تضاءل وقت لعب جوردان كلاركسون في ظل تناوب نيكس المعزز

مع وصول نيكس أخيرًا إلى كامل قوته، اختفى وقت لعب جوردان كلاركسون.

ولم يدخل نيكس في فوز نيكس التاريخي 120-66 على نتس ليلة الأربعاء في ماديسون سكوير غاردن حتى بداية الربع الرابع، حيث كان نيكس يتقدم بالفعل بفارق 32 نقطة.

جاء ذلك بعد أن لعب دقيقتين فقط في الخسارة أمام مافريكس يوم الاثنين.

قال المدرب مايك براون: “نعم، قد يكون من الصعب إشراكه في المناوبة”. “من الواضح أن ديوس (ماكبرايد) لعب بشكل جيد خلال فترة وجوده، ولعب ميتش (روبنسون) بشكل جيد، ولعب لاندري (شاميت) بمستوى عالٍ جدًا قبل أن يتعرض للإصابة. لذا فإن محاولة العثور على دقائق لهؤلاء اللاعبين وكذلك لمجموعتنا الأساسية أمر صعب. لا يمكنني حتى الوصول إلى عتبة الدقائق لجميع هؤلاء اللاعبين الذين أبحث عنهم. يمكن أن يكون الأمر صعبًا من وقت لآخر.”

تم توقيع كلاركسون في الموسم الماضي ليكون جزءًا أساسيًا مما كان من المفترض أن يكون وحدة مقاعد البدلاء المحسنة. ولكن بعد بداية قوية للموسم، فقد عانى في الآونة الأخيرة.

بلغ متوسط ​​​​كلاركسون 20.2 دقيقة لكل مباراة خلال أول 42 مباراة قبل أن يجلس بشكل فعال على مقاعد البدلاء في المباراتين الأخيرتين.

قال كلاركسون: “لقد قرأت الغرفة، وأرى ما هي”. “أنا مجرد طبيب بيطري، آتي إلى هنا، وأقوم بعملي، وأظل جاهزًا. عندما ألعب تلك الدقائق مع الشباب، لا آخذ منهم أي شيء. كوني محترفًا، وأتحدث معهم، وأحاول أن أضعهم في أماكنهم.

“ما زلت ألعب ولكنني لن أذهب إلى هناك وأنهي المباراة.

“سأحاول الاستمرار في اللعب بالطريقة الصحيحة، ومساعدة هؤلاء اللاعبين على النمو والاستمرار في التحسن. هذا كل ما يمكنني فعله”.

وقال كلاركسون إنه لم تكن هناك بالضرورة محادثة مع براون حول التغيير، لكنه لم يتفاجأ.

ولا يزال واثقًا من قدرته على استعادة دور مهم.

وقال كلاركسون: «يمكنني مساعدة أي فريق في الدوري. “أنا أساعد على الفوز. لقد رأيت ذلك في وقت مبكر من العام. أعلم أن لدي الكثير من الأشياء المتبقية في خزانتي. يمكنني التأثير على الفوز في أي مكان. سأؤثر على الفوز هنا. في الوقت القصير الذي قضيته هنا، (نحن) نفوز بالمباريات. يجب فقط أن أبقى مستعدًا وأتحكم في ما يمكنني التحكم فيه.”