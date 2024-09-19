تضيف سجادات الصور المصنوعة يدويًا من الكتان المقدار المثالي من الملمس إلى حائطك

توفر بساطات إطارات الصور العديد من الفوائد الوظيفية، مثل منع تراكم الرطوبة الضارة خلف الزجاج داخل إطار الصورة. ومع ذلك، فإنها تضيف أيضًا جاذبية بصرية للأعمال الفنية والصور. يمكنك استخدام بساط إطارات الصور لتعزيز غرفة في منزلك عن طريق لفه بالكتان وإضافته إلى إطار مع صورة. للقيام بذلك، ما عليك سوى قص قطعة من الكتان بالحجم المناسب ولصقها بالغراء الساخن فوق البساط. سيضيف إطار الصورة النهائي مع بساط الصورة الملفوف بالكتان بالداخل المقدار المثالي من الملمس إلى الحائط.
هذه الحيلة هي أيضًا طريقة رائعة للاستفادة من أي كتّان لديك في منزلك، مثل ستائر الكتان القديمة أو قماش الخياطة الذي يشغل مساحة كبيرة. لا تتردد في استخدام هذه الحيلة على إطارات صور متعددة إذا كنت ترغب في ذلك. إن تحويل بساطات إطارات الصور الخاصة بك من عادية إلى أنيقة بمساعدة الكتان هو تغيير بسيط سيجعل منزلك يبدو أكثر فخامة. قد تلهمك أيضًا إضافة فنون حائطية إضافية من صنعك لتكمل نسيج الكتان.
كيفية تغطية حصائر الصور الخاصة بك بالكتان
لتغطية حصائر الصور بالكتان، اتبع التقنية الموضحة في مقطع الفيديو الذي نشره @jules_interiors على Instagram. ابدأ بوضع الكتان على سطح مستو. إذا لم يكن لديك بالفعل قماش كتان قطني، فيمكنك شراء قماش الكتان من أمازون باللون الذي تختاره مقابل 9.00 دولارات. ضع حصيرة الصور فوق الكتان، واستخدمها لتحديد المكان الذي ستحتاج إلى قطع القماش فيه، كما هو موضح في الفيديو. قص القماش بالحجم المناسب واستخدم مسدس الغراء الساخن للصقه حول حصيرة الصور. اترك الغراء يجف، ثم ضع حصيرة الصور في إطار بحجم مناسب مع الصورة التي اخترتها. في هذه المرحلة، تكون جاهزًا لتعليق مشروعك النهائي على الحائط.
يعتمد الأمر عليك تمامًا في تحديد كيفية عرض القطعة التي صنعتها بنفسك، ولكن قد ترغب في التفكير في تعليقها إلى جانب إطارات أخرى لإنشاء جدار معرض. يمكنك أيضًا إضافة ديكورات حائط إضافية، مثل تعليق قطع فنية، لإنشاء جدار معرض مثالي لأي منزل. يمكن استخدام الأرفف العائمة لعرض عناصر الديكور التي لا يمكن تعليقها مباشرة من الحائط. تعد أرفف YGEOMER العائمة، التي تباع على أمازون مقابل 17.88 دولارًا، مثالية لهذا الغرض.