تعتبر عملية إعادة تدوير شجرة الدولار هذه عملية وزخرفية

أفضل الأعمال اليدوية ليست دائمًا الأكثر تعقيدًا. في الواقع، قد يكون من الممتع حقًا أن تأخذ بعض الأدوات المنزلية البسيطة التي تخزنها بالدولار وتحولها إلى ديكور منزلي فريد من نوعه يمكنك صنعه بنفسك ويكون عمليًا أيضًا. على سبيل المثال، يمكن أن تتحول مرآتان بسيطتان من Dollar Tree إلى مزهرية جميلة.
فكرة مشروع DIY هذا، والتي تأتي من منشئ TikTok juju.cares، بسيطة للغاية. لقد استخدموا مرآتين سداسية من شجرة الدولار وبعض الخرز والغراء الساخن لإنشاء مزهرية فريدة من نوعها. هذه ليست مزهرية عملية للزهور الحية لأنها لا تستطيع الاحتفاظ بأي ماء أو رطوبة، ولكنها مثالية للزهور المزيفة أو المجففة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن المزهرية مصنوعة من المرايا، يمكنك استخدامها للتحقق بنفسك. إنها DIY اثنين في واحد!
يمكن وضع هذه المزهرية التي تصنعها بنفسك على رف أو منضدة أو كريدنزا لإضافة الأناقة والعملية إلى مساحتك الخاصة. وأفضل ما في الأمر هو أن هذا لن يكلفك أكثر من بضعة دولارات. تبلغ تكلفة مرآتين سداسيتين من Dollar Tree 2.50 دولارًا إجمالاً، وتتكلف الخرزات الخشبية الحرفية 1.25 دولارًا فقط لحزمة مكونة من 24 قطعة (ستحتاج إلى عبوتين، أي 2.50 دولار). وبطبيعة الحال، يمكنك أيضا إعادة استخدام الخرز الموجود لديك بالفعل في المنزل، طالما أنها كلها متطابقة. ستحتاج إلى حوالي 42 خرزة، حسب الحجم، وينبغي أن يتراوح قطرها جميعًا بين نصف بوصة إلى بوصة واحدة على الأقل. وإذا لم يكن لديك مسدس غراء ساخن، يمكنك استخدام الغراء الصلب بدلًا منه. باختصار، لا يوجد سبب لعدم تجربة ذلك.
كيفية صنع مزهرية باستخدام مرايا وخرز شجرة الدولار
تستخدم أداة Dollar Tree DIY هذه المرايا لتمنحك مظهرًا فاخرًا بميزانية محدودة. ابدأ بفك وتنظيف المرآتين السداسيتين. بعد ذلك، اعمل على الجزء الخلفي من المرايا، حافة واحدة في كل مرة. ضع الغراء الساخن على الجزء الخلفي من الخرزة (أحد الجوانب التي بها ثقوب) ثم ضعه برفق على طول جانب المرآة. كرر هذه الخطوة لتغطية جميع حواف المرآة باستثناء حافة واحدة، والتي ستكون فتحة المزهرية.
الآن، ضع الغراء الساخن على الجزء الخلفي من المرآة الثانية. هنا، سوف تحتاج إلى الغراء الساخن على كل جانب باستثناء جانب واحد، بحيث يتطابق تمامًا مع الجوانب المزينة بالخرز في المرآة الأخرى. اضغط على المرآة على الخرز بلطف حتى يلتصق بها الغراء. دع هذا العلاج حتى يصبح صلبًا، وقد انتهيت. يمكنك وضعه على سطح مستوٍ باستخدام الحافة المقابلة للفتحة كقاعدة. ضع بعض الزهور المجففة أو الزهور المزيفة في الفتحة واستمتع بها! يمكنك أيضًا استخدامه لفرش المكياج وفرش الطلاء وغيرها من الأشياء الطويلة والرفيعة.
للاستفادة من جوانب المزهرية ذات المرايا، ضعيها على الرف بجوار المدخل لفحص الشعر في اللحظة الأخيرة. المكان المناسب الآخر هو منضدة الزينة أو الحمام، أو اتركها بالقرب من النافذة لتعكس الضوء إلى مساحتك الخاصة. يمكنك أيضًا تزيين المرآة بطلاء الزجاج، على سبيل المثال، من خلال إنشاء تصميمات أو نقوش صغيرة أو كتابة كلمة على المرآة. يمكنك أيضًا استخدام ورق الاتصال المجسم لإضافة بعض الألوان إلى أعمالك اليدوية.