تعاني كايلي جينر من آلام مزمنة في الظهر وهي في الثامنة والعشرين من عمرها، وستصاب بها الأمهات في أي عمر

في 4 ديسمبر 2025، انتقلت كايلي جينر، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 28 عامًا، إلى قصصها على Instagram لتتحدث بصراحة عن صراعاتها الشخصية مع “آلام الظهر المزمنة السيئة” بعد حملها الثاني مع ابنها إير، وسعيها المستمر اللاحق للحصول على الراحة. “يبدو أن لا شيء حاولت مساعدته،” كشفت جينر عن آلام الظهر المستمرة بعد الولادة – والتي تعد للأسف أحد الأشياء التي يمكن أن تحدث لجسمك بعد الولادة (عبر E! أخبار).

ومع ذلك، كما اتضح، فإن محنة جينر ليست نادرة بالنسبة للأمهات في أي عمر. (تحصل الأمهات على كل المتعة، أليس كذلك؟) “إن آلام الظهر بعد الولادة شائعة حقًا”، أوضحت خبيرة إدارة الألم والصحة التكاملية ليلي روزنتال، في منشور مدونة لـ Anya. “ومثل معظم متلازمات الألم، هناك مساهمات متعددة العوامل. وهي ليست مجرد شيء واحد.”

وفقًا لروزنثال، يمكن أن تنبع آلام الظهر بعد الولادة من صعوبة المخاض والولادة أو ببساطة من الطريقة التي يتقلب بها الجسم وسط زيادة الوزن، والارتفاعات الهرمونية، والتغيرات الأخرى التي تحدث أثناء الحمل. لسوء الحظ، بعد الولادة، لا يهدأ ألم الظهر دائمًا. في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الولادة إلى تفاقم الألم. هناك أيضًا حياة يومية بعد الولادة يجب التعامل معها، بما في ذلك “الجلوس، وحمل الطفل، والتقاط الطفل من سريره، والاتكاء على الطفل لتغيير الحفاضة” – وكلها يمكن أن تلحق الضرر بوضعك وتؤدي إلى مشاكل خطيرة في آلام الظهر. لذلك، على الرغم من وجود صديق رشح لجائزة الأوسكار، وحساب مصرفي مكدس، وإمكانية الوصول إلى أي شيء تريده تقريبًا، فإن جينر مثل أي أم في هذا القسم. حسنا، نوعا ما.