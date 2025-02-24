تعبت من اتجاه الأثاث البول؟ جرب هذه البدائل الخالدة بدلاً من ذلك

إلى Boucle أو لا إلى Boucle – هذا هو السؤال. Boucle عبارة عن نسيج منسوج له مظهر محكم ومريح ومريح. يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الملابس المختلفة والتصاميم المنزلية ، بما في ذلك الأثاث. بالطبع ، يمكنك العثور على تصميم الأثاث هذا عبر الإنترنت أو في متجر للأثاث ، أو يمكنك حتى إنشاء كرسي Boucle DIY غير مكلف باستخدام اختراق المعكرونة الذكي. ومع ذلك ، هل يخرج اتجاه الأثاث البول عن الأسلوب؟ تحدث House Digest حصريًا مع Julie Jones ، مصممة ومؤسس مصمم داخلي معتمد لـ Julie Jones Designs ، لمعرفة المزيد حول هذا الاتجاه وما هي بعض البدائل الخالدة الأخرى.
شاركت جونز أنها تؤمن أن اتجاه أثاث بوبل في طريقه للخروج. وقال جونز: “أعتقد أن بولي أصبح اتجاهًا جذابًا لأنه يمكن أن يجلب نسيجًا وطبقة أخرى إلى الفضاء”. “طول العمر ليس مجرد مشكلة في الاتجاهات ، ولكن مع وجود Boucle ، فهي ليست نوعًا من النسيج طول العمر. إنه لا يرتدي بشكل جيد مع مرور الوقت ، ومع الاستخدام الكثيف يصبح متهالكًا.” على الرغم من أن اختيار نمط تحبه دائمًا أكثر أهمية في اتباع الاتجاهات الحالية ، فهناك دائمًا عوامل أخرى يجب مراعاتها عند التسوق. نظرًا لأن الأثاث غالبًا ما يكون مستخدمًا جيدًا ، فإن إبقائك على الأثاث الذي يبدو جديدًا قد يمثل تحديًا. لذا ، على الرغم من أنك قد تحب الجمالية ، إذا كنت تخطط لاستخدام أثاث Boucle في منطقة متكررة في منزلك ، فقد لا يكون الخيار الأفضل.
بدلاً من Boucle ، فكر في هذه البدائل
على الرغم من أن Boucle قد تخرج عن الأسلوب وقد لا يكون الخيار الأفضل للأثاث ، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يزال بإمكانك الحصول على فوائد اتجاه الأثاث هذا في منزلك. كما أوضحت المصممة الداخلية جولي جونز في مقابلة House Digest الحصرية ، هناك العديد من المنسوجات لإضافة نسيج إلى مساحتك. يقترح جونز أنه إذا كنت تبحث عن بديل لـ Boucle ، فيمكنك تجربة Velvet أو Chenille أو Tweed أو Linen بدلاً من ذلك.
“هذه خيارات أكثر خالدة في رأيي يمكن أن تضيف هذا الملمس المريح الذي قد تبحث عنه” ، أوضح جونز. “المزيد من القوام تجلب المزيد من الطبقات إلى الفضاء وبالتالي أكثر من جمالية دافئة ودافئة.” في حين أن إضافة أنواع مختلفة من الأقمشة هي إحدى الطرق لإضافة نسيج إلى مساحة المعيشة الخاصة بك ، فهذا ليس الطريقة الوحيدة. قد تساعد هذه الطرق الخمس لإضافة نسيج إلى ديكور منزلك في إلهامك ، خاصة إذا كنت تخطط لإعادة تصميم مساحتك والابتعاد عن اتجاه أثاث Boucle.
كيفية اختيار القماش الذي سيستمر
من المهم اختيار النسيج المناسب لأثاث منزلك. نظرًا لأن التسوق للأثاث يمكن أن يؤدي إلى قرار باهظ ، فأنت تريد شراء شيء يناسب أسلوبك ، مع اختيار شيء سيستمر. على الرغم من أن Boucle يمكن أن يكون خيارًا رائعًا لبعض المنازل ، إلا أنه ليس الأفضل عندما يتعلق الأمر بطول العمر. خلال مقابلة House Digest الحصرية مع Julie Jones ، شاركت كيفية العثور على مادة أثاث خالدة.
أوضح جونز: “الخالدة هي كلمة صعبة ، لكنها بشكل عام شيء صمد أمام اختبار الزمن”. “لقد فعلت الأقمشة التي أسمتها أعلاه ذلك. أوصي دائمًا باختيار مادة طبيعية حيث يمكنك.” ومع ذلك ، أوضحت جونز أيضًا أنه بالنسبة للعديد من عملائها ، توصي بنسيج أداء. يمكن أن يكون هذا النوع من الأقمشة مهمًا جدًا إذا كان أثاثك سيكون له ارتداء أكثر من القطعة المتوسطة. يتم صنع نسيج الأداء ليستمر لفترة أطول وعادة ما يقاوم البقع ، مما يجعل التنظيف أسهل. يمكن أن يكون هذا خيارًا رائعًا للنسيج إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة. في حين أن اختيار نسيج الأثاث المناسب يمكن أن يكون ساحقًا في البداية ، فإن معرفة أساسية حول ما تبحث عنه يمكن أن يساعدك في اتخاذ أفضل قرار لك ولاحتياجاتك.