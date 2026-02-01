تعاني كايلي جينر من آلام مزمنة في الظهر وهي في الثامنة والعشرين من عمرها، وستصاب بها الأمهات في أي عمر

في 4 ديسمبر 2025، انتقلت كايلي جينر، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 28 عامًا، إلى قصصها على Instagram لتتحدث بصراحة عن صراعاتها الشخصية مع “آلام الظهر المزمنة السيئة” بعد حملها الثاني مع ابنها إير، وسعيها المستمر اللاحق للحصول على الراحة. “يبدو أن لا شيء حاولت مساعدته،” كشفت جينر عن آلام الظهر المستمرة بعد الولادة – والتي تعد للأسف أحد الأشياء التي يمكن أن تحدث لجسمك بعد الولادة (عبر E! أخبار).
ومع ذلك، كما اتضح، فإن محنة جينر ليست نادرة بالنسبة للأمهات في أي عمر. (تحصل الأمهات على كل المتعة، أليس كذلك؟) “إن آلام الظهر بعد الولادة شائعة حقًا”، أوضحت خبيرة إدارة الألم والصحة التكاملية ليلي روزنتال، في منشور مدونة لـ Anya. “ومثل معظم متلازمات الألم، هناك مساهمات متعددة العوامل. وهي ليست مجرد شيء واحد.”
وفقًا لروزنثال، يمكن أن تنبع آلام الظهر بعد الولادة من صعوبة المخاض والولادة أو ببساطة من الطريقة التي يتقلب بها الجسم وسط زيادة الوزن، والارتفاعات الهرمونية، والتغيرات الأخرى التي تحدث أثناء الحمل. لسوء الحظ، بعد الولادة، لا يهدأ ألم الظهر دائمًا. في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الولادة إلى تفاقم الألم. هناك أيضًا حياة يومية بعد الولادة يجب التعامل معها، بما في ذلك “الجلوس، وحمل الطفل، والتقاط الطفل من سريره، والاتكاء على الطفل لتغيير الحفاضة” – وكلها يمكن أن تلحق الضرر بوضعك وتؤدي إلى مشاكل خطيرة في آلام الظهر. لذلك، على الرغم من وجود صديق رشح لجائزة الأوسكار، وحساب مصرفي مكدس، وإمكانية الوصول إلى أي شيء تريده تقريبًا، فإن جينر مثل أي أم في هذا القسم. حسنا، نوعا ما.
المفتاح لمكافحة آلام الظهر بعد الولادة هو أن تكوني استباقية
لحسن الحظ، هناك بعض الأشياء التي يمكن للمرأة القيام بها لتكون استباقية عندما يتعلق الأمر بألم الظهر بعد الولادة، بما في ذلك تنفيذ بعض تمارين تمدد أسفل الظهر وتمارين للتحضير للمخاض في روتينها اليومي، وحتى البحث عن رعاية مقوم العظام المتخصص في المرضى الحوامل والأمراض المختلفة المرتبطة بالحمل. “إن أفضل استخدام لتقويم العمود الفقري، بشكل عام، يتعلق بمشاكل العضلات والعظام، وفي فترة الحمل، تعاني الكثير من النساء من مشاكل ناجمة عن كون الرحم خارج المركز،” قالت الممرضة والقابلة المعتمدة ماري هاموند توك في مركز الأمومة في بيثيسدا، ماريلاند، لـ WebMD في عام 2002. “الرحم ينسحب من الأمام وغير متوازن بشكل جيد في الخلف”.
أما بالنسبة لجينر، فبعد إصابتها بآلام الظهر المزمنة بعد الولادة، ترجع الفضل في طريقها الشخصي نحو الشفاء إلى علاجات العلاج بالخلايا الجذعية التي يقدمها الدكتور أديل خان في مركز إيتيرنا هيلث. “أنا بصراحة ممتنة جدًا للفرصة والموارد. جسد كل شخص مختلف، لكن هذه كانت خطوة كبيرة في شفاءي،” شاركت في قصصها على Instagram في 4 ديسمبر (عبر E! News). ومع ذلك، حذرت النجمة متابعيها من القيام بواجباتهم المنزلية قبل القفز إلى أي علاجات أو إجراءات. “تحدث إلى طبيبك والمهنيين الطبيين، ولكنني أردت فقط أن أشارككم إذا كان هذا يساعد أي شخص.”
بالطبع، تقدم جينر مشاعر لطيفة، لكن نصيحتها قد تجد قبولًا قليلًا بيننا نحن الأشخاص العاديين. وكتب أحد الأشخاص على تويتر: “تحية لجميع النساء اللاتي يعانين من آلام الظهر بعد ولادة الأطفال ولكنهن فقراء للغاية بحيث لا يستطعن الحصول على العلاج بالخلايا الجذعية”. لمس.