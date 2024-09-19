تضيف سجادات الصور المصنوعة يدويًا من الكتان المقدار المثالي من الملمس إلى حائطك

توفر بساطات إطارات الصور العديد من الفوائد الوظيفية، مثل منع تراكم الرطوبة الضارة خلف الزجاج داخل إطار الصورة. ومع ذلك، فإنها تضيف أيضًا جاذبية بصرية للأعمال الفنية والصور. يمكنك استخدام بساط إطارات الصور لتعزيز غرفة في منزلك عن طريق لفه بالكتان وإضافته إلى إطار مع صورة. للقيام بذلك، ما عليك سوى قص قطعة من الكتان بالحجم المناسب ولصقها بالغراء الساخن فوق البساط. سيضيف إطار الصورة النهائي مع بساط الصورة الملفوف بالكتان بالداخل المقدار المثالي من الملمس إلى الحائط.

هذه الحيلة هي أيضًا طريقة رائعة للاستفادة من أي كتّان لديك في منزلك، مثل ستائر الكتان القديمة أو قماش الخياطة الذي يشغل مساحة كبيرة. لا تتردد في استخدام هذه الحيلة على إطارات صور متعددة إذا كنت ترغب في ذلك. إن تحويل بساطات إطارات الصور الخاصة بك من عادية إلى أنيقة بمساعدة الكتان هو تغيير بسيط سيجعل منزلك يبدو أكثر فخامة. قد تلهمك أيضًا إضافة فنون حائطية إضافية من صنعك لتكمل نسيج الكتان.