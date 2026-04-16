تعتبر طاولة الأريكة المذهلة من كوستكو “مثالية” وفقًا للعملاء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
تعتبر طاولة الأريكة إضافة عملية لغرفة المعيشة الخاصة بك، وكثيرًا ما تستخدم لحمل المصابيح أو المشروبات أو الديكور. عادةً ما يتناسب ارتفاع طاولة الأريكة مع أريكتك، وغالبًا ما تقع هذه الطاولات الضيقة خلف أريكتك مباشرةً. ومع ذلك، تعتبر طاولة الأريكة أيضًا مثالية لتزيين البهو أو المكتب المنزلي أو أي غرفة أخرى في منزلك يمكن أن تستفيد من السطح الضيق. تعد طاولة الأريكة Universal Broadmoore Zealand Sofa متعددة الاستخدامات والأنيقة، والمتوفرة في Costco، أحد الخيارات. ستبدو وكأنها في المنزل في غرفة المعيشة الخاصة بك، ولكن يمكن استخدامها أيضًا كطاولة مدخل حديثة.
يحب العملاء أن تحتوي هذه المجموعة المكونة من ثلاث قطع على مسندين منجدين مع مساحة تخزين مدمجة أسفل الأغطية القابلة للإزالة. يتميز سطح الطاولة بنمط شيفرون، مستوحى من أنماط الأرضيات الخشبية الصلبة العتيقة، لإضافة جاذبية بصرية. يحظى الطراز والوظيفة الشاملة للمجموعة بمراجعات رائعة من مشتري كوستكو، حيث قال أحد المراجعين: “الطاولة جذابة، والأوتومانات مثالية لإخفاء العناصر مثل البطانيات الإضافية وألعاب الطاولة. نحن سعداء جدًا بهذا الشراء – إنه بالضبط ما كنا نبحث عنه لملء مساحة فارغة في غرفة المعيشة لدينا! كوستكو للفوز مرة أخرى!”
العثور على طاولة الأريكة المثالية
طاولة الأريكة زيلاند مصنوعة من الخشب المطاطي مع قشرة السنط. هذه أخبار جيدة من ناحية المتانة، نظرًا لأن الخشب المطاطي هو نوع من الخشب الصلب الذي غالبًا ما يستخدم للأثاث لأنه متين دون أن يكون ثقيلًا للغاية. يبلغ طول هذه الطاولة 55 بوصة وارتفاعها 30.9 بوصة وعرضها 20 بوصة ويزن 88.6 رطلاً. إذا كنت تبحث عن طاولة أريكة مصنوعة من مادة مماثلة، ولكن أقصر قليلاً، فجرّب طاولة كونسول Aquimuele الأقصر، والمصنوعة أيضًا من الخشب المطاطي، والتي يمكنك وضع مسند قدم ضيق تحتها.
توجد وحدات تخزين نيوزيلندا أسفل الطاولة ولها عجلات لسهولة المناورة. وتعليقًا على بناء المجموعة، يقول أحد مشتري كوستكو: “خشب صلب ومسند قوي. متعدد الاستخدامات لأي غرفة.” إذا كنت تفضل تعدد استخدامات الطاولة أو المساند على البكرات، فيمكنك اتباع المثال الذي وضعه معجبو Costco المفضلين وإضافة عجلات إلى أي قطعة أثاث تقريبًا.
فيما يتعلق بما يتطلبه تجميع طاولة الأريكة معًا، يتفق المراجعون على أن عملية التجميع واضحة ومباشرة. شارك أحد المراجعين هذه التفاصيل: “الطاولة صلبة وسهلة التجميع للغاية. استغرق الأمر منا حوالي 10 دقائق لوضع الطاولة معًا (تحتاج إلى شخصين لربط الأرجل) وجاءت المساند “كما هي” – فقط عليك سحبها من الصندوق.” في حين أن عملية التجميع سهلة، لاحظ أن العبوة تكون ثقيلة عند التسليم، وفقًا للمراجعين.