تعتبر طبيعة كارل أنتوني تاونز اللطيفة مناسبة لنيكس بشكل مثالي

تشارلستون، كارولاينا الجنوبية – في مثل هذه الأيام يكون من السهل أن نتذكر الطريقة التي كانت بها الرياضة ذات يوم، والشخصيات التي كانت تحتل دائرة الضوء. يعتبر كارل أنتوني تاونز بمثابة عملية استحواذ ناجحة كما حققها نيكس منذ سنوات.

إنه نجم كل النجوم أربع مرات. لقد تم اختياره مرتين لجميع الدوري الاميركي للمحترفين. لقد كان مبتدئا لهذا العام. ربما يتعين عليك العودة إلى كارميلو أنتوني – أربع إيماءات من فئة كل النجوم، وثلاثة من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في دنفر – للعثور على شخص في أفضل حالاته مع سيرة ذاتية أكثر تألقًا في اليوم الذي وصل فيه إلى نيك.

ذات مرة، وصل ريجي جاكسون بأوراق اعتماد مماثلة، وفي اليوم الأول الذي تحدث فيه رسميًا بصفته يانكي، كان في الغالب لطيفًا خلال كلمته الافتتاحية داخل غرفة تراس فرساي في فندق أمريكانا.

لقد قام بالأشياء التي تفعلها دائمًا في المؤتمرات الصحفية في التجمعات الرسمية: ارتدى القبعة لأول مرة، وارتدى القميص (رقم 42 في ذلك اليوم، وفي وقت لاحق 44)، وابتسم بلا توقف أمام الكاميرات. لقد قال بالفعل عن جورج شتاينبرينر: “لقد خدعني يا رجل”، لكن ذلك كان بعيدًا عن تصريحاته المعدة مسبقًا.

في وقت لاحق، أمام مجموعة أصغر من الكتاب، أسقط ريجي أول عشرات من أفكار ريجي التي كان سيوزعها على مدار خمس سنوات بصفته يانكي:

قال جاكسون: “لم آت إلى نيويورك لأكون نجماً”. “لقد أحضرت نجمتي معي.”

تاونز يجلب نجمه إلى نيويورك، كن متأكدا من ذلك. إذا كان في بعض الأحيان لاعبًا محبطًا لمشاهدته ولاعبًا محبطًا لتدريبه، فذلك فقط لأن مواهبه يتم تصنيفها على منحنى لا ينطبق إلا على عشرات اللاعبين الآخرين في الدوري. لم يأت إلى هنا – طفل من جيرسي يعود إلى المنزل – ليكون نجمًا. هو بالفعل كذلك.

والشيء الذي يمنحك الأمل بأن هذه العودة للوطن قد تنجح في النهاية هو هذا: لم يكن من الممكن أن يخطر ببال تاونز أن يتخلى عن الريجي، حتى لو لم يتم تدريبه بكفاءة من قبل نيكس للعلاقات العامة طاقم عمل. بكل المقاييس، فإن جميع معتقدات KAT تقريبًا تكون في حد ذاتها مهذبة بشكل منتظم، وميلكيتوست وبيج.

مما يعني أنه سيتأقلم بشكل جيد مع نيكس.

البيج هو الذهب هنا. وأقل ما يقال، كان ذلك أفضل. بدا توم ثيبودو بالفعل أكثر سعادة من طائر السكة الحديد الذي يصرف تذكرة ثلاثية وهو يتحدث عن كل الطرق التي يمكن أن تغني بها جريمته الآن والتي تشمل رجلاً يبلغ من العمر 23 و 11 عامًا أطلق أيضًا 40.4 بالمائة من 3 سنواته السبعة الأخيرة.

عندما يقرأ اقتباسات KAT من اجتماعه الصحفي للتعرف عليك، فمن المحتمل أن يشتري وجبات العشاء الخاصة به خلال بقية إقامة نيكس هنا في كارولينا الجنوبية.

قال تاونز، داخل مكاليستر فيلد هاوس، “مصدوم، مصدوم”، عندما علم أنه تم شحنه من مينيسوتا إلى نيويورك مقابل جوليوس راندل ودونتي ديفينسينزو واختيار. “كلمة مذهولة تتبادر إلى ذهني.”

كانت بقية تصريحاته مليئة بالامتنان تجاه زملائه السابقين في فريق تيمبروولفز وحماسه للانضمام إلى زملائه الجدد مع نيكس، وسعادة مخففة بالعودة إلى المنطقة التي بدأ فيها كل شيء بالنسبة له، في بيسكاتواي وميتوشين.

إذا كان قد خطر بباله أنه قد يكون هناك قريبًا قطعة حلوى تحمل اسمه، فقد احتفظ بها لنفسه. لقد شارك أنه أخبر جالين برونسون، “مرحبًا، أنا كارل”، ردًا على تكريم برونسون لتعتيم تعليقات الفريق في يوم وسائل الإعلام يوم الاثنين، عندما سأل بشكل هزلي “من هو كارل؟”

وقال انه سوف يصلح هنا. ستظل حصة آلة الاقتباس لنيكس مقيدة عند واحد، مع وجود جوش هارت دائمًا لتقديم أفكاره حول حياة وأوقات ماديسون سكوير جاردن، والذي ينضم إليه أحيانًا برونسون في البودكاست الخاص بهم لبعض اليوك. لن يكون هناك موكب من الطامحين يصطفون للتطوع بالصفحات الخلفية لنا خلال الأشهر الستة المقبلة.

هكذا يحبها ثيبودو.

البيج هو الزعيم هنا.

وقال تيبودو: “لقد حصلت على لاعب بمكانته، ونحن متحمسون للفريق الذي لدينا”. “لديك رجل لا يستطيع فقط تسديد الكرة على الثلاثة، بل يضع الكرة على الأرض ويلعب وظهره للسلة، لذا من الصعب جدًا التبديل ضده”.

وللوهلة الأولى، يبدو الأمر منسجما تماما مع الشخصية الراسخة للفريق. انظر، الأمر مختلف الآن. تحدث ديفينسينزو وراندل يوم الخميس للمرة الأولى بصفتهما ذئاب T أيضًا، ولم يعرب أي منهما عن أي شيء سوى الامتنان أيضًا، إلا إذا كنت تريد القراءة بعمق شديد عن راندل قائلًا: “إنه أمر مهم للغاية، تريد أن تكون في مكان ما”. تشعر أنك مرغوب فيه. وأشعر بأنني مرغوب هنا.”

لم تكن هناك حاجة لمترجم فوري في القلعة. بعد خمس دقائق، شعرت وكأن تاونز كان هنا منذ خمس سنوات. سوف يمتزج. وسيكون اللون البيج جميلاً إذا تم ترجمته إلى علامة تجارية لكرة السلة التي يبدو أن نيكس قادر على تقديمها إلى السقف.