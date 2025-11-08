تظهر الدراسة أن مستخلص القنب قد يفتح طريقة جديدة للتخفيف من آلام الظهر

القنب لا يتعلق فقط بالارتفاع. على الرغم من أن الاستخدام الترفيهي ليس قانونيًا في كل مكان، إلا أن الباحثين في الولايات المتحدة ودول أخرى يبحثون عن كثب في كيفية استخدام القنب كدواء. وجدت مراجعة أجريت عام 2022 في مجلة Frontiers in Pharmacology أن منتجات القنب الطبية قد تساعد في تخفيف الألم والغثيان وبعض المشكلات السلوكية أو المعرفية. هناك مركب واحد على وجه الخصوص، يسمى الكانابيديول أو CBD، لا يسبب النشوة ولكنه أظهر نتائج واعدة في علاج الصرع والذهان وحتى الرغبة الشديدة في المخدرات.
ونظرًا لأن نبات القنب يحتوي على حوالي 500 مركب كيميائي مختلف، يحاول العلماء وشركات الأدوية عزل بعضها وضبطها لصنع علاجات أكثر أمانًا وفعالية. كان أحد التركيزات الكبيرة هو آلام أسفل الظهر المزمنة. يلجأ العديد من الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر إلى المواد الأفيونية، والتي يمكن أن تساعد ولكن غالبًا ما تأتي مع آثار جانبية قاسية وخطر حقيقي للإدمان. اختبرت دراسة أجريت عام 2025 في مجلة Nature Medicine مستخلصًا موحدًا من القنب يحتوي على رباعي هيدروكانابينول (THC) إلى جانب مركبات طبيعية أخرى من النبات. بعد 12 أسبوعًا، أبلغ الأشخاص الذين تناولوا المستخلص عن ألم أقل، ونوم أفضل، وزيادة في الحركة، وتحسن عام في نوعية الحياة.
تخفيف آلام الظهر المرتبطة بالقنب لا يسبب التسمم
إذا كنت تعاني من آلام أسفل الظهر، فأنت لست وحدك. يعاني ما يقرب من 1 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم من آلام أسفل الظهر في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، وفقًا لافتتاحية عام 2023 في مجلة لانسيت لأمراض الروماتيزم. تعد آلام أسفل الظهر أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لزيارة الأشخاص للأطباء وتغيبهم عن العمل. ولمساعدة الأشخاص على إدارة الألم، يستكشف الباحثون خيارات غير دوائية كبدائل للمواد الأفيونية.
على الرغم من أن مستخلص القنب المستخدم في الدراسة (المسمى VER-01) يحتوي على المركب ذو التأثير النفساني THC، إلا أنه لم يكن هناك ما يكفي منه لإحداث حالة من النشوة. كان هدف الدراسة هو تخفيف الألم باستخدام مركبات القنب مثل CBD، وcannabigerol (CBG)، وTHC دون ترك الناس يشعرون بالتسمم. على مقياس الألم من 0 إلى 10، شهد المشاركون الذين تناولوا مستخلص VER-01 انخفاضًا في الألم بمعدل نقطتين، مقارنة بانخفاض قدره 1.4 نقطة مع الدواء الوهمي. وفي حين أن هذا قد لا يبدو كبيرا، إلا أن الفرق كان ذا دلالة إحصائية. حوالي ثلث المشاركين الذين تناولوا مستخلص القنب شهدوا انخفاض آلامهم بمقدار النصف أو أكثر. أولئك الذين يعانون من عرق النسا، وهو نوع من آلام الظهر المرتبطة بالأعصاب، شهدوا أكبر تحسن في تخفيف الألم.
استمر استخدام مستخلص القنب في تحسين آلام أسفل الظهر حتى بعد فترة التجربة البالغة 12 أسبوعًا، ولم يحتاج المشاركون إلى زيادة جرعتهم. وعلى عكس المواد الأفيونية، لم يسبب VER-01 علامات الإدمان أو الانسحاب. كما هو الحال مع أي دواء أو مكمل، كان لمستخلص القنب آثار جانبية مثل الدوخة والتعب والغثيان وجفاف الفم.
قد تستغرق الأدوية المعتمدة على القنب بعض الوقت قبل موافقة إدارة الغذاء والدواء
قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصبح VER-01 متاحًا للجمهور، لكن الدراسة كانت عبارة عن تجربة سريرية من المرحلة الثالثة، وهي المرحلة النهائية قبل أن يتمكن الدواء من التقدم للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA). ونتيجة لذلك، قد يستغرق الأمر عدة أشهر إلى سنة حتى يحصل VER-01 على موافقة إدارة الغذاء والدواء. وقد تقدمت Vertanical، الشركة التي طورت VER-01، بطلب لتسجيل الدواء في الاتحاد الأوروبي. وقد أظهر المستخلص أيضًا نتائج واعدة في تخفيف الألم الناتج عن هشاشة العظام والاعتلال العصبي المحيطي الناتج عن مرض السكري في التجارب السريرية السابقة.
ربما يستخدم بعض الأشخاص بالفعل اتفاقية التنوع البيولوجي للمساعدة في تخفيف الألم والالتهابات (إليك ما يمكن توقعه عند تناول اتفاقية التنوع البيولوجي). حصل عقار Epidiolex المبني على اتفاقية التنوع البيولوجي على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج أنواع معينة من النوبات، لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقول إن منتجات اتفاقية التنوع البيولوجي غير معتمدة من إدارة الغذاء والدواء لعلاج الألم. كانت الأبحاث حول فعالية اتفاقية التنوع البيولوجي لتخفيف الآلام مختلطة. وجدت مقالة نشرت عام 2022 في مجلة الألم والعلاج أنه عبر ثماني تجارب سريرية، لم توفر شبائه القنب تخفيفًا كبيرًا للألم ما لم يتم استخدامها لأكثر من أربعة أسابيع. كما أن هذه الأدوية المرتبطة بالقنب لم تظهر تحسينات ذات معنى في نوعية الحياة أو القلق أو الاكتئاب أو النوم. هناك حاجة إلى المزيد من التجارب السريرية عالية الجودة.