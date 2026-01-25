تظهر Paige Spiranac بمظهر جديد لأول مرة بعد نفيها لمدة 3 أشهر على Instagram

ظهر لاعب غولف محترف سابق تحول إلى نجم وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة بمظهر جديد بعد عدم النشر على Instagram منذ أكتوبر.

لم تقم Paige Spiranac، التي تضم أكثر من أربعة ملايين متابع على Instagram وحده، بالنشر على المنصة منذ أكتوبر عندما شاركت محتوى مدعومًا لتطبيق الدردشة Group Me.

ومع ذلك، فقد توجهت إلى موقع X يوم السبت لمشاركة صورة لها بشعر مجعد وأهداب.

“تحديث الحياة. لقد حصلت على الانفجارات “، نشرت.

سارع المعجبون إلى الثناء على المظهر الجديد.

“جميل”، علق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال آخر: “لا أعرف من أنت أو سبب إدراج هذا في الجدول الزمني الخاص بي. لكنني لست نادمًا. أبدو في حالة جيدة”.

قال أحدهم: “أنا أحبهم. إنهم يغيرون مظهرك بالكامل”.

قال أحدهم: “إن قوة تحول الشعر حقيقية. تحول كبير.”

وأضاف آخر: “أنا أحب ذلك، مثل فرح فوسيت”.

وعلق أحدهم: “بايج، أحب تجعيد الشعر”.

قال مستخدم آخر لوسائل التواصل الاجتماعي: “ماذا!!!!! أنا أحب هذا الهراء!!!!! لطيف وجميل!!!!!!! Yyyeahhhhhhh”.

كان لسبيراناك مسيرة مهنية ناجحة في جامعات ولاية أريزونا وسان دييغو.

ثم لعبت بشكل احترافي في جولة الصبار، وفازت بأول لقب احترافي لها في عام 2016. كما لعبت في بطولة أوميغا دبي ليديز ماسترز في الجولة الأوروبية للسيدات.

ومع ذلك فقد ابتعدت عن اللعب الاحترافي في عام 2016 بعد فشلها في التأهل لجولة LPGA.

بينما لا تزال تلعب، تكسب عيشها في الغالب كونها “فتاة الجولف الأصلية” على وسائل التواصل الاجتماعي.

لقد ابتعدت مؤخرًا عن وسائل التواصل الاجتماعي بعد فضيحة الغش في Internet Invitational، وهي عبارة عن سلسلة من ست حلقات على YouTube تستضيفها Barstool Sports وBob Does Sports.

كان Spiranac واحدًا من 48 منشئي محتوى الجولف، وخلال الجولة الأخيرة من الحدث، شوهد Spiranac وهو يقوم بتنظيف العشب جانبًا في الحفرة التاسعة العميقة.

وذكرت الصحيفة أن ذلك سمح للاعب آخر في فريقها بالحصول على تسديدة أوضح على الكرة.

ومع وجود الكاميرات في كل مكان، تم عرض اللقطات للفريق الآخر الذي واجه اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا على المنطقة الخضراء.

انهارت سبيراناك بالبكاء، مدعية أنها لا تعرف القاعدة، وبما أن فريقها فقد الحفرة، فقد تم حل الأمر في النهاية.

وقالت إنها شعرت بالحرج لأنها لم تكن تعرف القاعدة واضطرت إلى الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مستوى النقد اللاذع الذي كانت تواجهه.