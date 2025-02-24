تعبت من اتجاه الأثاث البول؟ جرب هذه البدائل الخالدة بدلاً من ذلك

إلى Boucle أو لا إلى Boucle – هذا هو السؤال. Boucle عبارة عن نسيج منسوج له مظهر محكم ومريح ومريح. يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الملابس المختلفة والتصاميم المنزلية ، بما في ذلك الأثاث. بالطبع ، يمكنك العثور على تصميم الأثاث هذا عبر الإنترنت أو في متجر للأثاث ، أو يمكنك حتى إنشاء كرسي Boucle DIY غير مكلف باستخدام اختراق المعكرونة الذكي. ومع ذلك ، هل يخرج اتجاه الأثاث البول عن الأسلوب؟ تحدث House Digest حصريًا مع Julie Jones ، مصممة ومؤسس مصمم داخلي معتمد لـ Julie Jones Designs ، لمعرفة المزيد حول هذا الاتجاه وما هي بعض البدائل الخالدة الأخرى.

شاركت جونز أنها تؤمن أن اتجاه أثاث بوبل في طريقه للخروج. وقال جونز: “أعتقد أن بولي أصبح اتجاهًا جذابًا لأنه يمكن أن يجلب نسيجًا وطبقة أخرى إلى الفضاء”. “طول العمر ليس مجرد مشكلة في الاتجاهات ، ولكن مع وجود Boucle ، فهي ليست نوعًا من النسيج طول العمر. إنه لا يرتدي بشكل جيد مع مرور الوقت ، ومع الاستخدام الكثيف يصبح متهالكًا.” على الرغم من أن اختيار نمط تحبه دائمًا أكثر أهمية في اتباع الاتجاهات الحالية ، فهناك دائمًا عوامل أخرى يجب مراعاتها عند التسوق. نظرًا لأن الأثاث غالبًا ما يكون مستخدمًا جيدًا ، فإن إبقائك على الأثاث الذي يبدو جديدًا قد يمثل تحديًا. لذا ، على الرغم من أنك قد تحب الجمالية ، إذا كنت تخطط لاستخدام أثاث Boucle في منطقة متكررة في منزلك ، فقد لا يكون الخيار الأفضل.