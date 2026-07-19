تضيف هذه العشبة ذات الزهور اهتمامًا بصريًا إلى المناظر الطبيعية

المريمية (Salvia officinalis) هي إحدى الأعشاب المفضلة لدي. أنا بستاني ماهر وأخصائي أعشاب ولدي عقدان من الخبرة، وقد قمت بنشر المريمية حول حديقتي بسبب اهتمامها البصري، وقدرتها على جذب الملقحات، واستخدامها كنبات مصاحب وإضافة للطهي. إنه أيضًا نبات ممتاز مقاوم للأرانب والغزلان لإضافة اللون إلى حديقتك. يعد Sage ‘Berggarten’ صنفًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، حيث أنه يحتوي على أكبر الأوراق من أي نوع من أنواع المريمية الشائعة. تتميز الأوراق الناعمة ذات اللون الرمادي والأخضر بمظهر غامض بشكل غريب من مسافة بعيدة، كما أن أشواك الزهور الجميلة رائعة، وكذلك رائحتها. في رأيي، يتم التقليل من قيمة المريمية الشائعة في الحديقة، لأنها ليست براقة أو متوهجة على نطاق واسع. لا تحظى “Berggarten” على وجه الخصوص بالكثير من الاهتمام لأن بعض المصادر تدعي أنها لا تزدهر بشكل موثوق أو أنها تزهر بشكل متقطع خلال الموسم. قد يجدها آخرون تزهر تمامًا مثل أصناف المريمية الشائعة الأخرى.

حكيم “Berggarten” عبارة عن شجيرة معمرة شبه خشبية قصيرة العمر تتميز بالصلابة في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8. إذا كانت في مكان محمي ومناخ أكثر دفئًا، فستحتفظ هذه المريمية بمعظم أوراقها خلال فصل الشتاء، ولكن بشكل عام، يمكنك توقع سقوط أوراقها عندما يبرد الطقس وتعود بقوة متجددة في الربيع. من السهل أن تنمو، ولا تحتاج إلى الكثير من الرعاية أو الصيانة منك، وتنمو بسرعة إلى حد ما لتصبح شجيرة كبيرة. إذا كان لديك رقعة عارية من التربة الرقيقة في الحدود، قم بإسقاط نبات المريمية “Berggarten”، وأعطه القليل من الماء حتى يستقر، وشاهده ينضج ليصبح نباتًا جميلًا حقًا بأوراق أكثر إثارة للاهتمام من المريمية العادية.