تظهر تفاصيل جريمة قتل كيفن جونسون في مخيم المشردين

كشف مسؤولون أن كيفن جونسون، لاعب خط دفاع فيلادلفيا إيجلز السابق، قُتل داخل مخيم للمشردين في وقت سابق من هذا العام بطريقة مروعة ومروعة.

وفي تقرير صادر عن إدارة الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس لصحيفة كاليفورنيا بوست يوم الأربعاء، كتبت السلطات أن جونسون عانى من كسور في الجمجمة وكدمات في الدماغ و”ما مجموعه خمس جروح حادة” في رقبته أثناء وفاته العنيفة في مخيم للمشردين بالقرب من قاع نهر لوس أنجلوس في 21 يناير.

وزعمت السلطات أيضًا أن جونسون كان لديه آثار للفينسيكليدين، المعروف أيضًا باسم غبار الملاك، والميثامفيتامين في نظامه وقت وفاته.

وكتب تطبيق القانون في التقرير أنه تم استدعاء الضباط إلى مكان الحادث المروع في حوالي الساعة الثامنة صباحًا، بعد أن اكتشفه أحد أصدقاء جونسون ووجهه للأسفل، غير مستجيب ومغطى بقماش القنب وغيره من الحطام.

وذكر التقرير أنه تم العثور على مجرفة ملطخة بالدماء وعكاز وعصا مكنسة مكسورة بالقرب من جثة جونسون. كما تم اكتشاف “جزء من شجرة مقطوعة” بالإضافة إلى “صخرة/طوب” كانت “مغطاة بالدماء الظاهرة”.

ويشير التقرير إلى أن جونسون أصيب بعدة إصابات حادة مميتة، بما في ذلك تفتيت الدماغ ونزيف “شديد” داخل المخ. كما تعرض لإصابة قاتلة في الشريان السباتي الأيسر.

وحكم الطبيب الشرعي رسميًا على أن طريقة وفاته هي جريمة قتل.

وبحسب التقرير، أبلغ أفراد عائلة جونسون المحققين أن جونسون كان “لاعبًا سابقًا في اتحاد كرة القدم الأميركي ولكنه كان يعيش أسلوب حياة بلا مأوى”.

وأضافت السلطات في التقرير: “كان لديه تاريخ من تعاطي المخدرات غير المشروعة (الميثامفيتامين)، وكان يستخدم كيس قسطرة. ولم يكن في أفضل صحة ولكنه كان يستطيع التحرك ببطء بمساعدة العكازات”.

وكان جونسون، الذي لعب ثلاثة مواسم في دوري كرة القدم الأمريكية في التسعينيات، يبلغ من العمر 55 عامًا.

في مارس، كشف رجال الشرطة أنهم يحققون فيما إذا كانت وفاة جونسون مرتبطة بثلاث جرائم قتل منفصلة لمشردين يعيشون في كومبتون كريك في لوس أنجلوس، على الرغم من أن متحدثًا باسم إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس قال لصحيفة The Post، إنه ليس لديهم تحديثات بشأن هذه المسألة يوم الأربعاء.

