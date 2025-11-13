تطلب ESPN من النجوم التوقف عن تسويق تطبيق سوليتير المشبوه

تطلب الشركة الرائدة عالميًا من موهبتها – كلها تقريبًا – إنهاء أي اتصال تسويقي لتطبيق مشبوه تدعمه شركة تواجه دعوى قضائية فيدرالية.

أفادت Front Office Sports يوم الأربعاء أن كبار المسؤولين في ESPN وجهوا دان أورلوفسكي وكيندريك بيركنز ومينا كيمز ولورا روتليدج لإنهاء أي علاقات تسويقية مع تطبيق سوليتير الخاص بشركة Papaya Gaming.

يأتي التقرير الجديد بعد أن أحدث الترويج دراما للشبكة الرياضية المملوكة لشركة ديزني، بعد أن ارتبط بستيفن أ. سميث، مما أدى إلى انتقاد موظف سابق في ESPN للشراكة بين المتكلم الرياضي وشركة الألعاب المحاصرة.

لقد تخلت Kimes بالفعل عن الترقية، ونشرت اعتذارًا علنيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووصفت مشاركتها بأنها “هائلة للغاية” واعترفت بأنها فشلت في “قضاء أي وقت في النظر في الأمر برمته”.

قام Kimes وRutledge وOrlovsky بحذف أي منشورات ترويجية مرتبطة بالتطبيق.

تزعم دعوى قضائية فيدرالية أن الشركة قامت بتسويق ألعاب المهارة بشكل خاطئ واستخدمت “روبوتات مصممة خصيصًا للتحكم في نتائج البطولات”.

تم تعيين سميث من قبل بابايا “السفير العالمي” لبطولة العالم للسوليتير في 3 نوفمبر، وقام بالترويج لحملة لبابايا أطلق عليها اسم “#BeatStephen Challenge”.

أشار تقرير Front Office Sports يوم الأربعاء إلى أن المسؤولين التنفيذيين في ESPN لم يُمنحوا الفرصة لفحص صفقة Papaya، وتدخلت الشبكة في النهاية.

وقال مصدر لـ FOS: “لقد أغلقوه”.

ومع ذلك، أحد الجوانب البارزة في الكشف الجديد هو أنه لم يتم ذكر سميث على أنه مضطر إلى إنهاء علاقته مع بابايا.

لم يستجب ممثلو سميث لطلب التعليق من المنفذ.

يظل منشور سميث للترويج لبطولة “Beat Stephen” اعتبارًا من 5 نوفمبر معروضًا على صفحة X الخاصة بمضيف “First Take”.

وتناول الجدل في البودكاست الخاص به يوم الاثنين.

وقال: “نحن على دراية بالتطورات القانونية الأخيرة المتعلقة بالبابايا ومجال المهارات/الألعاب الأوسع”. “يقوم فريقي حاليًا بتقييم دقة ومزايا الادعاءات المقدمة. أريد أن أكون واضحًا للغاية. أنا لا أدعم ولا أتغاضى عن أي شركة تشارك في ممارسات ألعاب احتيالية أو غير عادلة. وبالتالي، سنقوم أنا وفريقي بتقييم الوضع والتأكد من أننا لا نؤيد أي ممارسات ألعاب احتيالية أو غير عادلة على الإطلاق.”