسل. يمنحه العشرات من المستخدمين تصنيف خمس نجوم، قائلين إن الرغوة تبقى في مكانها أينما رشتها وتعمل تمامًا مثل العلامات التجارية الأكثر تكلفة، حتى على البقع الصعبة الناتجة عن صبغ الشعر ونمو العفن وزبدة الصابون.
أفضل منظف جل للمراحيض: جل تنظيف المراحيض باور هاوس
يقول عملاء Dollar Tree إن وضع ختم صغير على شكل زهرة من جل تنظيف المراحيض Power House “يبقي الوعاء طازجًا ونظيفًا”. المنتج مشابه لـ Lysol Click Gels، المتوفر في مجموعة واسعة من الروائح ولكنه يكلف ما يقرب من أربعة أضعاف السعر على أمازون. يحتوي جل Power House الأزرق السميك على رائحة أخف ويساعد على تقليل الروائح التي تسببها البكتيريا. يقول المستخدمون إن منظف المراحيض الجل هذا يحتوي على أداة تطبيق واهية إلى حد ما، ولكنه بشكل عام يقوم بالمهمة ويوفر قيمة جيدة مقابل المال.