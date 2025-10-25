تظهر بيانات تقارير المستهلك أن هذه هي أفضل 3 مناشير لعام 2025 حتى الآن

ستجد المئات من مواقع الويب التي تقارن بين المنتجات المختلفة وتبدي آرائها، لكن القليل منها يحظى بشهرة مثل “تقارير المستهلك”. ويقال إن هذه المنظمة المستقلة غير الربحية التي تختبر المنتجات هي الأكبر من نوعها في العالم، وهي موجودة منذ 80 عامًا. لقد كانوا يقدمون المراجعات قبل وجود الإنترنت. لذلك عندما شرعنا في العثور على أفضل ثلاثة مناشير لعام 2025، كان تقريرهم الشامل هو المكان الطبيعي الذي يجب علينا التوجه إليه. إذا كنت تبحث عن المنشار المناسب للحطب أو العمل في الفناء أو البستنة، فإن المعلومات التي يقدمونها يمكن أن تكون لا تقدر بثمن.
كل واحد من الثلاثة الأوائل لدينا ينتمي إلى فئة مختلفة: أفضل منشار كهربائي كبير، وأفضل منشار كهربائي يعمل بالغاز للخدمة الخفيفة، وأفضل منشار كهربائي يعمل بالبطارية. لم نقم بتضمين المناشير الكهربائية السلكية لعدة أسباب. إذا كنت قلقًا بشأن كيفية استخدام المنشار بأمان، فإن وجود سلك يمكن أن يتعطل أو يقطع عن طريق الخطأ أو يشكل خطرًا على التعثر هو وصفة لكارثة. أيضًا، يوصي الخبراء بـ 50 إلى 75 قدمًا كحد أقصى لطول سلك التمديد الخارجي، مما يحد من الاستخدام العملي للمنشار. يمكن لنماذج الغاز واللاسلكية الذهاب إلى أي مكان.
تشير بيانات تقارير المستهلك إلى أن أفضل ثلاثة مناشير لعام 2025 حتى الآن هي Echo CS-590-18، وEcho CS-3510، وEgo CS2005. دعونا ننظر إلى كل منها بمزيد من التفصيل.
تتفوق شركة Echo على العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة بالمنشار
عندما يتعلق الأمر بالمناشير الاحترافية، يمكن القول إن Husqvarna وSTIHL هما الرائدان في السوق، ولكن وفقًا لتقارير المستهلك، فإن Echo CS-590-18 الكبير بقضيبه مقاس 18 بوصة (طول الشفرة) هو أفضل منشار كبير بشكل عام. إنها تحصل على أعلى الدرجات في سرعة القطع وسهولة الاستخدام، وتتعامل بشكل جيد على الرغم من وزنها 18 رطلاً. يجب أن يطمئن الضمان لمدة خمس سنوات المشترين المحتملين بشأن متانته. الجانب السلبي الوحيد المذكور هو أنها كانت صاخبة للغاية، ولكن هذا ليس بالأمر غير المعتاد بالنسبة للمناشير التي تعمل بالغاز.
كانت كفاءة القطع والتعامل أيضًا من ميزات أفضل منشار كهربائي يعمل بالغاز للخدمة الخفيفة، Echo CS-3510. يحتوي هذا على شريط مقاس 16 بوصة، ومثل أخيه الأكبر، يحتوي أيضًا على فرامل سلسلة مريحة وآلية مضادة للاهتزاز سهلة الاستخدام. وقالت تقارير المستهلك إن الجهاز يتمتع بقدرة كبيرة على أداء المهام الروتينية، مما يجعله جهازًا رائعًا متعدد الاستخدامات. ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أن علامات الموثوقية ليست أفضل من المتوسط، إلا أن العلامة التجارية تحصل على أعلى الدرجات من حيث رضا المالك.
أفضل منشار كهربائي لعام 2025 هو من Ego، وهي علامة تجارية ظهرت أيضًا في قائمتنا لأفضل تسعة مناشير اقتصادية يمكن شراؤها بالمال. يعد Ego CS2005 أداة أكبر وبسعر مميز. يعد شريطها مقاس 20 بوصة كبيرًا مثل أي منشار كهربائي مدرج في قائمة تقارير المستهلك وهو انعكاس لمدى وصول الطاقة اللاسلكية. مرة أخرى، يتم تقييمها بدرجة عالية من حيث سرعة القطع والتعامل وسهولة الاستخدام، وبالطبع فهي هادئة جدًا أيضًا. ومع ذلك، عند وزن 19.1 رطل، فهو أثقل من جهاز Echo الكبير.