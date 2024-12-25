تضيف كولورادو تغطية تأمينية قياسية لـ Shedeur Sanders، Travis Hunter

سان أنطونيو – حصلت كولورادو على ما قالت إنها تغطية تأمينية قياسية للاعب الوسط Shedeur Sanders والفائز بكأس Heisman Travis Hunter حيث اختار الثنائي النجم إكمال مسيرتهما الجامعية في Alamo Bowl بدلاً من الجلوس والاستعداد لمسودة NFL.

لن تكشف كولورادو عن مبلغ التغطية التأمينية التي حصل عليها كل منهم، مستشهدة بقوانين الخصوصية.

قال المدرب ديون ساندرز والمدير الرياضي ريك جورج إنها الأكبر في تاريخ كرة القدم الجامعية.

قال ساندرز يوم الاثنين: “لدينا لاعبان من المحتمل أن يكونا أول اختيارين لمسودة اتحاد كرة القدم الأميركي”. “نعلم جميعًا من هما هذين الشخصين، وأعتقد أنهما حصلا على أكبر عدد من التغطية التي تمت تغطيتها على الإطلاق في كرة القدم الجامعية. إنه يتجاوز بكثير أي شخص لعب لعبة كرة القدم الجامعية هذه على الإطلاق.

بينما تحتفظ برامج الكلية بسياسات التأمين للرياضيين في حالة الإصابة، قامت كولورادو بزيادة تغطية الإعاقة لقائمتها بأكملها في ألامو باول.

ساندرز، مدرب فريق بافالوز رقم 20، ضمن أن ابنه QB والنجم ثنائي الاتجاه هانتر حصلوا على سياسات أكبر حيث من المتوقع أن يكون كلاهما من بين أفضل 10 اختيارات في مسودة NFL القادمة.

وقال جورج: “كانت فكرته هي أن نحصل على تأمين ضد العجز للرياضيين لدينا في هذه المباراة للتأكد من أنهم لعبوا، وإذا كان هناك أي نوع من الإصابة فسيتم الاعتناء بهم جيدًا”. “لذا، عملنا معًا على ذلك. نحن متحمسون لذلك. نعتقد أنه من الرائع أن يلعب جميع لاعبينا في اللعبة. هذا ما ينبغي أن تكون عليه كل ألعاب الكرة.”

ستواجه كولورادو (9-3، رقم 23 CFP) فريق BYU Cougars المصنف 17 (10-2، رقم 17 CFP) في ألامو باول يوم السبت.

في حين أن معظم الفرق تتدافع مع المبتدئين الذين يختارون عدم المشاركة في مباريات الوعاء هذا العام للدخول إلى بوابة النقل أو مسودة NFL، لم يخسر فريق Buffaloes أي لاعب في قائمتهم ذات العمقين.

“إنه أكثر مما حصلت عليه (عندما لعب في ولاية كانساس)” ، قال مدرب لاعبي خط الوسط في كولورادو أندريه هارت. “لقد أعطونا خوذة وقالوا ضعها على ساقك واخرج من هناك والعب. بالنسبة لهم للحصول على ذلك (زيادة التغطية التأمينية)، أعتقد أنه مفيد. للحديث عن مكان المباراة، وإلى أين تتجه، وكيف تهتم القيادة باللاعبين، أعتقد أن هذا أمر ممتاز.

أكمل Shedeur Sanders 337 من 454 تمريرة لمسافة 3926 ياردة و35 هبوطًا هذا الموسم. تم تصنيف ساندرز من قبل العديد من الخدمات الاستكشافية على أنه أفضل لاعب وسط في مسودة هذا العام.

حصل Hunter على كأس Heisman باعتباره لاعبًا متميزًا في اتجاهين عند الزاوية الخلفية وجهاز استقبال واسع.

كان لديه 92 حفل استقبال لمسافة 1152 ياردة و 14 هبوطًا، وباعتباره ظهيرًا ركنيًا كان لديه أربعة اعتراضات، وكسر 11 تمريرة وحصر الخصم بـ 22 حفل استقبال في 688 لقطة دفاعية.

قال كولورادو ميكا ويلش: “لقد اعتنوا بنا جميعًا”. “إن وجود كل زميل في الفريق هنا يعني الكثير حقًا. هذا شيء كبير. ما يعجبني في المدرب برايم هو أنهم يعتنون بنا.”