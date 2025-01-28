تضيف اهتمام يوليوس راندل من هيت التجاعيد إلى دراما جيمي بتلر

أصبح جيمي بتلر للحرارة أكثر إثارة للاهتمام.

قال إيان بيغلي من سني يوم الثلاثاء أن مهاجم تيمبروولفز يوليوس راندل على رادار ميامي وكان منذ غير موسم.

انفصل فريق Knicks إلى Randle قبل بدء الموسم في تجارة جلبت Karl Anthony-Towns إلى نيويورك.

كانت ميامي ومينيسوتا على اتصال بشأن صفقات الخدم المحتملة ، وفقًا لـ SNY.

كان بتلر مخرجًا مضطربًا مع Timberwolves في عام 2018 بعد أن كان صريحًا علنًا حول “سئم” مع الفريق-وكان لديه تفجير مع المدير العام لـ Minnesota Scott Layden أثناء مشاجرة الفريق.

بعد فترة قصيرة في فيلادلفيا ، هبط مع ميامي.

تم تعليق بتلر ، الذي أوضح أنه يريد تجارة من ميامي ، إلى أجل غير مسمى بسبب الحرارة بعد الخروج من إطلاق النار على الفريق يوم الاثنين بسبب إزالته من تشكيلة البداية إلى الأمام.

كان هذا التعليق الثالث لبتلر هذا الشهر قبل الموعد النهائي التجاري في الدوري الاميركي للمحترفين في 6 فبراير.

يوم الأربعاء الماضي ، علقت هيت بتلر في مباراتين من أجل “نمط مستمر من تجاهل قواعد الفريق ، والسلوك المتمرد والسلوك الضار للفريق” بعد أن فاته رحلة الفريق إلى ميلووكي لمباراة ضد باكز.

قبل ذلك ، خدم بتلر تعليقًا من سبع مباريات من قبل الحرارة للاضطراب إلى الفريق.

قال The Heat إنهم سيستمعون إلى العروض التجارية لبتلر بعد تعليقه الأول.

وقد استحوذ بتلر على اهتمام من صنز ووريورز ، من بين آخرين.

سيتعين على فينيكس الالتفاف على شرط برادلي بيل بدون تجارة من أجل الحصول على بتلر.

وضعت Suns نفسها كمتنافس عليا لتهبط Butler من خلال تبديل اختيارات المسودات مع موسيقى الجاز الأسبوع الماضي.

أرسلت فينيكس اختيارها في الجولة الأولى لعام 2031 إلى يوتا لثلاثة اختيارات في الجولة الأولى في المستقبل.

ستتلقى Suns أقل اختيارات الجولة الأولى المواتية في 2025 و 2027 و 2029 بين اختيارات موسيقى الجاز والفاوييرز وتيمبروولفز.

كانت دراما بتلر للحرارة تختمر منذ ما يقرب من شهرين.

أبلغت ESPN عن التوترات بين بتلر والحرارة قبل موسم 2023-24 عندما دعا رئيس الفريق بات رايلي اجتماعًا مع مركز بام أديبايو لتوجه زعيم الامتياز.