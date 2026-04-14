تعتبر عملية إعادة تدوير شجرة الدولار هذه عملية وزخرفية

أفضل الأعمال اليدوية ليست دائمًا الأكثر تعقيدًا. في الواقع، قد يكون من الممتع حقًا أن تأخذ بعض الأدوات المنزلية البسيطة التي تخزنها بالدولار وتحولها إلى ديكور منزلي فريد من نوعه يمكنك صنعه بنفسك ويكون عمليًا أيضًا. على سبيل المثال، يمكن أن تتحول مرآتان بسيطتان من Dollar Tree إلى مزهرية جميلة.

فكرة مشروع DIY هذا، والتي تأتي من منشئ TikTok juju.cares، بسيطة للغاية. لقد استخدموا مرآتين سداسية من شجرة الدولار وبعض الخرز والغراء الساخن لإنشاء مزهرية فريدة من نوعها. هذه ليست مزهرية عملية للزهور الحية لأنها لا تستطيع الاحتفاظ بأي ماء أو رطوبة، ولكنها مثالية للزهور المزيفة أو المجففة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن المزهرية مصنوعة من المرايا، يمكنك استخدامها للتحقق بنفسك. إنها DIY اثنين في واحد!

يمكن وضع هذه المزهرية التي تصنعها بنفسك على رف أو منضدة أو كريدنزا لإضافة الأناقة والعملية إلى مساحتك الخاصة. وأفضل ما في الأمر هو أن هذا لن يكلفك أكثر من بضعة دولارات. تبلغ تكلفة مرآتين سداسيتين من Dollar Tree 2.50 دولارًا إجمالاً، وتتكلف الخرزات الخشبية الحرفية 1.25 دولارًا فقط لحزمة مكونة من 24 قطعة (ستحتاج إلى عبوتين، أي 2.50 دولار). وبطبيعة الحال، يمكنك أيضا إعادة استخدام الخرز الموجود لديك بالفعل في المنزل، طالما أنها كلها متطابقة. ستحتاج إلى حوالي 42 خرزة، حسب الحجم، وينبغي أن يتراوح قطرها جميعًا بين نصف بوصة إلى بوصة واحدة على الأقل. وإذا لم يكن لديك مسدس غراء ساخن، يمكنك استخدام الغراء الصلب بدلًا منه. باختصار، لا يوجد سبب لعدم تجربة ذلك.