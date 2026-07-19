تضيف هذه العشبة ذات الزهور اهتمامًا بصريًا إلى المناظر الطبيعية

المريمية (Salvia officinalis) هي إحدى الأعشاب المفضلة لدي. أنا بستاني ماهر وأخصائي أعشاب ولدي عقدان من الخبرة، وقد قمت بنشر المريمية حول حديقتي بسبب اهتمامها البصري، وقدرتها على جذب الملقحات، واستخدامها كنبات مصاحب وإضافة للطهي. إنه أيضًا نبات ممتاز مقاوم للأرانب والغزلان لإضافة اللون إلى حديقتك. يعد Sage ‘Berggarten’ صنفًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، حيث أنه يحتوي على أكبر الأوراق من أي نوع من أنواع المريمية الشائعة. تتميز الأوراق الناعمة ذات اللون الرمادي والأخضر بمظهر غامض بشكل غريب من مسافة بعيدة، كما أن أشواك الزهور الجميلة رائعة، وكذلك رائحتها. في رأيي، يتم التقليل من قيمة المريمية الشائعة في الحديقة، لأنها ليست براقة أو متوهجة على نطاق واسع. لا تحظى “Berggarten” على وجه الخصوص بالكثير من الاهتمام لأن بعض المصادر تدعي أنها لا تزدهر بشكل موثوق أو أنها تزهر بشكل متقطع خلال الموسم. قد يجدها آخرون تزهر تمامًا مثل أصناف المريمية الشائعة الأخرى.
حكيم “Berggarten” عبارة عن شجيرة معمرة شبه خشبية قصيرة العمر تتميز بالصلابة في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8. إذا كانت في مكان محمي ومناخ أكثر دفئًا، فستحتفظ هذه المريمية بمعظم أوراقها خلال فصل الشتاء، ولكن بشكل عام، يمكنك توقع سقوط أوراقها عندما يبرد الطقس وتعود بقوة متجددة في الربيع. من السهل أن تنمو، ولا تحتاج إلى الكثير من الرعاية أو الصيانة منك، وتنمو بسرعة إلى حد ما لتصبح شجيرة كبيرة. إذا كان لديك رقعة عارية من التربة الرقيقة في الحدود، قم بإسقاط نبات المريمية “Berggarten”، وأعطه القليل من الماء حتى يستقر، وشاهده ينضج ليصبح نباتًا جميلًا حقًا بأوراق أكثر إثارة للاهتمام من المريمية العادية.
تقدم حكيم “Berggarten” شكلًا وملمسًا فريدًا
في الصيف، بمجرد انتهاء معظم أزهار الربيع، تضع حكيم “Berggarten” أشواكها القصيرة المستقيمة من الزهور الصغيرة ذات اللون الأزرق إلى الخزامى. تجلس هذه الأزهار فوق أوراق الشجر في حلقات حول السنبلة المركزية. يظل الجزء السفلي من النبات أخضر اللون، وتظهر الزهور في الأعلى، مما يمنحها مظهرًا غريبًا بعض الشيء ولكنه مثير للاهتمام للغاية. ويضيف هيكل النحت إلى فراش الزهرة. إذا كنت تخطط لإنشاء حديقة صديقة للملقحات، فإن هذا الصنف من الميرمية الشائعة هو بالتأكيد نبات أوصي به. تلك المسامير من الزهور، دون أي أوراق تحجبها، هي مغناطيس للملقحات مثل النحل.
على الرغم من وجود بعض الخلاف بشأن موثوقية أزهار “بيرجغارتن”، إلا أن أوراق الشجر وحدها تجعلها جديرة بالاهتمام. الأوراق أكبر وأكثر تقريبًا بشكل عميق من أنواع المريمية الأخرى. هناك أيضًا نوع متنوع، يحمل عنوان “Varieated Berrgarten”، بأوراق ذات مراكز خضراء داكنة وحواف بيضاء صفراء. هذا هو البديل المذهل بصريًا والذي يبدو رائعًا على الحدود. تتناغم المريمية أيضًا بشكل جيد مع الأعشاب الأخرى الغنية بالرحيق، مثل لسان الثور والخزامى. يمكنك حتى زراعة “Berggarten” مع أصناف حكيم أخرى مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، تحتوي “Purpurascens” على أوراق شجر أرجوانية عميقة، و”Tricolor” عبارة عن حكيم متنوع باللون الكريمي يحتوي على تدفق من اللون الأرجواني على نموه الجديد. “Icturina” عبارة عن مجموعة متنوعة من الألوان الصفراء والخضراء الشاحبة، وتتصرف “Albiflora” مثل المريمية الشائعة، ولكنها تحتوي على أزهار بيضاء جميلة ومشرقة. لدي عدد قليل من أصناف المريمية المختلفة في حدودي وبين أسِرَّة الخضروات الخاصة بي، وهي تجلب اللون والاهتمام على مدار العام.
كيف تنمو حكيم “Berggarten” لإبقائه سعيدًا
تعتبر حكيم “Berggarten” إضافة رائعة إلى حديقة منخفضة الصيانة. إنه لا يحب الكثير من الضجة ولا يريد أن يفرط في تناول الطعام أيضًا. ضع “Berggarten” حيث يمكن أن تحصل على الكثير من أشعة الشمس وحيث تكون التربة جيدة التصريف. تجنب الأسِرَّة شديدة التخصيب أو الغنية بالمغذيات، حيث أن أزهار المريمية أفضل في التربة الرقيقة. الشيء الوحيد الذي سيقتل الحكيم بشكل أسرع هو أن يكون مبتلًا جدًا. بمجرد إنشائها، يمكنها تحمل فترات الجفاف دون أي مشكلة، لكنها لا تعمل بشكل جيد في التربة شديدة الرطوبة. يمكنك أيضًا زراعة المريمية بشكل جيد في حديقة مرصوفة بالحصى، كما أنها تؤدي أداءً جيدًا جنبًا إلى جنب مع أعشاب البحر الأبيض المتوسط الأخرى مثل الخزامى التي لا تحب التربة الغنية والرطبة.
في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8، يمكنك التعامل مع هذه المريمية على أنها نبات معمر متساقط الأوراق. خارج هذه المناطق، تعامل معها على أنها سنوية. تعتبر المريمية مقاومة إلى حد ما لمعظم الآفات والأمراض، ولكن في الظروف الرطبة، يمكن أن تصاب بعفن الجذور والبياض الدقيقي. يمكن أن يصبح أيضًا هدفًا للآفات مثل نطاطات الأوراق والبق البصاق. سوف تأكل البزاقات المريمية أيضًا إذا كانت الظروف مواتية، لذا من المهم التصريف الجيد وتدفق الهواء بكثرة حول النبات. أحد أسباب إعجابي بالمريمية هو أن الغزلان والأرانب لا تأكلها، ورائحتها القوية يمكن أن تساعد أيضًا في إخفاء رائحة النباتات الأخرى التي عادة ما تقع ضحية للحياة البرية الجائعة. كما أنها تتميز بكثرة في حديقتي لأنها آمنة للكلاب والقطط. إذا كنت مهتمًا بجعل حديقتك أو فناءك أكثر ملاءمة للحيوانات الأليفة، فمرة أخرى، حكيم “Berggarten” هو أحد الأشياء التي أوصي بها.