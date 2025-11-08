تظهر الدراسة أن مستخلص القنب قد يفتح طريقة جديدة للتخفيف من آلام الظهر

إذا كنت تعاني من آلام أسفل الظهر، فأنت لست وحدك. يعاني ما يقرب من 1 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم من آلام أسفل الظهر في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، وفقًا لافتتاحية عام 2023 في مجلة لانسيت لأمراض الروماتيزم. تعد آلام أسفل الظهر أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لزيارة الأشخاص للأطباء وتغيبهم عن العمل. ولمساعدة الأشخاص على إدارة الألم، يستكشف الباحثون خيارات غير دوائية كبدائل للمواد الأفيونية.

على الرغم من أن مستخلص القنب المستخدم في الدراسة (المسمى VER-01) يحتوي على المركب ذو التأثير النفساني THC، إلا أنه لم يكن هناك ما يكفي منه لإحداث حالة من النشوة. كان هدف الدراسة هو تخفيف الألم باستخدام مركبات القنب مثل CBD، وcannabigerol (CBG)، وTHC دون ترك الناس يشعرون بالتسمم. على مقياس الألم من 0 إلى 10، شهد المشاركون الذين تناولوا مستخلص VER-01 انخفاضًا في الألم بمعدل نقطتين، مقارنة بانخفاض قدره 1.4 نقطة مع الدواء الوهمي. وفي حين أن هذا قد لا يبدو كبيرا، إلا أن الفرق كان ذا دلالة إحصائية. حوالي ثلث المشاركين الذين تناولوا مستخلص القنب شهدوا انخفاض آلامهم بمقدار النصف أو أكثر. أولئك الذين يعانون من عرق النسا، وهو نوع من آلام الظهر المرتبطة بالأعصاب، شهدوا أكبر تحسن في تخفيف الألم.

استمر استخدام مستخلص القنب في تحسين آلام أسفل الظهر حتى بعد فترة التجربة البالغة 12 أسبوعًا، ولم يحتاج المشاركون إلى زيادة جرعتهم. وعلى عكس المواد الأفيونية، لم يسبب VER-01 علامات الإدمان أو الانسحاب. كما هو الحال مع أي دواء أو مكمل، كان لمستخلص القنب آثار جانبية مثل الدوخة والتعب والغثيان وجفاف الفم.