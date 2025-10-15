تعتبر حديقة Idaho Garden HGTV التي تبلغ مساحتها 32 فدانًا الأجمل في الولاية

إذا كان لديك حديقة أو كنت من عشاق النباتات والزهور ولم تغامر بحديقتك الخاصة بعد، فإن زيارة الحدائق العامة يمكن أن تكون طريقة رائعة للحصول على أفكار جديدة. تمنحك هذه الأماكن الجميلة الفرصة لرؤية كيف يقوم البستانيون المحترفون بتجميع نباتات معينة معًا، والاستفادة من مساحة الحديقة بكفاءة، وإنشاء مناظر جذابة قد ترغب في تكرارها في حديقتك الخاصة. هناك الكثير من الحدائق العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي يمكنك استكشافها. إذا كنت تريد شيئًا ما لقائمة أمنياتك، فقد عرضت HGTV مقالًا عن أجمل حديقة في كل ولاية يسلط الضوء على بعض الحدائق المذهلة مثل Lotusland، حديقة كاليفورنيا التي تبلغ مساحتها 37 فدانًا والتي تضم أكثر من 3500 نوع نباتي مذهل، ومشتل كروسبي، حديقة ميسيسيبي المذهلة التي تبلغ مساحتها 700 فدان وحياة برية مزدهرة. في بويز، أيداهو، كانت حديقة أيداهو النباتية هي الحديقة التي حصلت على اللقب المميز لأجمل حديقة في أيداهو من HGTV. بمجرد رؤيته، ستعرف السبب.
إذا كنت من هواة التاريخ، فقد تقدر حقيقة أن حديقة أيداهو النباتية (IBG) قد تم بناؤها في موقع سجن ولاية أيداهو القديم. تم إنشاء الحدائق في عام 1984 على موقع السجن السابق الذي تبلغ مساحته 32 فدانًا. عند افتتاحها لأول مرة، أنشأ مؤسسو الحديقة مسارات طبيعية للاستمتاع بها وأقاموا فدانين تضم ثلاث حدائق متخصصة: حديقة الورود، وحديقة التأمل، وحديقة الأعشاب. منذ تلك البدايات المتواضعة، توسعت حديقة أيداهو النباتية وازدهرت، وتضم 14 حديقة ذات طابع خاص، ومجموعات نباتية خاصة للاستكشاف، ومجموعة متنوعة من الفصول والبرامج للبالغين والأطفال، وأحداث الموسيقى الحية، وغيرها من الأحداث الخاصة التي تقام على مدار العام.
الحدائق المتخصصة في حديقة أيداهو النباتية
هناك مجموعة متنوعة من الحدائق المتخصصة التي يمكنك الاستمتاع بها عند زيارة حديقة أيداهو النباتية، بما في ذلك واحدة من أقدم الحدائق: حديقة الورود. هنا يمكنك رؤية مجموعة متنوعة من الورود الجديدة والعتيقة في أجواء قديمة الطراز، إلى جانب العديد من النباتات المعمرة. الحديقة الإنجليزية هي حديقة مفضلة أخرى، تم افتتاحها في عام 1998، وتضم أكثر من 1300 من النباتات المعمرة، والبيت الصيفي الجميل المصنوع من الحجر الرملي تابليروك، ودوارة الطقس الجميلة والفريدة من الحديد المطاوع والنحاس. يوجد أيضًا في الحديقة الإنجليزية نافورة الأميرة ديانا، التي تم إنشاؤها وتخصيصها لذكرى الأميرة ديانا أميرة ويلز.
إذا كان لديك أطفال معك في هذه الجولة السلمية والتعليمية في الحديقة، فسوف يحبون حديقة الأطفال، حيث يمكنهم الزحف والقفز والجري. تمثل جذوع الأشجار المجوفة مكانًا مثاليًا للأطفال الصغار للزحف من خلاله، أو يمكنهم التحقق من منزل الشجرة. يوجد تمثال النافورة الفريد المسمى “Boy in the Swing” في النافورة التي تعد موطنًا لمجموعة متنوعة من ضفادع الأشجار والضفادع الصغيرة وغيرها من الحيوانات البرية. في حديقة المطبخ، يمكن للأطفال تعلم كل شيء عن العناية بالخضروات والفواكه والزهور الصالحة للأكل – مثل هذه الزهور الصالحة للأكل التي يمكنك زراعتها في مرطبان في مطبخك. تشمل الحدائق المتخصصة الأخرى حديقة الأعشاب وحديقة التأمل وحديقة الخضروات وحديقة نباتات أيداهو الأصلية وحديقة نباتات لويس وكلارك الأصلية. حتى كتابة هذه السطور، توجد 14 حديقة متخصصة في جميع أنحاء حديقة أيداهو النباتية.
دروس وبرامج وأكثر من ذلك بكثير للاستمتاع بها
تقدم Idaho Botanical Garden العديد من الفصول التعليمية وورش العمل على مدار العام لجميع الأعمار. من معسكرات الشباب إلى برامج ما قبل الروضة إلى الرحلات الميدانية المدرسية، هناك الكثير من الفرص لتعلم شيء جديد في IBG. هناك دروس للكبار أيضًا، حيث يتم عقد أكثر من 20 فصلًا وورشة عمل كل عام حول العديد من المواضيع المختلفة. تضمنت بعض الدورات التدريبية السابقة كيفية زراعة الخضروات، وكيفية مساعدة الملقحات في منطقتك، وحتى فصلًا دراسيًا عن تقنيات البستنة الأساسية. ورش العمل عادة ما يكون لها موضوع؛ تتضمن بعض الأمثلة على المواضيع السابقة صنع حوض أو إكليل من الزهور الخاص بك، والرسم، والتعرف على صحة التربة، وحتى كيفية إعادة الاتصال بالطبيعة.
تعد الأحداث وقتًا ممتعًا في Idaho Botanical Garden، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الطرق الإضافية للاستمتاع بهذه الحديقة، بدءًا من Scarecrow Stroll الممتع إلى مهرجان Harvest Fest السنوي، وWinter Garden aGlow المرتقب، حيث يمكنك الاستمتاع بالشوكولاتة الساخنة والكعك المجاني وآلاف الأضواء. يمكن للأطفال كتابة رسائل إلى سانتا والاستمتاع بمعرض Gingerbread House أيضًا. إذا كنت ترغب في الاستمتاع بكل ما تقدمه IBG بشكل منتظم، فيمكنك أن تصبح عضوًا مدفوع الأجر وتحصل على تذاكر مخفضة للبيع مسبقًا للحفلات الموسيقية، وخصومات على الفصول الدراسية والفعاليات والمخيمات، وتحصل على دخول عام مجاني إلى الحدائق طوال العام.