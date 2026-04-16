تعتبر طاولة الأريكة المذهلة من كوستكو “مثالية” وفقًا للعملاء

تعتبر طاولة الأريكة إضافة عملية لغرفة المعيشة الخاصة بك، وكثيرًا ما تستخدم لحمل المصابيح أو المشروبات أو الديكور. عادةً ما يتناسب ارتفاع طاولة الأريكة مع أريكتك، وغالبًا ما تقع هذه الطاولات الضيقة خلف أريكتك مباشرةً. ومع ذلك، تعتبر طاولة الأريكة أيضًا مثالية لتزيين البهو أو المكتب المنزلي أو أي غرفة أخرى في منزلك يمكن أن تستفيد من السطح الضيق. تعد طاولة الأريكة Universal Broadmoore Zealand Sofa متعددة الاستخدامات والأنيقة، والمتوفرة في Costco، أحد الخيارات. ستبدو وكأنها في المنزل في غرفة المعيشة الخاصة بك، ولكن يمكن استخدامها أيضًا كطاولة مدخل حديثة.

يحب العملاء أن تحتوي هذه المجموعة المكونة من ثلاث قطع على مسندين منجدين مع مساحة تخزين مدمجة أسفل الأغطية القابلة للإزالة. يتميز سطح الطاولة بنمط شيفرون، مستوحى من أنماط الأرضيات الخشبية الصلبة العتيقة، لإضافة جاذبية بصرية. يحظى الطراز والوظيفة الشاملة للمجموعة بمراجعات رائعة من مشتري كوستكو، حيث قال أحد المراجعين: “الطاولة جذابة، والأوتومانات مثالية لإخفاء العناصر مثل البطانيات الإضافية وألعاب الطاولة. نحن سعداء جدًا بهذا الشراء – إنه بالضبط ما كنا نبحث عنه لملء مساحة فارغة في غرفة المعيشة لدينا! كوستكو للفوز مرة أخرى!”