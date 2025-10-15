تعتبر حديقة Idaho Garden HGTV التي تبلغ مساحتها 32 فدانًا الأجمل في الولاية

إذا كان لديك حديقة أو كنت من عشاق النباتات والزهور ولم تغامر بحديقتك الخاصة بعد، فإن زيارة الحدائق العامة يمكن أن تكون طريقة رائعة للحصول على أفكار جديدة. تمنحك هذه الأماكن الجميلة الفرصة لرؤية كيف يقوم البستانيون المحترفون بتجميع نباتات معينة معًا، والاستفادة من مساحة الحديقة بكفاءة، وإنشاء مناظر جذابة قد ترغب في تكرارها في حديقتك الخاصة. هناك الكثير من الحدائق العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي يمكنك استكشافها. إذا كنت تريد شيئًا ما لقائمة أمنياتك، فقد عرضت HGTV مقالًا عن أجمل حديقة في كل ولاية يسلط الضوء على بعض الحدائق المذهلة مثل Lotusland، حديقة كاليفورنيا التي تبلغ مساحتها 37 فدانًا والتي تضم أكثر من 3500 نوع نباتي مذهل، ومشتل كروسبي، حديقة ميسيسيبي المذهلة التي تبلغ مساحتها 700 فدان وحياة برية مزدهرة. في بويز، أيداهو، كانت حديقة أيداهو النباتية هي الحديقة التي حصلت على اللقب المميز لأجمل حديقة في أيداهو من HGTV. بمجرد رؤيته، ستعرف السبب.

إذا كنت من هواة التاريخ، فقد تقدر حقيقة أن حديقة أيداهو النباتية (IBG) قد تم بناؤها في موقع سجن ولاية أيداهو القديم. تم إنشاء الحدائق في عام 1984 على موقع السجن السابق الذي تبلغ مساحته 32 فدانًا. عند افتتاحها لأول مرة، أنشأ مؤسسو الحديقة مسارات طبيعية للاستمتاع بها وأقاموا فدانين تضم ثلاث حدائق متخصصة: حديقة الورود، وحديقة التأمل، وحديقة الأعشاب. منذ تلك البدايات المتواضعة، توسعت حديقة أيداهو النباتية وازدهرت، وتضم 14 حديقة ذات طابع خاص، ومجموعات نباتية خاصة للاستكشاف، ومجموعة متنوعة من الفصول والبرامج للبالغين والأطفال، وأحداث الموسيقى الحية، وغيرها من الأحداث الخاصة التي تقام على مدار العام.