تضيف زينة غزال الرنة المصنوعة من مشابك الغسيل لمسة لطيفة إلى شجرة عيد الميلاد الخاصة بك

يمكن أن تكون زينة عيد الميلاد التي يتم شراؤها من المتجر مذهلة، ولكن لا يوجد شيء يضاهي إنشاء قطع خاصة بك لإضافتها إلى شجرتك. تتمتع الحلي التي تصنعها بنفسك بشخصية أكثر بكثير ويمكن تخصيصها لتناسب تفضيلاتك. إذا كنت تحب إنشاء ديكور عطلتك الخاص وترغب في إضافة لمسة من الجاذبية إلى شجرة عيد الميلاد الخاصة بك، فكر في صنع زينة على شكل حيوان الرنة من مشابك الغسيل. كل ما عليك فعله هو تفكيك مشبكي الغسيل ولصقهما معًا لتكوين شكل رأس الرنة. يمكنك بعد ذلك لصق الأنف والعينين والقرون لإضفاء الحيوية على الزخرفة الخاصة بك، وإضافة بعض الخيوط في الأعلى – وبهذه الطريقة، يمكنك تعليق صديقك الجديد من الرنة على الشجرة.

إن زخرفة العطلة التي تصنعها بنفسك سهلة للغاية بحيث لا تواجه أي مشكلة في إنشاء نسخ متعددة لتعليقها. يمكنك إقرانها بأي قطع تمتلكها بالفعل لإضفاء مظهر جديد تمامًا على شجرتك. استفد من تنوع قطع الديكور هذه من خلال استخدامها في أي مكان آخر داخل منزلك أيضًا. على سبيل المثال، ستبدو ساحرة على طول غطاء الموقد أو كجزء من إكليل عيد الميلاد الجميل. هذه مجرد أمثلة قليلة يمكنك استخدامها كمصدر إلهام عند التفكير في أماكن أخرى لعرض زخارف الرنة الرائعة.