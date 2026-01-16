تظهر تفاصيل مثيرة للقلق في الاختفاء الغريب للعملاق السابق سام بيل

يقدم تقرير الأشخاص المفقودين المقدم إلى قسم شرطة كينتوود في ميشيغان مزيدًا من المعلومات عن العملاق السابق سام بيل وقت اختفائه قبل سبعة أشهر.

وقال أحد الشهود للشرطة إن بيل أدلى بتصريحات مثل “إذا ذهبت فلن يهتم أحد” إلى جانب تعليقات مماثلة من عام 2023 إلى عام 2025، وفقًا لتقرير الشرطة الذي حصلت عليه صحيفة The Post من خلال طلب قانون حرية المعلومات.

لم تتم رؤية بيل، الذي فاز به العمالقة في الجولة الثالثة من المسودة التكميلية لعام 2018، أو سمع عنه منذ يوليو 2025، بعد أن أوصل صديقته إلى منزل أحد أفراد الأسرة واستعار سيارتها للذهاب إلى العمل.

ثم توجه بيل إلى فيرجينيا بيتش ولم تتم رؤيته منذ ذلك الحين.

أشار تقرير الأشخاص المفقودين إلى أن بيل كان يمر بوقت عصيب بعد انتهاء مسيرته في دوري كرة القدم الأمريكية وأنه دخل السجن من سبتمبر 2024 إلى فبراير 2025 بسبب إعالة طفل غير مدفوعة الأجر لطفل من علاقة سابقة.

وفي التقرير، قالت الشرطة إن الشاهد أخبرهم أن بيل “أدلى بتصريحات مثل: إذا ذهبت فلن يهتم أحد”.

وتابع التقرير: “ذكرت أنها تتذكر على وجه التحديد ذات مرة عندما كان هناك إعصار في المنطقة، وذكر صموئيل أنه سيكون على ما يرام إذا انقض عليه هذا الإعصار وأخذه”.

وذكر الشاهد أيضًا للمحققين أنه بعد خروج بيل من السجن “بدا بعيدًا بعض الشيء”.

وذكر موقع TMZ يوم الجمعة أن بيل توقف عن تناول الأدوية التي وصفها له.

وفقًا لتقرير الشرطة، الذي تم تنقيح بعض المعلومات عنه، كان بيل يعمل في أمازون في كينتوود، وأدى سوء التواصل بين عائلة بيل والشاهد إلى تأخير تقديم تقرير الشخص المفقود إلى الشرطة، والذي لم يبدأ حتى أغسطس بعد أن أخبر وكيل الإفراج المشروط الشاهد أن بيل قد فاته تسجيل الوصول في 6 أغسطس 2025.

وتصدر اختفاء بيل عناوين الصحف هذا الأسبوع بعد أن وجهت شقيقته إيسينس زان نداءً عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين تطلب فيه المساعدة في العثور على أي معلومات جديدة حول مكان وجود لاعب كرة القدم السابق.

أخبر Kentwood PD The Post هذا الأسبوع أنه لا توجد تحديثات لتقديمها بشأن القضية.

وقالت إدارة شرطة فيرجينيا بيتش للصحيفة في بيان إنها “على علم بالوضع وتدعم بنشاط إدارة السجلات، إدارة شرطة كينتوود، في تحقيقاتها المستمرة”.

أكد متحدث باسم اتحاد لاعبي كرة القدم الأمريكية لصحيفة The Post أنه على علم بالموقف وأن المنظمة ليس لديها أي تعليق آخر.

ومن غير المعروف أن لدى بيل أي اتصالات بمنطقة فيرجينيا بيتش، بحسب التقرير.

قام المحققون بمحاولات متعددة للاتصال ببيل، وفقًا للتقرير، اتصل بشرطة فيرجينيا بيتش وكان على اتصال بالمستشفيات في تلك المنطقة.

لعب بيل في تسع مباريات خلال فترة وجوده مع العمالقة، حيث بدأ ثلاثًا من مبارياته الست في عام 2019 وأضاف ثلاث مباريات في عام 2021 بعد أن لعب كرة القدم الجامعية في غرب ميشيغان.

في مقابلة مع WTKR في فرجينيا، وجهت Zhane رسالة صادقة إلى شقيقها.

وقالت للمنفذ: “أنا أحبك وسأفعل أي شيء للحصول على أحد تلك العناق منك”. “أطفالك يفتقدونك، إنهم يتصرفون مثلك تمامًا. أنا آسف إذا شعرت يومًا أنني لم أتحقق منك بما فيه الكفاية، لكنني كنت أتحقق منك دائمًا.”