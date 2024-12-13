تضيف زينة غزال الرنة المصنوعة من مشابك الغسيل لمسة لطيفة إلى شجرة عيد الميلاد الخاصة بك

يمكن أن تكون زينة عيد الميلاد التي يتم شراؤها من المتجر مذهلة، ولكن لا يوجد شيء يضاهي إنشاء قطع خاصة بك لإضافتها إلى شجرتك. تتمتع الحلي التي تصنعها بنفسك بشخصية أكثر بكثير ويمكن تخصيصها لتناسب تفضيلاتك. إذا كنت تحب إنشاء ديكور عطلتك الخاص وترغب في إضافة لمسة من الجاذبية إلى شجرة عيد الميلاد الخاصة بك، فكر في صنع زينة على شكل حيوان الرنة من مشابك الغسيل. كل ما عليك فعله هو تفكيك مشبكي الغسيل ولصقهما معًا لتكوين شكل رأس الرنة. يمكنك بعد ذلك لصق الأنف والعينين والقرون لإضفاء الحيوية على الزخرفة الخاصة بك، وإضافة بعض الخيوط في الأعلى – وبهذه الطريقة، يمكنك تعليق صديقك الجديد من الرنة على الشجرة.
إن زخرفة العطلة التي تصنعها بنفسك سهلة للغاية بحيث لا تواجه أي مشكلة في إنشاء نسخ متعددة لتعليقها. يمكنك إقرانها بأي قطع تمتلكها بالفعل لإضفاء مظهر جديد تمامًا على شجرتك. استفد من تنوع قطع الديكور هذه من خلال استخدامها في أي مكان آخر داخل منزلك أيضًا. على سبيل المثال، ستبدو ساحرة على طول غطاء الموقد أو كجزء من إكليل عيد الميلاد الجميل. هذه مجرد أمثلة قليلة يمكنك استخدامها كمصدر إلهام عند التفكير في أماكن أخرى لعرض زخارف الرنة الرائعة.
كيفية صنع زينة الرنة DIY
إحدى المزايا الرئيسية لهذه القطعة الرائعة من ديكور المنزل لعيد الميلاد هي أنها مصنوعة باستخدام عناصر قد تمتلكها بالفعل. إذا كان لديك مجموعة من مشابك الغسيل في متناول اليد، فاحضر اثنتين منها لاستخدامها في الخطوة الأولى من هذا المشروع. قم بتفكيكها بحيث يتبقى لديك أربع قطع منفصلة في المجموع. يمكنك ترك الدبابيس بدون طلاء أو تغطيتها بطبقة من طلاء الأكريليك البني لتشبه لون حيوان الرنة. إذا اخترت طلاء قطع مشابك الغسيل، اتركها حتى تجف ثم اربطها معًا باستخدام مسدس الغراء الساخن.
بمجرد لصق قطع مشابك الغسيل لتقليد شكل رأس الرنة، تصبح جاهزًا للخطوات الممتعة لصياغة وجه الرنة. لإنشاء الوجه، فكر في استخدام DECORA Black Wiggle Googly Eyes وأحد أجراس LIGHOON Jingle Bells كأنف. ثم أضف قرونًا احتفالية عن طريق لصق إبر صنوبر بلاستيكية صغيرة فوق العينين مباشرة ووضع التوت الأحمر في المنتصف. يمكنك استخدام إبر الصنوبر الاصطناعية ZYP وتوت Yoloke الاصطناعي المتجمد من Walmart للقيام بذلك. وأخيرًا، قم بلصق القليل من الخيوط في الجزء العلوي من الزخرفة لتسهيل عملية التعليق. يمكنك إضافة عناصر أخرى لمنح كل حيوان من حيوانات الرنة مزيدًا من الشخصية. على سبيل المثال، بدلاً من تزيينها جميعًا بقوس منقوش، يمكنك تبديل الأشياء وإعطاء بعض فراء الرنة باستخدام خيوط من الخيوط أو الغراء على مجوهرات معدنية صغيرة لتشبه الأقراط.